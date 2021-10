Dự báo ngày hôm nay 16/10/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Thiên Bình đối mặt với nhiều áp lực

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Bạn sẽ dồn hết tâm trí vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống để có thể đạt được mục tiêu của mình một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này có thể là lý do cho rất nhiều căng thẳng của bạn trong ngày này. Bạn sẽ cảm thấy bực bội và khó chịu nếu mọi thứ không diễn ra theo mong muốn của bạn. Nếu bạn có bất cứ điều gì quan trọng cần giải quyết, hãy thực hiện việc đó trong khoảng thời gian từ 3 giờ 15 chiều đến 5 giờ chiều.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Bạn có thể cảm thấy hơi quá tải vì trách nhiệm ngày một tăng lên trên đôi vai của mình. Tuy nhiên, điều tốt có thể đến từ việc này là những cơ hội mới mở rộng chân trời của bạn, vì vậy hãy sẵn sàng đón nhận những thách thức, cho dù nó có vẻ khó khăn đến mức nào. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của mình.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Bạn có thể cảm thấy hơi quá tải với tất cả các trách nhiệm bạn đang phải gồng gánh trên đôi vai của mình. Bạn cố gắng hết sức để đạt được sự cân bằng hoàn hảo, bạn không ngại việc chấp nhận rủi ro, về mặt tình cảm hay nghề nghiệp. Bạn cũng có thể không làm hài lòng tất cả mọi người trong ngày hôm nay nhưng điều này sẽ không làm bạn thất vọng. Bạn thích làm theo bản năng của mình hơn là đâm đầu theo ý kiến của người khác. Khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối được coi là thời gian may mắn cho bạn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Nhờ tác động tích cực từ vũ trụ, năng lượng tinh thần của bạn sẽ đạt đến đỉnh điểm vào ngày hôm nay. Bạn có thể nhìn thấy cơ hội ngay cả khi gặp khó khăn, và đây sẽ là tài sản quý nhất cho bạn. Thái độ chiến đấu này sẽ đưa bạn lên cao hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để giải quyết mọi vấn đề khó khăn mà bạn đã đối mặt trước đó. Bạn dường như có được cơ hội vàng cho phép bạn thành công trong mọi lĩnh vực. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 4 giờ 15 chiều đến 5 giờ 15 chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch ngày của bạn cho phù hợp.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Tác động không mấy tích cực từ vũ trụ có thể khiến bạn cảm thấy hơi bất an về cuộc sống của mình. Hãy yên tâm rằng những cảm giác tiêu cực này sẽ qua đi rất nhanh. Đây chỉ là một giai đoạn bất an tạm thời và đôi khi cảm thấy như vậy là hoàn toàn bình thường. Những nỗi sợ hãi này chỉ đơn thuần là những va chạm nhỏ trên một con đường trơn tru. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán sẽ nằm trong khoảng từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Vũ trụ đang truyền năng lượng tích cực cho bạn. Đây có thể là lý do khiến tinh thần và thể chất của bạn ở mức khá cao trong ngày hôm nay. Tất cả các kế hoạch bạn đã thực hiện trước đó có thể mang lại kết quả tốt đẹp cho bạn ngay bây giờ. Tinh thần phấn chấn của bạn cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hãy sử dụng điều này để thúc đẩy mọi nhiệm vụ đang chờ xử lý của bạn. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 2 giờ 30 chiều đến 3 giờ chiều.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Ngày này, bạn có thể sẽ phải đối mặt với một số tình huống áp lực đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực từ bạn. Vậy nên, bạn sẽ cần phải thể hiển tối đa khía cạnh độc lập và mạnh mẽ của bản thân mình. Hãy lập kế hoạch cho bất kỳ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều để có kết quả tối ưu.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Bạn có thể cảm thấy bồn chồn và thiếu kiên nhẫn nhưng hãy cố gắng không làm hoặc nói bất cứ điều gì không phù hợp. Ai đó có thể vượt qua ranh giới của bạn và khiến bạn khó chịu nhưng bạn cần cần tránh hành động hấp tấp trong ngày này. Bạn càng bình tĩnh bao nhiêu thì lại càng có thể nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề bấy nhiêu. Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy suy nghĩ thật kỹ về những hậu quả có thể xảy ra để đề phòng bất trắc bạn nhé. Bạn nên hoàn thành các công việc đang chờ xử lý của mình trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, vì đây là thời điểm tốt để bạn thu được năng lượng tích cực từ vũ trụ.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Những nỗi sợ hãi mơ hồ và không xác định về tương lai có thể khiến bạn căng thẳng và lo lắng vào ngày này. Bạn nên ngừng cảm thấy sợ hãi vì những lý do không rõ ràng và cố gắng không gây ra những căng thẳng không cần thiết cho bản thân. Bạn không nhất thiết phải phản ứng với mọi tình huống trong cuộc sống mà đôi khi tốt hơn hết là bạn nên buông bỏ để tâm hồn mình được thanh thản. Khoảng thời gian từ 2 giờ 30 chiều đến 4 giờ chiều sẽ là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Đây là một ngày tuyệt vời để thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Hãy buông bỏ những gì tiêu cực ở quá khứ và cố gắng nắm lấy hiện tại. Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì những người thân yêu vẫn sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn. Bạn nên lên kế hoạch cho bất cứ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối để có kết quả tốt nhất.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Tác động không mấy tích cực từ vũ trụ có thể khiến bạn cảm thấy xúc động về một số vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của mình. Điều quan trọng là bạn phải giữ được một cái đầu lạnh cho dù thế nào đi chăng nữa. Cố gắng lý trí trong bất cứ điều gì bạn làm vì mọi người sẽ đánh giá bạn qua cách bạn cư xử, đặc biệt là trong ngày hôm nay. Bạn cũng nên tránh thực hiện bất cứ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Tác động từ vũ trụ sẽ mang đến cho bạn những rung cảm rất tích cực. Vì thế, đừng quá lo lắng nếu bạn chẳng may gặp phải bất kỳ trở ngại nhỏ nào. Suy nghĩ của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng tích cực bởi những câu nói của người mà bạn ngưỡng mộ. Hãy tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới để thúc đẩy tinh thần của bạn và khiến bạn tự tin hơn về bản thân mình. 10 giờ đến 11 giờ sáng được dự đoán là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định quan.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)