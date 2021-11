Dự báo ngày hôm nay 12/11/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Xử Nữ tiến xa hơn nữa trong công việc

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Hôm nay, Bạch Dương rất dễ rơi vào trạng thái quá sức. Do đó, bạn nên bỏ qua những tiểu tiết và dồn sự tập trung của mình vào những vấn đề quan trọng cần được ưu tiên giải quyết. Hãy nghiêm khắc với bản thân và loại bỏ tất cả những yếu tố làm bạn phân tâm. Mặt khác, đối với chuyện tình cảm, bạn biết cách chấp nhận khi mọi chuyện xảy đến. Vì thế mà ngày này, đời sống tình cảm của bạn trôi qua khá nhẹ nhàng và bình yên. Khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Thái độ nhiệt tình và vui vẻ có thể giúp Kim Ngưu vượt trội trong bất cứ điều gì bạn đảm nhận. Bạn luôn hết mình vì công việc, vì những gì bạn muốn làm và vượt lên trên bất kỳ thách thức hoặc vấn đề nào. Mặt khác, những ai đã có đôi có cặp sẽ vô cùng hạnh phúc khi đang ở trong khoảng thời gian mặn nồng nhất cùng nửa kia của mình. Bất cứ điều gì quan trọng đều cần được bạn hoàn thành trong khoảng thời gian từ 2 giờ 15 đến 3 giờ 30 chiều để có kết quả tối ưu.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Song Tử sẽ muốn gác lại quá khứ và mở ra những chân trời mới với một thái độ lạc quan. Tuy không dễ dàng gì, nhưng bạn vẫn cảm thấy thoải mái và hài lòng với bản thân mình. Chính sự bình tĩnh, hòa nhã này sẽ giúp bạn ngày càng trở nên dễ mến hơn trong mắt mọi người xung quanh. Mặt khác, những bạn đã có đôi có cặp sẽ cần thẳng thắn nhìn nhận lại mối quan hệ hiện tại của mình. Khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng sẽ đặc biệt may mắn cho bạn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Cự Giải sẽ có thể cảm thấy mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn vào ngày này. Do đó, hãy học cách kiểm soát và hoá giải tính thiếu kiên nhẫn của mình để bình tĩnh và thấu hiểu hơn, bất kể là bạn đang ở trong tình huống bức xúc như thế nào. Đừng đẩy cái tôi cá nhân của mình lên quá cao, nếu không bạn có thể sẽ đánh mất hạnh phúc của mình trong sự hối hận muộn màng đấy. Sẽ tốt hơn nếu bạn biết tập trung năng lượng của mình cho công việc cũng như dành thời gian quan tâm hơn đến những người thân thiết xung quanh. 12 giờ 30 trưa đến 2 giờ chiều được dự đoán là thời điểm tốt lành trong ngày của bạn.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Ngày này sẽ mang đến cho Sư Tử cái nhìn rõ ràng hơn về mục tiêu và mong muốn của mình. Sự thôi thúc mạnh mẽ và sự thay đổi tích cực trong thái độ của bạn có thể thúc đẩy bạn vươn lên dẫn đầu. Thái độ bình tĩnh và cương quyết cũng sẽ giúp bạn trở thành một người mạnh mẽ để giải quyết mọi tình huống một cách thuần thục. Mặt khác, bạn nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình hơn để sau này không phải hối tiếc vì những tình cảm bỏ lửng, không được hồi đáp. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn sẽ nằm trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 30 trưa hôm nay.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Xử Nữ sẽ nhận ra rằng không có con đường tắt nào có thể ngay lập tức dẫn bạn đến với thành công. Sẽ không có viên đạn thần kỳ nào dành cho bạn ngày hôm nay, nhưng nếu bạn đủ bản lĩnh để "chiến đấu" và vượt qua mọi áp lực trong công việc thì bạn chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Mặt khác, bạn cần có kế hoạch tích lũy, quản lý tiền bạc một cách hợp lý hơn để tránh lãng phí vào những thứ không cần thiết. Bất cứ điều gì quan trọng đều cần được bạn giải quyết trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 45 tối để có kết quả tối ưu.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Chính những suy nghĩ tiêu cực thì sẽ khiến Thiên Bình bị kìm hãm trong mọi việc, mọi kế hoạch. Do đó, hãy tập trung vào lý do khiến bạn tin rằng mình có thể, bạn sẽ tìm thấy hy vọng, năng lượng và động lực thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Mặt khác, chuyện tình cảm của những bạn độc thân sẽ không được như ý cho lắm, hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình trong lúc chờ đợi một tình yêu mới đến. Bạn nên thực hiện các công việc quan trọng trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 tối để đạt được kết quả tích cực nhất.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Hôm nay sẽ có đầy những hối hả và nhộn nhịp trong cuộc sống của Bọ Cạp. Bạn sẽ cảm thấy bồn chồn và không thể tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn tự mình thực hiện mọi công việc quan trọng, nếu không nó có thể gây ra những hậu quả rất nặng nề về sau. Mặt khác, những bạn đã có đôi có cặp sẽ hối hận muộn màng nếu hành xử kiểu "giận cá chém thớt" với nửa kia của mình. Bất cứ điều gì quan trọng đều cần được bạn hoàn thành trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 40 trưa để có kết quả tốt nhất.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Chính sự kiên trì sẽ giúp Nhân Mã vượt qua mọi trở ngại vào ngày này. Thái độ này mang lại cho bạn sự tự tin và kinh nghiệm để đối phó với mọi tình huống khó khăn trong cuộc sống một cách tương đối dễ dàng. Bạn cũng nhận ra tầm quan trọng của việc suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động để đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, trái với sự may mắn trong công việc, cách cư xử thất thường của bạn rất dễ khiến mối quan hệ tình cảm hiện tại dần trở nên khó khăn và căng thẳng hơn. Bạn nên lên lịch thực hiện các công việc đang chờ xử lý trong khoảng thời gian từ 1 giờ 30 đến 3 giờ chiều để đạt được kết quả tốt nhất.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Ma Kết bắt đầu mơ đến cuộc sống tuyệt vời mà bản thân luôn mong đợi và khao khát, nhưng lại không dễ để bạn đạt được những bước đột phá trong cuộc sống và công việc. Do đó, đừng mãi chần chừ hay do dự điều gì, việc bạn cần làm chỉ là nắm bắt lấy cơ hội và tiếp tục tỏa sáng, thể hiện năng lực của bản thân. Mặt khác, sự ghen tuông và nghi ngờ sẽ bắt đầu "dâng trào" trong tình yêu của Ma Kết. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán nằm trong khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ tối.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Bảo Bình vô cùng nghiêm khắc với bản thân nên luôn tự ép mình phải thực hiện cho bằng được những yêu cầu đã đặt ra, nếu không bạn sẽ cảm thấy rất thất vọng. Do đó, dù tâm trạng có như thế nào đi nữa thì bạn vẫn tập trung hết sức và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về mặt tình cảm, khao khát được yêu thương của những bạn độc thân trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, bạn hướng tới sự lạc quan tích cực và không ngừng tin tưởng vào một tình yêu chân thành ở tương lai. Khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Song Ngư có thể gặp phải một số tình huống khiến bạn căng thẳng và thất vọng trong ngày. Có một giải pháp cho mọi vấn đề của bạn: hãy duy trì sự tích cực. Hãy nhớ rằng, mỗi khó khăn chính là một cơ hội tiềm ẩn giúp bạn dễ dàng đi đến thành công. Và chỉ khi vượt qua nó, bạn mới có thể thấy được những thành quả tốt đẹp nhất dành cho mình. Đối với chuyện tình cảm, rất may là bạn sẽ không còn phải quay cuồng với quá nhiều những điều đã khiến bạn phiền não trước đó nữa. Khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng là thời điểm may mắn của bạn trong ngày hôm nay.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)