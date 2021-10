Dự báo ngày hôm nay 12/10/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Kim Ngưu thay đổi tâm trạng đột ngột

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Tác động tích cực từ vũ trụ có thể giúp bạn cảm thấy yên tâm và tự tin hơn trong ngày hôm nay. Các quyết định của bạn có thể được đưa ra dễ dàng và nhận định của bạn cũng sẽ có giá trị hơn so với đánh giá của người khác. Hãy tin tưởng vào bản năng của bạn để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Tác động không mấy tích cực từ vũ trụ có thể khiến bạn bị thay đổi tâm trạng đột ngột. Một số mối quan hệ gia đình của bạn có thể hơi căng thẳng. Những sự cố nhỏ về những việc không cần thiết cũng có thể xảy ra thường xuyên. Đây sẽ có thể là một trong những lý do khiến bạn cảm thấy khó chịu và mất tập trung. Tốt nhất là bạn nên tránh bất kỳ cuộc tranh luận nào vào lúc này. Khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối được coi là điềm lành cho bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Tác động không mấy tích cực từ vũ trụ có thể khiến bạn lo lắng quá mức về những những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mức độ lo lắng của bạn vẫn còn hơi cao, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn dành đủ thời gian nghỉ ngơi vào cuối ngày để thoát khỏi những rắc rối liên quan đến công việc. Bạn cũng có xu hướng dành thời gian cho những người biết rõ về bạn và yêu bạn sâu sắc. Rất có thể bạn sẽ gặp được một người khá thú vị trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 45 chiều.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Tác động không mấy tích cực từ vũ trụ có thể khiến bạn dễ đánh mất sự bình tĩnh của mình. Điều quan trọng là bạn không nên trút giận của mình theo cách làm mất lòng người khác. Vậy nên, hãy cố gắng kiểm soát xu hướng tranh luận của bạn. Hãy thư giãn và tiếp tục công việc của bạn vì nhượng bộ cho sự nóng nảy sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và khiến mọi người xa lánh bạn. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn vào cuối ngày nếu bạn hoàn thành tốt mục tiêu của mình. 7 giờ đến 9 giờ sáng là thời điểm may mắn của bạn trong ngày hôm nay.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Vận may sẽ bắt đầu mỉm cười với bạn trong ngày hôm nay. Bạn có khả năng nhận được nhiều sự chú ý và khen ngợi từ người khác thông qua sự nỗ lực và chăm chỉ của mình. Tuy nhiên, đừng mãi ngủ quên trong chiến thắng, vì sự hả hê và tự đắc của bạn sẽ có thể trở thành công cụ chống lại bạn bất cứ lúc nào. Bạn nên lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 1 giờ chiều đến 2 giờ 30 chiều để có kết quả tích cực.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Bạn sẽ rơi vào trạng thái lo lắng và bối rối trong tâm trí. Hãy cố gắng giữ cho những suy nghĩ tích cực luôn trôi chảy trong bạn. Bạn nên lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì quan trọng trong khoảng thời gian từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều để có kết quả tích cực.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Hãy cẩn thận với những gì bạn nói và những người bạn tâm sự. Tốt nhất là bạn nên tránh xa những cuộc nói chuyện vu vơ và giữ khoảng cách với những người có ác cảm với bạn. Mặt khác, các vấn đề về sức khỏe của bạn sẽ bắt đầu tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn hãy nhớ cẩn thận về những gì bạn ăn hoặc uống. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều sẽ là giờ may mắn nhất trong ngày đối với bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Năng lượng trí tuệ của bạn sẽ khá cao trong ngày hôm nay và bạn có thể sử dụng nó để lập kế hoạch cho tương lai. Hãy tập trung vào mục tiêu của bạn và mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Đồng thời, hãy tự tin vào bản thân và đón nhận từng hoàn cảnh khi chúng xảy đến, và bạn sẽ chinh phục được mọi trở ngại trên con đường của mình. 2 giờ 15 chiều đến 3 giờ 50 chiều được dự đoán là thời điểm may mắn nhất của bạn trong ngày.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Tác động tích cực từ vũ trụ sẽ khiến bạn tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết. Điều này có thể là do một số cơ hội mới trong cuộc sống của bạn. Nhưng đồng thời bạn cũng cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một vài trở ngại có nguy cơ xuất hiện. Tuy nhiên, đừng để điều này làm giảm đi tinh thần hăng hái của bạn. Điều rất quan trọng là bạn phải hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình và biết bỏ qua những điều không mấy tích cực. Khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm sẽ có lợi cho bạn và bạn sẽ hoàn thành được những gì mình hướng tới trong thời gian này.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Bạn có thể muốn tập trung vào việc cải thiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng của mình với những tình huống bất lợi trong cuộc sống. Tác động tích cực từ vũ trụ có thể giúp bạn cảm thấy tràn đầy sức sống và nhiệt tình để xử lý mọi thử thách có thể xảy đến với bạn. Giữ một cái nhìn lạc quan có thể cải thiện khả năng quản lý tình huống của bạn và làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 1 giờ 30 chiều đến 2 giờ 30 chiều.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Tác động không mấy tích cực từ vũ trụ có thể khiến bạn căng thẳng và lo lắng suốt một ngày. Điều này làm lu mờ sự quyết đoán của bạn trong các quyết định quan trọng. Hãy bình tĩnh suy nghĩ về lý do đằng sau sự bối rối của bạn và điều gì đang khiến bạn lo lắng. Nếu cần, hãy tâm sự với những người thân yêu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn để đưa ra quyết định đúng đắn. Bạn nên lên lịch cho các công việc quan trọng trước 4 giờ chiều nếu muốn có kết quả tích cực.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Chính sự may mắn của bạn chứ không phải là sự can đảm và quyết tâm sẽ giúp bạn dễ dàng "sống sót" qua ngày hôm nay. Mọi thứ sẽ diễn ra theo ý muốn của bạn nhưng bạn có thể thấy rằng đó không phải do nỗ lực của bản thân mà là do sự may mắn của bạn. Khoảng thời gian lý tưởng để bạn thực hiện một dự án mới sẽ diễn ra trong khoảng từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch làm việc cho phù hợp.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)