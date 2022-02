Dự báo không khí lạnh CỰC MẠNH: Vùng núi cao xấp xỉ 0 độ, khả năng xảy ra băng tuyết, Hà Nội rét 8 độ liên tục 3 ngày

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (17/02), một bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng trưa chiều ngày mai (18/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm mai (18/02) đến ngày 20/02 có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Miền Bắc được dự báo sẽ bước vào đợt rét nhất từ đầu mùa Đông. Ảnh minh họa.

Với nhận định được đánh giá là khối không khí lạnh có cường độ cực mạnh, MẠNH NHẤT kể từ đầu mùa đông đến giờ, rét hơn cả đợt Tết Nguyên Đán vừa trải qua. Với những nơi đã có nền nhiệt thấp sẵn trong mấy ngày vừa rồi thì tới đây sẽ còn thấp hơn nữa.

Cụ thể dự báo từ sáng 19/2, đợt không khí lạnh có cường độ CỰC MẠNH tràn xuống, sau đó được tăng cường thêm vào ngày 21-22/02 kết hợp với rãnh gió tây trên cao gây nên một đợt mưa rét kéo dài. Vùng núi cao khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 8-10 độ, vùng núi & trung du 4-6 độ, núi cao xấp xỉ 0 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 15 độ. Từ sau 24/2, rét đậm rét hại chấm dứt, nhiệt độ tăng dần.

Theo đó, từ 19-22/02, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa, mưa rào trên diện rộng. Từ 22/02, Bắc Bộ mưa giảm nhanh, trời nhiều mây. Từ 21-23/02, Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết

Từ ngày 19/02, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; riêng từ ngày 20-22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Hà Nội được dự báo nền nhiệt tiếp tục xuống thấp và có thể đạt ngưỡng 8-9 độ C kèm mưa. Ảnh: TTKTTV

Ngoài ra, trang dự báo Accuweather dự báo, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì nền nhiệt 19-22 độ C trong 2 ngày tới. Đêm 18/2, khu vực ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể, xuống ngưỡng 12 độ C, rét hơn những đêm trước đó khoảng 10 độ C.

Những ngày tiếp theo, không khí lạnh xâm nhập sâu vào đất liền khiến nền nhiệt tại Hà Nội tiếp tục xuống thấp và có thể đạt ngưỡng 8-9 độ C kèm mưa. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất không quá 10 độ C, rét nhất kể từ đầu mùa đông. Trạng thái này được dự báo kéo dài liên tục từ ngày 19 đến 21/2.

