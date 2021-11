Dự báo năm 2022 cho cung Cự Giải: Năm để chứng tỏ bản thân, may mắn tài chính đến từ "một nửa còn lại"

Tổng quan năm mới 2022

Việc sao Mộc di chuyển vào Song Ngư sẽ rất có lợi cho Cự Giải, đặc biệt vào đầu năm. Năm nay, bạn có khả năng vượt qua nhiều giới hạn của bản thân. Bạn dần chứng tỏ được dũng khí của mình với thế giới bên ngoài. Đây cũng là thời điểm tốt để chuyển chỗ ở nếu Cự Giải đã nghĩ đến việc này từ lâu.

Khi sao Mộc di chuyển sang cung Bạch Dương vào giữa năm, Cự Giải có thể gặp phải những tình huống rắc rối. Dự báo năm 2022 cho biết những nỗ lực và tham vọng của bạn có thể gặp trở ngại. Sự tự tin của cung Hoàng đạo này cũng vì thế mà bị thách thức. Tuy nhiên, vào quý cuối cùng của năm, khi sao Mộc nghịch hành trong Song Ngư, những điều tốt lành sẽ trở lại với bạn.

Ảnh minh họa

Nhìn chung, 2022 là một năm nhiều biến động với Cự Giải. Sự nghiệp và chuyện tình yêu, hôn nhân của bạn được năng lượng từ các vì sao hỗ trợ. Nhưng tình hình tài chính nửa đầu năm sẽ khó được như mong muốn. Phải sau quý hai, tiền bạc mới thuận lợi hơn.

Đổi lại, việc học lên cao, nghiên cứu của Cự Giải sẽ lên như diều gặp gió. Là những người cực yêu gia đình, năm nay bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề không mấy dễ chịu về mặt này dưới ảnh hưởng của sao Thổ - hành tinh nổi tiếng nghiêm khắc, kỷ luật.

Tình yêu - Hôn nhân

Dự báo năm 2022 cho biết nhiều Cự Giải sẽ có một đời sống tình cảm êm đềm và yên bình. Bạn được người ấy bao bọc bởi sự ấm áp và lãng mạn trong hầu hết các thời điểm trong năm. Một số Cự Giải hoàn thành kế hoạch dài hạn với một nửa còn lại. Anh/cô ấy rất đáng tin cậy và sẽ là hậu phương vững chắc cho cung Hoàng đạo này vào những lúc khó khăn. Mọi chuyện thuận lợi ngay từ quý đầu tiên của năm. Và thời gian càng trôi, sự thấu hiểu giữa hai bạn lại càng sâu sắc.

Quý thứ hai của năm 2022, một chút rắc rối sẽ xuất hiện để thử thách hai bạn. Cự Giải có xu hướng cảm thấy bất an, lo lắng, bồn chồn. Một số Cự Giải sẽ cần phải quan tâm, chú ý hơn đến nhu cầu tinh thần của nửa kia. Khoảng giữa năm, giữa hai bạn có xu hướng xảy ra tranh cãi nảy lửa, thậm chí dẫn đến một thời gian xa cách. Dù vậy, xu hướng tình yêu - hôn nhân của cung Hoàng đạo này nói chung vẫn được đánh giá là khả quan so với nhiều cung khác. Một nửa còn lại thậm chí còn đem lại may mắn về tài chính cho bạn.

Ảnh minh họa

Sự nghiệp

Về mặt sự nghiệp, dự báo năm 2022 mọi thứ đối với Cự Giải sẽ duy trì ở mức trung bình khá. Khi năm mới bắt đầu, bạn dễ gặp phải đôi chút trở ngại. Giữa năm, năng lực chuyên môn của bạn có thể bị thử thách. Sự chăm chỉ và những phúc lành sẽ giúp bạn dần tìm được lối ra. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng chỉ có nỗ lực, nghiêm túc, cam kết mới giúp được bạn trong năm nay.

May mắn suy cho cùng vẫn là do thái độ của bạn mà ra! Sẽ có những lúc Cự Giải vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ đồng nghiệp. Thỉnh thoảng bạn còn gặp rắc rối với chính quyền. Sự nghiệp của Cự Giải làm trong lĩnh vực dịch vụ sẽ tốt hơn so với những ai đang kinh doanh riêng. Mặc dù vậy, người làm kinh doanh vẫn có những điểm sáng nhất định.

Cơ hội nâng cấp trình độ, phát triển kỹ năng sẽ đến với Cự Giải. Bạn có thể được tham gia vào một dự án nghiên cứu. Nếu đang tìm việc hoặc muốn đổi chỗ làm, cuối năm được xem là thời điểm hứa hẹn cho bạn. Cơ hội được thăng chức và tăng lương có thể đến ngay quý đầu tiên. Bạn cần chú ý một chút kẻo lại bỏ lỡ nhé! Vào quý hai, một số Cự Giải có thể được ra nước ngoài vì lý do công việc.

Ảnh minh họa

Tài chính

Dù có nhiều nguồn thu nhưng trong năm 2022, tài chính của Cự Giải sẽ chỉ duy trì ở mức trung bình khá. Sẽ có một số thời điểm bạn nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ. Hãy sử dụng những nguồn tiền này vào việc có ý nghĩa, thiết thực nhất nhé! Thu nhập của Cự Giải sẽ được cải thiện kể từ giữa năm. Nửa đầu năm, lời khuyên dành cho bạn đó là hãy cắt giảm những khoản chi không cần thiết. Bạn cần có sự chuẩn bị, đề phòng cho những tình huống bất ngờ. Là cung Hoàng đạo cực yêu gia đình, năm tới đây, bạn được khuyên không nên chi tiêu quá mạnh tay cho người thân hoặc vợ/chồng/người yêu. Hãy đảm bảo sự ổn định tài chính cho bản thân trước!

Lời khuyên

Dự báo năm 2022 khuyến khích Cự Giải mạnh dạn, kiên định trong việc bảo vệ những ý tưởng, lập trường của mình. Bạn cũng hãy tin tưởng bản thân hơn nhé!

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)