Dự báo ngày hôm nay 05/11/2021 cho 12 cung Hoàng đạo: Sư Tử có động lực và tự tin hơn bao giờ hết

1. BẠCH DƯƠNG (21/03 – 19/04)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Song Tử (21/05 – 21/06)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Hôm nay Bạch Dương sẽ nhận ra rằng gia đình, người yêu, bạn bè không phải là điều quan trọng, mà chính là tất cả mọi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Bạn thấy biết ơn tất cả những người quan tâm đến bạn dù bạn có làm gì và trân trọng họ hơn bao giờ hết. Hãy nhớ rằng, bạn càng cảm thấy biết ơn, bạn sẽ càng nhận được nhiều điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong công việc, bạn cần nâng cao cảnh giác với những kiểu đồng nghiệp hay ganh ghét đố kỵ. Đồng thời, đừng bao giờ xem nhẹ việc xây dựng mối quan hệ công sở tốt đẹp, hãy biết cách đối nhân xử thế, ứng xử sao cho thông minh, khôn khéo để luôn được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

2. KIM NGƯU (20/04 – 20/05)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY



Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

TỔNG QUAN

Kim Ngưu có thể mong chờ một ngày yên bình ở phía trước. Bạn không nhất thiết phải đi du lịch hoặc tiêu tiền để có một khoảng thời gian vui vẻ. Đôi khi, chính những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống lại mang đến cho bạn nhiều niềm vui bất ngờ. Đồng thời, bạn chắc chắn nên sử dụng thời gian này để củng cố các mối quan hệ của mình, nhất là với người bạn yêu, và giải tỏa một phần căng thẳng đã tích tụ trong cuộc sống của bạn từ trước đến nay. 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều được dự đoán là thời gian may mắn của bạn.

3. SONG TỬ (21/05 – 21/06)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Bạn bè: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Sự nghiệp: Ma Kết (22/12 – 19/01)

TỔNG QUAN

Một ngày của Song Tử có thể bắt đầu với những điều may mắn và nó sẽ khiến bạn có tinh thần phấn chấn suốt cả ngày. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đối mặt thẳng thắn với vấn đề của mình, tránh né không bao giờ là cách giải quyết vấn đề khôn ngoan. Chỉ khi dũng cảm đối mặt, bạn mới có thể biết được giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Mặt khác, đây cũng có thể là một ngày nhiều may mắn của Song Tử trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với các bạn độc thân. Giờ tốt lành của bạn trong ngày này được dự đoán là từ 8 giờ đến 10 giờ sáng.

4. CỰ GIẢI (22/06 – 22/07)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Sẽ có rất nhiều nguyên nhân khiến Cự Giải dễ dàng đánh mất đi sự kiên nhẫn vào ngày này, nhưng khả năng cao là do bạn không tin tưởng vào khả năng của bản thân, cứ mãi nhìn vào điểm yếu của mình mà tự ti và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Lời khuyên là hãy biết chọn cách sống đem đến cho bạn tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất vì không phải chuyện gì cũng có thể vội vã được. Mặt khác, kiên nhẫn cũng sẽ là từ khoá trong đời sống tình cảm của Cự Giải. Bạn có xu hướng nói ra những điều mà sau này bạn sẽ phải hối tiếc. Nhưng rất may là tín hiệu tốt lành từ khía cạnh tài chính sẽ cứu vớt cả một ngày "thiếu kiên nhẫn" của bạn. 3 giờ 45 đến 5 giờ 15 chiều sẽ đặc biệt may mắn cho bạn trong ngày hôm nay.

5. SƯ TỬ (23/07 – 22/08)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Đây là một ngày để Sư Tử thực sự mơ ước lớn cho bản thân khi bạn cảm thấy có động lực và tự tin hơn bao giờ hết. Bạn biết rõ khả năng của mình cộng với một ý chí mạnh mẽ và kiên cường nên không còn sợ hãi trước bất kỳ tình huống xấu nào xảy đến. Suy nghĩ và niềm tin này sẽ luôn dẫn lối để bạn tiến về phía trước một cách mạnh mẽ và dứt khoát hơn nữa. Nhưng về phương diện tình cảm, bạn sẽ cần lắng nghe lời trái tim mách bảo và chủ động hơn trong việc kéo gần khoảng cách với đối phương. 3 giờ 45 đến 5 giờ 15 chiều sẽ đặc biệt may mắn cho bạn trong ngày hôm nay, bất kỳ nhiệm vụ nào được bạn thực hiện trong thời gian này đều có khả năng mang lại kết quả mỹ mãn.

6. XỬ NỮ (23/08 – 22/09)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Bạn bè: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Sự nghiệp: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

TỔNG QUAN

Xử Nữ rất dễ bị thay đổi tâm trạng theo chiều hướng không mấy tích cực vào ngày này. Thậm chí nếu không cẩn thận, bạn còn có thể bị mọi người xung quanh, nhất là nửa kia của mình hiểu lầm. Trong công việc, bạn có thể phải trả cái giá rất đắt cho bài học chủ quan của mình. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ chiều được dự đoán là thời điểm may mắn nhất đối với bạn nên hãy lên kế hoạch mọi việc sao cho phù hợp.

7. THIÊN BÌNH (23/09 – 22/10)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Bạn bè: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Sự nghiệp: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

TỔNG QUAN

Hãy sử dụng ngày này để thúc đẩy mọi kế hoạch đang chờ thực hiện của bạn và tìm kiếm cơ hội để hoàn thiện bản thân mình. Tuy nhiên, bạn vẫn rất dễ đánh mất sự tập trung của mình vào những điều xao nhãng. Điều này không chỉ khiến bạn quên đi những gì có giá trị quan trọng đối với bản thân mà còn làm bạn lãng phí thì giờ vào những chuyện vô bổ. Mặt khác, hãy tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh bạn vì những người được bạn giúp đỡ trong khoảng thời gian này có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai đấy. Khoảng thời gian từ 12 giờ 30 trưa đến 1 giờ 30 chiều được dự đoán là thời điểm may mắn của bạn.

8. BỌ CẠP (23/10 – 22/11)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Sư Tử (23/07 – 22/08)

Bạn bè: Bảo Bình (20/01 – 18/02)

Sự nghiệp: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

TỔNG QUAN

Bọ Cạp có thể cảm thấy hơi hỗn loạn trên nhiều phương diện. Trong công việc, mọi thứ dường như không diễn ra theo ý của bạn, nhưng chỉ cần thư giãn và giữ cho mình sự bình tĩnh thì bạn vẫn hoàn toàn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình đúng thời hạn. Bên cạnh đó, về phương diện tình cảm, những thói quen xấu của bạn đang vô tình khiến chuyện tình yêu ngày càng trở nên bất hạnh. 4 giờ 45 đến 5 giờ 30 chiều sẽ là khoảng thời gian tốt lành cho bạn trong ngày hôm nay.

9. NHÂN MÃ (23/11 – 21/12)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

Bạn bè: Song Ngư (19/02 – 20/03)

Sự nghiệp: Cự Giải (22/06 – 22/07)

TỔNG QUAN

Một ngày khó khăn của Nhân Mã đang ở phía trước. Bạn có thể đang phải trải qua rất nhiều căng thẳng và cần tâm sự với một người bạn, hãy chọn người bạn có thể tin tưởng để tâm sự và đồng thời hãy lắng nghe câu chuyện của họ. Bạn nên tự tin rằng khó khăn chỉ là tạm thời và điều quan trọng là chúng ta phải luôn giữ được ngọn lửa đam mê trong trái tim mình. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục tiến về phía trước vì những ngày sắp tới sẽ mang đến một số tin vui cho bạn. Mặt khác, cách cư xử thất thường của bạn sẽ rất dễ khiến mối quan hệ tình cảm hiện tại dần trở nên khó khăn và căng thẳng hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối được dự đoán là thời điểm may mắn nhất trong ngày của bạn.

10. MA KẾT (22/12 – 19/01)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Xử Nữ (23/08 – 22/09)

Bạn bè: Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Sự nghiệp: Song Tử (21/05 – 21/06)

TỔNG QUAN

Một số thách thức được chỉ ra cho Ma Kết vào ngày này. Bạn rất dễ vướng vào một tình huống khó xử khiến bạn phải vận dụng tất cả các kỹ năng ngoại giao của mình để thoát ra. Đây có thể không phải là vấn đề của bạn, nhưng dù sao thì nó cũng đang ảnh hưởng khá nhiều đến bạn. Lời khuyên là chỉ cần sử dụng lời nói khéo léo, khả năng thuyết phục của bạn và bạn sẽ ổn thôi. Nhưng rất may là trong công việc, bạn sẽ có thể giải quyết êm xuôi một số vấn đề có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của bạn trong tương lai. Cuối cùng, hãy sắp xếp mọi công việc quan trọng của bạn từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều để đạt được kết quả tốt nhất.

11. BẢO BÌNH (20/01 – 18/02)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Bọ Cạp (23/10 – 22/11)

Bạn bè: Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Sự nghiệp: Sư Tử (23/07 – 22/08)

TỔNG QUAN

Bảo Bình ngày càng tự tin và lạc quan hơn về những điều đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Bạn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai và bắt đầu tin tưởng rằng những gì đang xảy ra là tốt nhất dành cho bạn, thậm chí trông nó không có vẻ là như vậy. Nhờ thế mà bạn sẽ tập trung vào việc phát triển bản thân thay vì than vãn về những điểm yếu của mình. Tuy nhiên, đời sống tình cảm của Bảo Bình lại không được êm ả như thế, những cuộc chiến tranh lạnh đang khiến các cặp đôi dần đánh mất niềm tin ở nhau. Giờ may mắn nhất trong ngày của bạn là từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối.

12. SONG NGƯ (19/02 – 20/03)

XẾP HẠNG KẾT HỢP HÔM NAY

Tình yêu: Ma Kết (22/12 – 19/01)

Bạn bè: Cự Giải (22/06 – 22/07)

Sự nghiệp: Thiên Bình (23/09 – 22/10)

TỔNG QUAN

Một số tình huống phát sinh vào ngày này sẽ thử thách sự kiên nhẫn của Song Ngư. Bạn rất dễ đưa ra những quyết định quan trọng một cách vội vàng. Đúng thì không cần bàn cãi nhưng chỉ cần một quyết định sai lầm cũng sẽ dẫn tới những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng về sau. Mặt khác, chuyện tình yêu của Song ngư sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn nếu cứ mãi im lặng và tin vào trực giác phiến diện của mình. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ chiều là cực kỳ quan trọng vì nó sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của bạn, vì vậy hãy đề phòng mọi quyết định vội vàng và bốc đồng vào khoảng thời gian này.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)