Dự báo ngày hôm nay 25/11/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Sư Tử mãn nguyện và hài lòng với mọi thứ

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Bạch Dương sẽ bình yên thoát khỏi mọi căng thẳng mà bạn đang phải đối mặt trong vài ngày qua. Để đạt được điều này, bạn phải dừng dòng suy nghĩ cũng như tạm dừng vấn đề trong một thời gian. Sau đó, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của bạn đến một đối tượng phi thường hoặc một điều gì khác vui vẻ hơn. Về chuyện tình cảm, câu nói "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do" sẽ là câu nói chính xác nhất về tình yêu hiện tại của các cặp đôi Bạch Dương. 4 giờ đến 6 giờ chiều được cho là thời gian may mắn của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu có thể gặp khó khăn khi lựa chọn vì không tin tưởng vào bản thân và cho rằng người khác có khả năng quyết định "chính xác" hơn thay bạn. Tuy nhiên, không một ai có thể chọn lựa đúng đắn giúp bạn vì đó là việc bạn phải tự làm. Hãy nhớ, nếu không bắt đầu làm chủ cuộc đời mình, rốt cuộc bạn sẽ trở thành tù nhân của sự do dự. Mặt khác, đỏ tình thì đen bạc vì vẫn chưa có nhiều cơ hội "làm giàu" xuất hiện trước mắt bạn. Thời điểm lý tưởng để bạn đưa ra những quyết định quan trọng là từ 3 giờ đến 4 giờ chiều.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Dường như chuyện công tư phân minh nơi công sở chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với Song Tử. Khi ranh giới giữa lý trí và tình cảm quá mong manh, làm sao để ứng xử đúng mực vẫn là câu hỏi khó cho bạn. Bởi nếu quá thiên vị cảm xúc về phía ai đó, đồng nghiệp xung quanh sẽ luôn dè chừng bạn. Về chuyện tình cảm, bạn sẽ cần tự nhìn nhận lại mối quan hệ của mình vì người thực sự quan tâm đến bạn sẽ không bao giờ bỏ mặc những cảm xúc và lợi ích của bạn. Cuối cùng, bạn nên để dành khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ 30 chiều cho bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Sự đa sầu đa cảm sẽ khiến Cự Giải rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần, bất an và lo lắng. Nếu không quẳng nỗi lo đi mà vui sống thì cảm giác thiếu an toàn này vẫn sẽ luôn đeo bám bạn mãi không tha. Và khi sự bất an vượt mức chịu đựng dù chỉ là trong tiềm thức, bạn chắc chắn sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Quan trọng hơn hết, những lúc thế này, bạn cũng cần phải đề phòng miệng lưỡi của mình để không vô tình làm tổn thương bất kỳ ai khác. Khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối được được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Ngày mới sẽ có tác động khá tích cực lên mọi khía cạnh trong cuộc sống của Sư Tử. Bạn cảm thấy mãn nguyện và hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Dường như khi đã trải qua quá nhiều sự mất mát, chịu đựng quá nhiều nỗi đau, bạn sẽ hiểu được rằng đôi khi chỉ cần một phút giây được sống và là chính mình đã là một kết thúc có hậu rồi. Về chuyện tiền bạc, bạn sẽ không nên quá cẩn trọng mà để lỡ thời cơ và vụt mất những cơ hội tốt đến với bạn vào ngày này. 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều sẽ là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Xử Nữ dần trở nên "mặt dày" hơn trong cuộc sống. Hơn bao giờ hết, bạn sẽ nhận ra rằng những lời phê bình chân thành chính là lời hướng dẫn vô giá giúp bạn trở nên thuần thục hơn trong công việc cũng như trong đời sống thường nhật của mình. Về chuyện tình cảm, một người tuy không phải là "mẫu người lý tưởng" của Xử Nữ nhưng lại có khả năng khiến một ngày của bạn trở nên thú vị hơn rất nhiều. Sự di chuyển của các hành tinh sẽ có lợi cho bạn nhất trong khoảng thời gian từ 2 giờ 15 đến 3 giờ 15 chiều.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Nếu cứ mãi khép mình trong vùng an toàn, không dám mạo hiểm, liều lĩnh để nắm bắt những cơ hội lớn, thì Thiên Bình sẽ chẳng bao giờ khai thác được tiềm năng và những phẩm chất vượt trội của bản thân mình. Mặt khác, về chuyện tình cảm, những hành động hiện tại của người bạn yêu có thể là tiền đề cho sự dối trá và ngoại tình của họ về sau. 3 giờ đến 5 giờ chiều sẽ là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp có thể cảm thấy lo lắng và thiếu kiên nhẫn do một số vấn đề xảy ra vào ngày này. Hãy đảm bảo rằng bạn không nói hoặc làm bất cứ điều gì không phù hợp. Điều quan trọng là bạn phải kiềm chế bản thân để không nói ra những điều có thể làm tổn thương một ai đó. Các doanh nhân cũng nên giữ chặt những ý tưởng sáng tạo của mình và chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn để hoàn tất bất kỳ giao dịch kinh doanh nào trong tương lai. 6 giờ chiều đến 8 giờ tối sẽ là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Nhân Mã trở nên bận rộn đôi chút vào ngày này. Bạn có thể sẽ phải gánh thêm những trách nhiệm mới khiến bạn mệt mỏi về mặt tinh thần. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang rơi vào đúng vị trí vì đây có thể là động lực thúc đẩy bạn khi bạn cần đi đến một số kết luận quan trọng. Về chuyện tình cảm, các bạn độc thân vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Hãy lên lịch cho bất cứ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 trưa đến 2 giờ chiều để có kết quả tích cực nhất.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Cảm giác bất an đang chính là một điềm báo chẳng lành trong cuộc sống của Ma Kết. Đôi khi chưa chắc cứ nỗ lực hết mình là sẽ nhận lại kết quả xứng đáng, điều này càng không thể xảy ra nếu ngay từ đầu bạn đã đi sai đường. Vậy nên bạn sẽ cần dành thời gian để nhìn nhận lại con đường bạn đang đi đã đúng đắn hay chưa. Chuyện tình cảm cũng chẳng mấy tốt đẹp bởi mối quan hệ các cặp đôi Ma Kết đang dần rạn nứt vì những bất đồng quan điểm, tính cách bất hòa. 3 giờ đến 4 giờ chiều được dự đoán là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Nghịch cảnh sẽ trở thành "vaccine" hữu hiệu cho cuộc sống của Bảo Bình. Bạn tự tạo "miễn dịch" cho bản thân từ nghịch cảnh để trở nên mạnh mẽ, dẻo dai và linh hoạt hơn khi đối phó với những gì không biết trước cũng như xử lý những vấn đề không am hiểu một cách tốt đẹp. Bạn chắc chắn sẽ làm tốt hơn những gì bạn nghĩ. Về chuyện tình cảm, sự tin tưởng vào đối phương đang chính là yếu tố cần thiết nhất để bạn duy trì một tình yêu bền vững. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 3 giờ đến 5 giờ chiều.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Song Ngư đang tự hạn chế những cơ hội trong tương lai, không cho bản thân cởi mở đón nhận những thay đổi có thể nâng cao cuộc sống của mình dựa trên những điều mình mong muốn. Thay vì bế tắc và bị giới hạn trong những lựa chọn của mình, hãy linh động chọn con đường có thể khó đi nhất lúc ban đầu nhưng dường như sẽ đền đáp xứng đáng cho bạn về lâu dài. Bạn nên lên lịch cho công việc quan trọng trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều để đạt được kết quả như mong muốn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)