Dự báo ngày hôm nay 21/10/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Song Ngư nhìn thấy cơ hội trong lúc khó khăn

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Ngày này sẽ mang đến một số thay đổi đột ngột trong cuộc sống của bạn. Đồng thời, hãy cẩn thận để tránh vướng vào bất kỳ tình huống tranh cãi nào vì nó sẽ chỉ khiến tâm trạng của bạn càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Để lòng không vướng bận, đôi khi bạn nên biết cách bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt và những điều "không đáng". 7 giờ đến 8 giờ tối được dự đoán là thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Bạn có thể mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình vào ngày này. Sự tự tin của bạn đang tăng lên và điều này sẽ giúp bạn có thêm lợi thế để sẵn sàng thực hiện các ý tưởng của mình. Bạn sẽ cảm thấy rất hài lòng với hướng đi hiện tại của bản thân. Hãy tận dụng tối đa thời gian này để mang lại những thay đổi tích cực cho bản thân và những người xung quanh bạn. Các hành tinh sẽ ưu ái bạn nhất vào khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ chiều ngày hôm nay.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Bạn sẽ có một tâm trạng thoải mái và đây sẽ là một ngày làm việc hiệu quả cho bạn. May mắn sẽ mỉm cười với bạn khi có nhiều cơ hội mới trong công việc. Các cơ hội này sẽ thử thách khả năng của bạn và nếu bạn vượt qua chúng một cách suôn sẻ, bạn chắc chắn sẽ tiến được thêm một bước gần hơn tới mục tiêu sự nghiệp của mình. Mặt khác, sự ấm áp và thấu hiểu của bạn sẽ giúp xoa dịu một mối quan hệ đã rạn nứt trong quá khứ. Nếu bạn đang dự định thực hiện bất cứ điều gì quan trọng trong ngày hôm nay, hãy lên lịch nó từ 2 giờ đến 3 giờ 30 chiều để có thể hoàn thành nó ngay lập tức.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Bạn có thể thấy rằng mức độ tự tin của bạn đang khá cao vào ngày này. Đây là ngày của bạn, vì vậy đừng cho phép bản thân cúi đầu trước bất cứ nỗi sợ nào vào thời điểm này. Bạn nên biết rằng, do dự không hành động vì sợ thất bại chính là kẻ thù của thành công. Khi bạn do dự và chần chừ, bạn sẽ đánh mất rất nhiều thời gian và cơ hội. Vì thế, hãy bắt đầu với bất kỳ mục tiêu nào bạn muốn đạt được và suy nghĩ kỹ trước khi tiến hành vì bước đầu tiên luôn là bước quan trọng nhất. Khoảng thời gian từ 4 giờ 30 đến 6 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn trong ngày của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Một số bạn có thể trải qua cảm giác không hài lòng suốt cả ngày. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ về lý do đằng sau sự không hài lòng của bạn, điều gì đang khiến bạn phiền não? Sau đó, hãy thử tìm giải pháp cho nó. Khoảng thời gian u ám và uể oải này sẽ sớm trôi qua, vậy nên đừng quá lo lắng và hãy cho nó đủ thời gian. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 12 giờ đêm đến 1 giờ 30 chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch các công việc của bạn cho phù hợp.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Bạn có thể sẽ cần phải nỗ lực khá nhiều để khẳng định bản thân trong những tình huống khó khăn diễn ra vào ngày này. Đồng thời, bạn nên nhắc nhở bản thân rằng việc tranh cãi với những người không cùng trình độ và quan điểm chính là một sự tốn công vô ích. Để lòng không vướng bận, đôi khi bạn cũng nên bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt và những điều "không đáng". Bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ sáng là may mắn cho bạn để bắt đầu bất kỳ điều gì mới.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Bạn sẽ đạt được sự cân bằng trong cảm xúc vào ngày này. Đây là thời điểm để thực hiện những cải thiện quan trọng trong cuộc sống và các mối quan hệ của bạn. Bây giờ bạn đã cảm thấy thoải mái để giải quyết mọi tình huống khó xử về mặt tình cảm mà bạn có thể đã phải đối mặt trong một thời gian dài. Hãy lên lịch cho bất kỳ việc gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 4 giờ chiều để có kết quả tối ưu.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Tác động tích cực từ vũ trụ sẽ thanh lọc tâm trí của bạn khỏi mọi suy nghĩ tiêu cực. Mặt khác, những người độc thân có thể mong chờ một ngày thú vị ở phía trước. Hãy tận hưởng sự tán tỉnh mà một ai đó mang lại cho bạn nhưng đừng vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến chuyện tương lai nhé. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn sẽ từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối hôm nay.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Tác động tích cực từ vũ trụ sẽ khiến bạn cảm thấy quyết tâm để thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Với động lực thôi thúc, bạn mong muốn đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực tình cảm và sự nghiệp của mình hơn bao giờ hết. Hãy mạnh dạn đi theo bất kỳ con đường nào mà bạn nghĩ là phù hợp với mình nhất, vì bạn chắc chắn sẽ thấy được thành quả tích cực khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán nằm trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều hôm nay.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Bạn có thể gặp một số vấn đề với sức khỏe của mình. Mặt khác, bạn sẽ cảm thấy quá tải bởi những trách nhiệm mà bạn phải đang phải gồng gánh. Với tâm trạng không tốt, bạn cần phải đề phòng miệng lưỡi của mình vì bạn rất dễ nổi nóng và đẩy lời nói của mình đi quá xa khi có bất cứ điều gì không vừa ý bạn. Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc hoàn thành một nhiệm vụ, hãy lên lịch thực hiện nó trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng để có thể hoàn thành nó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Bạn cần phải giữ được sự bình tĩnh của mình trong ngày hôm nay để không bị cuốn theo những chuyện phù phiếm, nhỏ nhặt và không đáng mà cuộc đời mang lại. Lời khuyên cho bạn là đừng suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ không bao giờ biết liệu những vấn đề này có thể biến thành cơ hội cho bạn về lâu dài hay không. Hãy duy trì sự tập trung vào bức tranh toàn cảnh và tận hưởng nhiều khía cạnh tích cực mà bạn đang có trong cuộc sống. Khoảng thời gian từ 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa được dự đoán là thời điểm tốt lành trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Năng lượng tinh thần của bạn có thể đạt đến đỉnh điểm trong ngày hôm nay. Bạn có thể nhìn thấy cơ hội ngay cả khi gặp khó khăn, và đây sẽ là tài sản to lớn cho bạn. Thái độ không bao giờ bỏ cuộc của bạn sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để bạn giải quyết tất cả các vấn đề đang chờ xử lý, cho dù đó là vấn đề cá nhân hay nghề nghiệp. Dường như bạn đang có được "thẻ xanh" quyền lực cho phép bạn thành công trong mọi lĩnh vực. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch ngày của bạn cho phù hợp.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)