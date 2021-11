Dự báo ngày hôm nay 26/11/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Thiên Bình đang đi đúng hướng

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Năng lực trí tuệ và khả năng suy luận logic của Bạch Dương đang ở mức tốt nhất, ngay cả những công việc khó khăn nhất cũng sẽ được bạn giải quyết một cách dễ dàng. Bạn biết mình có đôi cánh đầy uy lực cùng khả năng bay lượn điêu luyện, nên luôn muốn trở thành chúa tể bầu trời với cuộc sống tự do, thay vì khoái chí trong một chiếc lồng thật đẹp. Về chuyện tình cảm, càng sớm rời xa người vô tâm, Bạch Dương sẽ càng có cơ hội gặp được người thực sự tôn trọng và yêu thương mình. Năng lực trí tuệ của bạn sẽ đạt cực đại trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu có thể cảm thấy thất vọng đôi chút vì một số lý do cá nhân. Sự khác biệt về quan điểm giữa bạn và những người thân yêu có thể khiến bạn cảm thấy hơi bực bội. Vậy nên bạn cần kiên nhẫn và thư giãn một chút để không mất bình tĩnh và làm tổn thương tình cảm của người khác. Bạn luôn có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình bằng một tâm trí bình tĩnh và điềm đạm. Bất cứ việc gì quan trọng đều cần được bạn quan tâm trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng để có kết quả tốt nhất.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Song Tử có thể mong chờ một ngày tích cực ở phía trước. Bạn biết cách tìm ra lợi thế của bản thân để tiến gần hơn tới những hiểu biết thú vị về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu cũng như thiên hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình. Việc này giúp bạn định hướng rõ ràng trong suốt quá trình phát triển và nâng cao giá trị bản thân. Về chuyện tình cảm, hãy sử dụng sức mạnh của trực giác để tìm người tri kỷ. Bất cứ lúc nào từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều hôm nay sẽ chứng tỏ bạn là người may mắn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Ngày này, Cự Giải cần phải vững tâm giữa thị phi chốn công sở để tập trung cho công việc của mình không bị ảnh hưởng. Kiểm soát bản thân chính là chìa khóa quan trọng trong việc giữ bình yên cho chính bạn, không chỉ tại nơi làm việc mà cả trong cuộc sống về sau. Bởi chỉ cần lỡ miệng hay nói mà chưa suy nghĩ, bạn sẽ bị chính lời nói của mình đâm sau lưng. Về chuyện tiền bạc, sẽ có sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh của những bạn đang khởi nghiệp. Bạn nên lên kế hoạch hoặc tiến hành bất cứ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối .

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Sư Tử có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và yên bình đang chảy tràn vào ngày thứ Năm. Suy nghĩ của bạn bắt đầu đi đúng hướng giúp bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn. Về chuyện tình cảm, những quan điểm sai lầm của bạn đang vô tình khiến chuyện tình yêu ngày càng trở nên bất hạnh. Thời điểm lý tưởng để bắt đầu một dự án mới là từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch ngày của bạn cho phù hợp.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Một ngày khó khăn của Xử Nữ đang ở phía trước. Hàng loạt áp lực, bất ổn trong cuộc sống cũng như những sự kiện bất ngờ, không như ý có thể dẫn đến tình trạng sa sút nghiêm trọng kéo dài cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Những hãy yên tâm rằng đây chỉ là một giai đoạn thoáng qua vì những ngày sắp tới sẽ mang đến một số tin vui cho bạn. Về chuyện tình cảm, cách cư xử thất thường của bạn sẽ rất dễ khiến mối quan hệ tình cảm hiện tại dần trở nên khó khăn và căng thẳng hơn bao giờ hết. Bạn nên tránh thực hiện bất cứ điều gì quan trọng sau 2 giờ chiều.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng với Thiên Bình. Bạn cảm thấy như thể mình đang tiến bộ từng ngày, kể cả khi đó chỉ là những tiến bộ nhỏ, sự kiên trì và nỗ lực mỗi ngày khiến bạn cảm thấy như thể mình đang nhích từng bước đến gần mục tiêu hơn. Hãy nhớ, bạn càng tận dụng tốt thời gian để phát triển bản thân, thời gian của bạn càng trở nên có giá trị và thành công sẽ không còn xa tầm với. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ tối, vì vậy việc lập kế hoạch bất cứ điều gì trong khoảng thời gian này sẽ mang lại kết quả tối đa cho bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Đây là thời điểm thích hợp để Bọ Cạp bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Không có gì quý hơn độc lập tự do, bạn sẽ nhận thức được rằng hầu hết các quyết định quan trọng trong cuộc đời sẽ do chính bản thân bạn đưa ra. Và chính bạn là người gánh chịu hậu quả của những quyết định đó. Do đó, hãy tập trung vào khả năng ra quyết định của bạn và tin tưởng vào bản năng tự nhiên của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn có nhiều khả năng hơn những gì bạn cho phép bản thân mình tin tưởng. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Nhân Mã sẽ có cái nhìn đúng hơn về những điều bạn nghĩ và thực tế cuộc sống. Bạn biết rằng, muốn có kế hoạch dài hạn, bạn phải nhìn ra vấn đề của mình trước đã. Điều này sẽ giúp bạn củng cố niềm tin và hi vọng của bản thân vào tương lai. Về chuyện tình cảm, Nhân Mã cần phải lý trí hơn trong mối quan hệ có phần mập mờ hiện tại. Các hành tinh sẽ ưu ái bạn nhất trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Ma Kết sẽ cần thẳng thắn đối mặt với vấn đề của mình bởi tránh né không bao giờ được xem là hành động khôn ngoan. Chỉ khi dũng cảm đối mặt, bạn mới có thể biết được giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Về chuyện tình cảm, nếu bạn là người luôn chỉ trích và khó chịu về mọi thứ thì đây sẽ không phải là điều bạn nên làm vào ngày này. Khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều sẽ rất hiệu quả cho bất cứ điều gì quan trọng mà bạn lên kế hoạch.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Một số tình huống phát sinh vào ngày này sẽ thử thách sự kiên nhẫn của Bảo Bình. Bạn rất dễ đưa ra những quyết định quan trọng một cách vội vàng. Đúng thì không cần bàn cãi nhưng chỉ cần một quyết định sai lầm cũng sẽ dẫn tới những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng về sau. Mặt khác, chuyện tình yêu của Bảo Bình sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn nếu bạn cứ mãi im lặng và tin vào trực giác phiến diện của mình. Các chuyển động của hành tinh sẽ có lợi nhất cho bạn trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 11 giờ 45 sáng.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Năng lượng tinh thần của Song Ngư có thể lên đến đỉnh điểm trong ngày hôm nay. Bạn có tâm trạng tốt và sẵn sàng đón nhận bất kỳ thử thách nào có thể xảy đến với bạn. Bạn quyết liệt và táo bạo để có thể nhìn thấy cơ hội trong mọi vấn đề xảy ra. Bên cạnh đó, bạn cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro và cho phép bản thân được thử làm một điều gì đó mới mẻ. Ngay cả khi bạn không thành công, ít nhất bạn cũng đã bắt đầu và biết được một điều gì đó thật sự hứng thú với mình. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)