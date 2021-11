Dự báo năm 2022 cho cung Bọ Cạp: "Làm giàu" thành công, tài chính rực rỡ nhất từ trước tới nay

Tổng quan năm mới 2022

Dự báo năm 2022 sẽ là một khoảng thời gian tương đối êm đềm và thư giãn đối với người thuộc cung Bọ Cạp. Năng lượng từ sao Mộc hỗ trợ bạn rất nhiều. May mắn vây quanh, cuộc sống thoải mái là những gì đang chờ đón bạn. Những sự cản trở, kìm kẹp, giới hạn từ trước tới nay đã và đang dần được loại bỏ phần nào.

Một số thời điểm trong năm, Bọ Cạp vẫn sẽ va phải sự phản đối liên quan đến công việc và đời sống cá nhân. Tuy nhiên bạn đủ can đảm và nghị lực để phá bỏ mọi gông cùm và tiến đến thành công. May rủi song hành, nhưng phần may mắn vẫn "nhỉnh hơn". Và quan trọng là Bọ Cạp đủ sức làm chủ cuộc đời mình.

Cơ hội đi du lịch nước ngoài của bạn trong năm 2022 rất cao. Đời sống tình cảm và nội bộ gia đình có hơi trục trặc vào một số thời điểm. Khía cạnh tuyệt vời, mĩ mãn nhất trong năm là tài chính. Chi ra cũng nhiều nhưng nguồn thu của Bọ Cạp tương đối dồi dào.

Tình yêu - Hôn nhân

Theo dự báo năm 2022 này, sao Mộc sẽ nâng đỡ đời sống tình cảm của Bọ Cạp. Chuyện tình yêu của bạn trở nên sâu sắc hơn. Sự lãng mạn và những cảm xúc tuyệt vời sẽ bao quanh mối quan hệ cũng như cuộc sống của bạn ngay từ đầu năm. Bọ Cạp có quyền mong đợi những bất ngờ tích cực trong đời sống tình cảm.

Khoảng giữa năm, nhiều Bọ Cạp có cơ hội nhận được món quà đắt tiền từ một nửa còn lại. Bạn xứng đáng với một mối tình trung thành, cam kết.

Tuy nhiên, sao Thổ trong cung Bảo Bình có thể sẽ khiến nhiều Bọ Cạp cảm thấy cần phải tiết chế trong cách bộc lộ tình yêu với người ấy. Một số thời điểm trong năm, bạn cũng cảm nhận được sự bất hòa với một nửa còn lại. Những lúc đó, một cuộc nói chuyện hoặc thương lượng thẳng thắn và văn minh sẽ làm nên điều kỳ diệu. Bọ Cạp hãy giao tiếp bằng từ ngữ từ trái tim, và tuyệt đối đừng để bên thứ ba nào can thiệp được vào mối quan hệ của hai bạn. Một lời khuyên khác nữa dành cho Bọ Cạp đó là đừng cố gắng kiểm soát anh/cô ấy. Ngược lại, bạn hãy để đối phương được thoải mái, tự do.

Ảnh minh họa

Nửa cuối năm, chuyện tình của bạn ở trong thời kỳ đẹp nhất. Một nửa còn lại có thể dành tặng bạn món quà lớn là sự an toàn về tài chính. Một số Bọ Cạp có thể bắt đầu kinh doanh chung với người ấy. Nếu độc thân, cơ hội tìm thấy một nửa đích thực sẽ đến với Bọ Cạp vào khoảng cuối năm.

Sự nghiệp

Khi năm 2022 bắt đầu, thành tích sự nghiệp của bạn đã đón nhận nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu bạn đang kinh doanh, hãy cẩn thận với việc hợp tác bởi bạn có nguy cơ bị thua lỗ hoặc bị lừa gạt. Tốt hơn hết, Bọ Cạp nên kinh doanh một mình, ít nhất là trong năm nay. Dự báo năm nay nhiều Bọ Cạp sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt tại nơi làm việc. Chăm chỉ, cam kết, nghiêm túc là "chìa khóa" duy nhất giúp bạn vượt qua sóng gió trong môi trường công sở.

Quý thứ hai của năm mang đến những tin tốt lành. Bọ Cạp sẽ được công nhận bởi nhiều người. Nếu muốn đổi việc, giữa năm là thời điểm thích hợp nhất. Một số chuyến đi xa của bạn trong năm nay bắt nguồn từ công việc.

Tài chính

Tình hình tài chính của Bọ Cạp nhìn chung khá tốt đẹp ngay từ đầu năm. Một số bạn có xu hướng chi một phần lớn tiền bạc để mua sắm nhà cửa, đất nền hoặc một chiếc xe sang trọng. Các khoản chi lớn cho gia đình cũng cần lưu ý.

Ảnh minh họa

Sau quý đầu tiên của năm, sẽ có nhiều nguồn tiền đổ vào tài khoản của Bọ Cạp. Cuộc sống của bạn có thể nói là ngày càng khởi sắc nhờ tài chính tốt lên.

Lời khuyên

Dự báo năm mới khuyên Bọ Cạp hãy sửa đổi bản tính cố chấp, cứng nhắc, bướng bỉnh cố hữu. Đây không phải việc dễ dàng. Tuy nhiên Bọ Cạp đừng quên ưu điểm lớn nhất của bạn là luôn sẵn sàng chịu đau để "lột xác" và trở thành phiên bản ngày càng tốt hơn.

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)