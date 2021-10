Dự báo ngày hôm nay 11/10 cho 12 cung Hoàng đạo: Song Ngư nhận được niềm vui bất ngờ

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Bạn sẽ có một ngày tuyệt vời ở phía trước. Bạn sẽ muốn tập trung vào việc cải thiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng của mình với những hoàn cảnh bất lợi trong cuộc sống. Các vấn đề sẽ luôn tồn tại, nhưng gần đây bạn đã nhận thấy rằng việc giữ một cái nhìn lạc quan sẽ thực sự cải thiện khả năng quản lý tình huống của bạn. 4 giờ 30 chiều và 5 giờ 15 chiều được dự đoán là khoảng thời gian tích cực cho bạn ngày hôm nay.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Bạn bè: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Sự nghiệp: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

TỔNG QUAN

Hôm nay bạn sẽ cảm thấy mất tập trung và bồn chồn, nhưng hãy chiến đấu với những thôi thúc này để tập trung vào việc học tập cũng như làm việc của bạn, bởi vì thời gian bạn bỏ ra bây giờ sẽ rất xứng đáng. Đồng thời, con đường học lực của các bạn học sinh hay sinh viên đang rất nổi bật, vì vậy hãy dồn hết sức cho việc học của bạn để gặt hái thành quả trong tương lai gần. 5 giờ chiều đến 7 giờ tối là thời gian may mắn của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Bạn có thể có rất nhiều lý do để mỉm cười trong ngày hôm nay. Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Bạn có năng khiếu bẩm sinh và không có gì lạ khi đây là lý do tại sao bạn có thể thành công trong việc thu hút những người bạn mới, thậm chí nó còn có thể là một số mối quan hệ kinh doanh. Khoảng thời gian từ 4 giờ 30 chiều đến 5 giờ 45 chiều được cho là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Bạn có thể cảm thấy hơi kích động trong ngày hôm nay. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói và những người bạn tâm sự. Tốt nhất là bạn nên tránh xa những cuộc nói chuyện vu vơ và giữ khoảng cách với những người có ác cảm với bạn. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn sẽ nằm trong khoảng từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Bạn chỉ muốn được ở một mình vào ngày hôm nay. Bạn quý trọng bạn bè và gia đình của mình bao nhiêu thì bạn càng nhận thức được rằng những quyết định quan trọng nhất của bạn chỉ do bạn đưa ra và chỉ bạn phải gánh chịu hậu quả của những quyết định đó. Do đó, hãy tập trung vào khả năng ra quyết định của bạn và tin tưởng vào bản năng của mình. Bạn có nhiều khả năng hơn những gì bạn cho phép mình tin tưởng. Khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều được coi là may mắn để bạn tiến hành hoặc lên lịch trình cho bất cứ việc gì quan trọng.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Tác động tích cực từ vũ trụ sẽ khiến bạn tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết. Điều này có thể là do một số cơ hội mới trong cuộc sống của bạn. Nhưng đồng thời bạn cũng cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một vài trở ngại có nguy cơ xuất hiện. Tuy nhiên, đừng để điều này làm giảm đi tinh thần hăng hái của bạn. Điều rất quan trọng là bạn phải nghĩ tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình và biết bỏ qua những điều không mấy tích cực. Bất cứ điều gì quan trọng đều cần được bạn lên lịch từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối để có kết quả tối ưu.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Một lối sống quá cá nhân sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn so với thực tế nên điều quan trọng là bạn phải giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Bạn cũng có thể sẽ phải đối mặt với một số trở ngại và rào cản để đạt được mục tiêu của mình. Do đó, hãy duy trì sự kiên nhẫn và lòng can đảm của bạn để không phán xét hoặc đưa ra kết luận quá nhanh. Nếu có một nhiệm vụ quan trọng nào đó cần được quan tâm ngay lập tức, thì khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 12 giờ đêm sẽ là thời điểm lý tưởng cho bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời với bạn nhưng bạn có thể nhận thấy rằng mình rất dễ nổi nóng, vì vậy hãy đề phòng điều đó. Đây cũng sẽ là thời điểm tuyệt vời cho sự nghiệp của bạn. Hãy tập trung hết mức có thể và bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình. 6 giờ chiều đến 8 giờ tối sẽ là thời gian may mắn của bạn.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Tin vui là bất kỳ sự khác biệt nào về quan điểm hay những xung đột nhỏ đã xảy ra trong quá khứ có thể sẽ sớm tan biến vào ngày này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hơi thất vọng vì sự thiếu tiến bộ của bản thân mình. Đừng lo lắng về khoảng thời gian uể oải, thay vào đó hãy ngồi xuống và lập chiến lược để đạt được các mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Nếu bạn còn việc gì quan trọng trong ngày, hãy thử thực hiện trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều để có kết quả tốt nhất.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Bạn có thể không có tâm trạng tốt nhất trong ngày hôm nay. Một loạt các vấn đề mới sẽ có khả năng xuất hiện trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là những vấn đề liên quan công việc. Điều bạn cần làm lúc này là quan sát xem mọi thứ diễn ra không như ý muốn ở đâu và khi nào. Đồng thời, hãy cố gắng để không mất bình tĩnh và tiếp tục tập trung vào việc nuôi dưỡng các mối quan hệ của bạn với bạn bè và gia đình. Khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều sẽ là thời điểm may mắn cho bạn trong ngày hôm nay.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

TỔNG QUAN

Tác động không mấy tích cực từ vũ trụ có thể khiến bạn cảm thấy hơi bực bội và lo lắng vào ngày này. Tuy nhiên, khả năng suy luận logic và năng lực trí tuệ của bạn sẽ ở mức tốt nhất để bạn giải quyết những vấn đề khó khăn nhất một cách dễ dàng nhất. Khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện những công việc quan trọng của mình.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Một thành viên trong gia đình có thể mang đến cho bạn một số tin vui trong ngày hôm nay. Tin tốt này có thể đến với bạn trong khoảng thời gian từ 3 giờ 45 chiều đến 4 giờ 50 chiều. Đồng thời, bạn cũng sẽ có những bước đi đúng đắn để đến gần hơn với mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)