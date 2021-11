Dự báo ngày hôm nay 10/11/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Bảo Bình nhìn thấu đáo mọi vấn đề

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Đây sẽ là thời điểm để Bạch Dương buông bỏ những gì tiêu cực ở quá khứ và cố gắng nắm lấy hiện tại. Hãy tập trung hoàn thiện bản thân thay vì quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi nên đừng để những suy nghĩ bên trong và những đánh giá tiêu cực khiến bạn chùn bước. Mặt khác, về phương diện tình cảm, những sự khác biệt trong suy nghĩ và tính cách của các cặp đôi lại đang dần khiến mối quan hệ đi vào bế tắc. 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu sẽ không thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. Vậy nên hãy biết buông đúng lúc, bỏ đúng người để có thể tìm thấy được niềm vui mới hay chỉ đơn giản là sự bình yên mà bạn đang cần nhất vào lúc này. Mặt khác, cấp trên và đồng nghiệp sẽ là những người có thể tháo gỡ những khúc mắc mà bạn đang gặp phải trong công việc vào ngày này. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Bạn bè: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Nếu trước đây sự do dự và chần chừ đã khiến Song Tử để tuột mất những cơ hội trong tiếc nuối, thì ngày này bạn sẽ trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Bạn không còn luống cuống và quá lo lắng trước những tình huống căng thẳng. Bạn tập trung suy nghĩ vào khía cạnh tích cực về bản thân, về những lĩnh vực mà bạn giỏi để tiến về phía trước một cách mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Mặt khác, chuyện tình cảm của Song Tử cũng đang rất tích cực với một mối quan hệ mới. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ chiều là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện một số quyết định quan trọng.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Cự Giải sẽ dồn hết tâm trí vào việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống để có thể đạt được mục tiêu của mình một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này lại vô tình trở thành nguyên nhân gây ra rất nhiều căng thẳng và áp lực đang hình thành trong bạn. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ bực bội và khó chịu nếu mọi thứ không diễn ra theo ý mình. Mặt khác, những bạn độc thân sẽ cần dành nhiều thời gian hơn để cải thiện nhân duyên của mình. Cuối cùng, bạn nên tránh thực hiện bất kỳ quyết định quan trọng nào trong khoảng thời gian từ 5 giờ 15 chiều đến 6 giờ 15 tối hôm nay.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Song Tử (21/05 – 21/06)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Song Ngư (19/02 – 20/03)

TỔNG QUAN

Sư Tử có thể cảm thấy hơi quá tải với trách nhiệm ngày một tăng lên trên đôi vai của mình. Bạn chắc chắn sẽ không đi được đường dài nếu cứ mãi cố chấp gồng gánh một tảng đá quá to trên lưng. Hãy chia nhỏ chúng thành những viên đá nhỏ, tách rời từng nhiệm vụ hoặc bắt đầu với một thứ gì đó trong khả năng của mình để không bị choáng ngợp và dễ dàng chán nản. Về chuyện tình cảm, các cặp đôi sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh nếu cứ mãi vô tư và ngó lơ những cảm xúc bất chợt của đối phương. 5 giờ chiều đến 7 giờ tối được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Xử Nữ không nên tham gia quá nhiều vào các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn vào ngày này. Nhiệm vụ của bạn vẫn sẽ được hoàn thành sau khi đối mặt với một số khó khăn và trở ngại. Do đó, hãy duy trì sự kiên nhẫn và bản lĩnh của bạn và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Mặt khác, bạn cũng có thể không làm hài lòng tất cả mọi người trong ngày hôm nay nhưng điều này sẽ không làm bạn thất vọng. Vì bạn thích làm theo bản năng của mình hơn là đâm đầu theo ý kiến phiến diện của người khác. 4 giờ đến 5 giờ chiều được dự đoán là thời gian may mắn cho bạn.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Thiên Bình sẽ có một tinh thần làm việc "máu lửa" hơn bao giờ hết. Bạn rèn luyện cho mình một thái độ sống tự tin và nuôi dưỡng niềm hi vọng để đạt được ước mơ của mình. Nhờ đó mà bạn luôn tìm thấy cơ hội trong từng khó khăn, luôn cố gắng hết mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặt khác, nếu không "vững vàng" và xác định thật rõ tình cảm của chính mình, bạn sẽ rất dễ lạc lối khiến tình yêu của mình đi vào ngõ cụt. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn nằm trong khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ chiều, vì vậy hãy lên kế hoạch ngày của bạn cho phù hợp.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Ngày này sẽ nâng cao cơ hội thành công cho những gì bạn đang cố gắng thực hiện. Bạn cũng nhận thức được rằng những quyết định quan trọng nhất của bạn chỉ do bạn đưa ra và chỉ bạn là người gánh chịu phần lớn hậu quả của những quyết định đó. Do đó, bạn tập trung vào khả năng ra quyết định và tin tưởng vào bản năng của mình. Bạn biết rằng bạn có nhiều khả năng hơn mức bạn cho phép bản thân mình tin tưởng. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn được dự đoán sẽ nằm trong khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ 15 sáng.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Tinh thần và sức khoẻ của Nhân Mã đang ở mức khá cao trong ngày hôm nay. Bạn sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về những vấn đề mà mình đang gặp phải, và nhờ đó tìm ra được cách giải quyết triệt để những vấn đề này. Đồng thời, năng lượng mạnh mẽ này cũng giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng cho con đường tương lai của mình. Mặt khác, chuyện tình yêu đôi lứa lúc này cũng đang rất hạnh phúc và ngọt ngào. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 12 giờ 30 trưa đến 2 giờ chiều.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Ma Kết sẽ có được sự sáng suốt trong suy nghĩ vào ngày này. Bạn biết chính xác những gì phải làm, vì vậy đừng ngừng ngại trong việc đưa ra quyết định. Đây chắc chắn sẽ là một ngày thuận lợi để bạn bắt đầu và hoàn thành những việc mà bấy lâu nay bạn đã lơ là. Nhưng không may là với chuyện tình cảm, bạn sẽ có khả năng phải đối mặt lại với tác dụng phụ từ những vết thương tâm lý cũ mà bạn luôn muốn chôn vùi. 4 giờ 45 đến 5 giờ 50 chiều được dự đoán là khoảng thời gian may mắn nhất trong ngày của bạn.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Ngày này, Bảo Bình càng bình tĩnh bao nhiêu thì lại càng có thể nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề bấy nhiêu. Do đó, trước khi làm bất cứ điều gì, hãy suy nghĩ thật kỹ về những hậu quả có thể xảy ra để đề phòng bất trắc trong tương lai. Mặt khác, trong chuyện tình cảm, bạn sẽ có khả năng bị thu hút bởi "những người không dành cho bạn" - những người không sẵn sàng về mặt tình cảm, không thể cho bạn những gì bạn thực sự khao khát. Khoảng thời gian từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 15 chiều là thời điểm tốt để bạn thu được nhiều năng lượng tích cực từ vũ trụ nhất.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Những nỗi sợ hãi mơ hồ và không xác định về tương lai có thể khiến Song Ngư căng thẳng và lo lắng không ngừng. Bạn nên ngừng cảm thấy sợ hãi vì những lý do không rõ ràng và cố gắng không tạo ra những căng thẳng không cần thiết cho bản thân. Trong chuyện tình cảm, người ấy không những không cảm nhận được tình cảm và sự hi sinh của bạn mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa sẽ là giờ may mắn nhất trong ngày của bạn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)