Dự báo ngày hôm nay 22/11/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Song Ngư cần giữ một cái đầu lạnh

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Cảm giác không hài lòng sẽ kéo dài suốt một ngày của Bạch Dương. Bạn chán nản, thiếu đi động lực, không có mục tiêu và một lý do đủ mạnh để làm việc cũng như cải thiện cuộc sống. Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề, chỉ là bạn có đủ kiên định và nỗ lực để thoát khỏi nó hay không mà thôi. Về chuyện tình cảm, đây sẽ là một ngày nhiều may mắn đối với các bạn độc thân, chỉ cần bạn mở lòng hơn thì ngày "thoát kiếp FA" sẽ không còn xa nữa. Bất cứ điều gì quan trọng đều phải được bạn thực hiện trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 4 giờ chiều vì thời gian này sẽ rất may mắn với bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Kim Ngưu sẽ cần phải nỗ lực để khẳng định bản thân trong những tình huống khó khăn khác nhau. Một số tình huống không lường trước được xảy ra khiến bạn bối rối và tự hỏi mình phải lựa chọn con đường nào. Với suy nghĩ rõ ràng của bạn trên hầu hết các khía cạnh, đây sẽ thực sự là một tình huống không hề thoải mái đối với bạn chút nào. Về chuyện tình cảm, thói quan tiêu cực hiện tại của bạn sẽ chỉ càng đẩy người bạn yêu ra xa bạn hơn mà thôi. Hãy thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong khoảng thời gian từ 2 giờ 15 đến 3 giờ chiều để nâng cao xác suất thành công của bạn nhé.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Song Tử sẽ trở nên lười biếng và uể oải vào ngày này. Bạn không muốn bị đè nặng bởi bất kỳ trách nhiệm nào và chỉ muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, khi đứng trước các sự lựa chọn, bạn cần cân nhắc kĩ càng xem điều gì mới tốt cho bản thân mình và cho cả mọi người xung quanh, đừng nên vội vàng để rồi sau đó lại hối tiếc vì điều đã làm. Cuối cùng, hãy lên lịch cho bất cứ điều gì quan trọng hoặc tốt lành trong khoảng thời gian từ 3 giờ 30 đến 5 giờ chiều để có kết quả tối ưu.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Ngày này, Cự Giải không thể chuyển hóa những suy nghĩ thành hành động mà chỉ luôn mắc kẹt trong trạng thái thụ động. Điều này sẽ khiến bạn luôn trong trạng thái căng thẳng, tiêu tốn thời gian và năng lượng mà không giải quyết được việc gì ra hồn. Về chuyện tình cảm, món quà mà bạn đang cần dành cho bản thân mình ở thời điểm hiện tại không gì khác ngoài chính sự lãng quên người đã làm tổn thương bạn. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ chiều là rất tốt, vì vậy hãy lên kế hoạch cho bất cứ điều gì quan trọng trong thời gian này để đạt được kết quả tối ưu.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Việc thử và sai có thể khiến Sư Tử nản lòng nhưng sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Một khi có được động lực thôi thúc bạn tiến lên, mọi trở ngại đều không thể cản đường bạn và thành công sẽ đợi bạn ở cuối con đường. Đối với chuyện tình cảm, thay vì cứ "nhai đi nhai lại" những suy nghĩ tiêu cực, sẽ tốt hơn nếu bạn dành thời gian đó để tìm cách cải thiện mối quan hệ của mình. 4 giờ đến 5 giờ chiều được dự đoán là giờ may mắn trong ngày của bạn để đạt được điều gì đó có ý nghĩa.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Xử Nữ dành nhiều thời gian cho việc khám phá bản thân và tìm ra ước mơ của chính mình, để biết mình là ai và muốn gì. Mặt khác, bạn đã trở nên nghiêm túc hơn với thói quen tiết kiệm, nhờ đó lúc này bạn có một khoản tiết kiệm lớn và có thể sử dụng khi cần tới. Về chuyện tình cảm, dù biết rằng một lời khó nói hết tâm tình, nhưng nếu cứ tự cao, không thèm giải thích, rất có thể bạn sẽ vô tình đánh mất mối quan hệ hiện tại đấy. Các hành tinh sẽ ưu ái bạn nhất trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Thiên Bình sẽ xem xét nội tâm trước nhiều quyết định mà bạn đã đưa ra trong cuộc đời mình. Sự hiểu biết sâu sắc mà bạn có được sẽ giúp bạn cải thiện sự nghiệp, cuộc sống gia đình và các mối quan hệ của mình. Mặt khác, bạn sẽ phải rất mạnh dạn và thẳng thắn trong cách tiếp cận của mình nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội để "crush" hiểu được tấm chân tình của bạn. 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng được dự đoán là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

Ngày này, Bọ Cạp sẽ cảm thấy tràn đầy cảm hứng và động lực để thanh lọc tâm trí mình khỏi tất cả những suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn thoát khỏi nhịp sống nhanh đến chóng mặt hiện tại. Cho dù bạn làm gì, chỉ cần bạn hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với thực tại, dù không có khối tài sản khổng lồ hay 1000 tỷ thì bạn vẫn luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm được dự đoán nằm trong khoảng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 tối.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Nhân Mã đang phải trải qua rất nhiều căng thẳng do một số vấn đề phát sinh vào ngày đầu tuần. Những lúc thế này, đừng để những trải nghiệm tồi tệ làm bạn nản lòng. Những sự cố như vậy sẽ chỉ dạy cho bạn rất nhiều bài học quý giá theo bạn đến suốt cuộc đời và khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn đấy. Về chuyện tình cảm, sự thiếu quyết đoán và quá trọng cảm xúc, dây dưa với nhiều người đang làm một số Nhân Mã gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm tình yêu đích thực. Khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối được coi là thời điểm may mắn của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Một số vấn đề phát sinh vào ngày đầu tuần sẽ đè nặng lên tâm trí Ma Kết. Những lúc thế này, việc của bạn là thư giãn và cố gắng không suy nghĩ cực đoan, đồng thời bạn cũng cần tập trung lắng nghe người khác hơn là chỉ chăm chăm vào quan điểm của bản thân mình. Về chuyện tình cảm, nếu muốn con đường tình duyên của mình khá khẩm hơn, thì hãy thay đổi quan điểm và tìm người tương đồng với bạn, chứ không phải là một mẫu người hoàn hảo để đặt lên bệ thờ. Khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng được coi là may mắn cho bạn.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Ngay cả khi bạn đang đi đúng đường, bạn vẫn sẽ chệch hướng nếu bạn chỉ ngồi đó. Đây là lúc để bạn dừng việc đưa ra lí do biện hộ để trì hoãn, và cứ để việc hôm nay đến ngày mai. Hãy hành động mỗi ngày, cho dù những việc đó có nhỏ bé đến thế nào thì nó đều sẽ mang bạn tới gần ước mơ của mình thêm một bước nữa. Mặt khác, dường như lối sống hiện tại đang khiến tình trạng ế ẩm của Bảo Bình cứ kéo dài mãi. 6 giờ 45 chiều đến 7 giờ 45 tối sẽ là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Nhiệm vụ của Song Ngư trong ngày hôm nay là giữ một cái đầu lạnh để không bắt đầu những cuộc tranh cãi sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho bạn và những người thân thiết với bạn. Hãy loại bỏ mọi hiểu lầm và thất vọng gần đây vì những khoảng thời gian bất hòa này chỉ là thoáng qua. Chỉ cần bạn thể hiện bản thân mình một cách bình tĩnh và rõ ràng hơn thì mọi người cũng sẽ dần bắt đầu thấu hiểu bạn. Mặt khác, bạn sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ, không thực tế, khiến tài khoản hao hụt đi con số lớn, đến lúc nhìn lại mới hối tiếc không thôi. Thời gian tốt lành nhất sẽ xảy ra từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 15 chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch cho phù hợp nhé.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)