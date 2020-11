Dự báo cuộc sống của 12 cung Hoàng đạo trong tuần mới 2/11 - 8/11 và những lời khuyên hữu ích giúp bạn có 7 ngày ý nghĩa

Bạch Dương

Nhờ sự thông minh, linh hoạt và khôn khéo của mình mà Bạch Dương có thể giải quyết được vô số rắc rối đến với mình trong tuần này. Công việc của bạn trong tuần cũng đối mặt với một số nhiệm vụ phức tạp nhưng điều đó không "nhằm nhò" gì so với Bạch Dương. Về chuyện tình cảm, Bạch Dương độc thân trong tuần sẽ thu hút được khá nhiều người khác giới vì sự quyến rũ của mình. Tài vận của bạn nhìn chung là ổn định trong tuần này.

Kim Ngưu

Nhờ có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao mà dù gặp phải không ít sóng gió thì Kim Ngưu vẫn lạc quan, yêu đời và tin tưởng vào tương lai. Trong tuần này, bạn sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng thời nếu làm trong lĩnh vực marketing hay sale thì bạn cũng sẽ gặp được rất nhiều khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, cung Hoàng đạo này có thể mong đợi một phần thưởng cho những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua, qua đó túi tiền của bạn sẽ rủng rỉnh hơn rất nhiều. Chuyện tình yêu của Kim Ngưu trong tuần này vô cùng thăng hoa, viên mãn.

Song Tử

Tuần này, Song Tử nảy ra rất nhiều ý tưởng mới mẻ để bắt tay vào thực hiện. Điều này khiến cuộc sống của bạn tràn đầy niềm vui. Trong công việc, khả năng sáng tạo của bạn cũng được vận dụng đáng kể, khiến cho cấp trên và đồng nghiệp vô cùng nể nang. Tuy nhiên, nếu Song Tử đang có ý định đầu tư kinh doanh vào thời điểm này thì cần cân nhắc kĩ, tử vi tuần mới cho rằng đây không phải lúc thích hợp. Song Tử độc thân trong tuần này trở nên chủ động và mở lòng mình hơn, vì thế bạn hoàn toàn có thể hi vọng vận đào hoa sẽ đến với mình.

Cự Giải

Tuần mới đến, Cự Giải độc thân sẽ được bạn bè, người thân tích cực giới thiệu và mai mối cho những đối tượng phù hợp. Thần tình yêu trong tuần cũng mỉm cười với bạn, giúp bạn có được một cuộc hẹn hò suôn sẻ, thuận lợi. Những người đã có đôi sẽ có một tuần nhiều cảm xúc khi nhận được rất nhiều bất ngờ từ người ấy. Trong công việc, Cự Giải thể hiện rất tốt và bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, điều này khiến cấp trên vô cùng hài lòng. Bên cạnh đó, tử vi tuần mới cho rằng tuần này tài lộc của bạn sẽ có xu hướng tăng mạnh.

Sư Tử

Sư Tử sẽ được làm việc trong một môi trường thoải mái, hiện đại và tự do, vì thế bạn có thể phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Bạn thích nghi nhanh với mọi thay đổi, đồng thời hiệu suất công việc cũng tăng lên so với thời gian qua. Đây là lúc bạn hoàn toàn có thể hi vọng về sự thăng tiến hoặc tăng lương. Trong chuyện tình cảm, Sư Tử và người ấy sẽ có một tuần với nhiều trải nghiệm mới. Hai bạn ngày càng thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, vì thế mối quan hệ càng ngày càng trở nên mật thiết.

Xử Nữ

Tuần này, Xử Nữ có thể nhìn mọi chuyện một cách bình tĩnh và thoải mái hơn. Mọi gánh nặng cuối cùng cũng đã được trút xuống và Xử Nữ sẽ có một tuần để thư giãn hoặc dành cho bạn bè, người thân. Mối quan hệ của Xử Nữ với đồng nghiệp cũng được cải thiện trong tuần này, vì thế công việc của bạn cũng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn. Trong chuyện tình cảm, Xử Nữ vì quá thụ động nên khó có thể tìm kiếm được tình yêu trong thời điểm này. Tài chính của bạn trong tuần cũng tương đối eo hẹp, vì thế hãy chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm nhé!

Thiên Bình

Đây sẽ là một tuần mà Thiên Bình cần dồn nhiều sức lực vào giải quyết công việc thay vì mải mê vui chơi như trước. Có khá nhiều rắc rối xảy đến xung quanh những dự án mà bạn đang đảm nhiệm, vì thế Thiên Bình cần tập trung hơn vào công việc trong tuần này. May mắn là nhờ có đồng nghiệp luôn ở bên giúp sức mà đến cuối tuần bạn có thể được nghỉ xả hơi. Trong chuyện tình cảm, Thiên Bình cần tránh gây sự với nửa kia bằng những chi tiết nhỏ nhặt. Thu nhập của bạn không có nhiều thay đổi trong thời gian này.

Bọ Cạp

Bọ Cạp độc thân sẽ có nhiều cơ hội thoát cảnh FA trong tuần mới này. Nhờ tích cực tham gia những hội nhóm, gặp gỡ những người bạn mới mà Bọ Cạp có thể gặp được một người phù hợp với mình. Những Bọ Cạp đã có đôi sẽ được tận hưởng một tuần ngọt ngào lãng mạn cùng những bất ngờ nho nhỏ mà người ấy dành cho bạn. Trong công việc, bạn có trách nhiệm với những gì mình đảm nhận nên được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện hơn. Từ đó, tài vận của bạn cũng sẽ gia tăng.

Nhân Mã

Nhân Mã cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thoải mái, dễ dàng hơn trong tuần mới này. Mọi lo lắng cuối cùng đều đã được xóa bỏ, Nhân Mã cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn rất nhiều. Với những Nhân Mã còn độc thân, tuần này bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ được những người bạn mới, qua đó sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình. Những cặp đôi Nhân Mã sẽ có một tuần với nhiều cảm xúc, vui có buồn có nhưng cuối cùng hai bạn đều trân trọng nhau. Trong tuần, Nhân Mã sẽ gặp được nhiều người tài giỏi và qua đó bạn học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp của mình.

Ma Kết

Tuần này, nếu Ma Kết có ý định đầu tư kinh doanh thì hãy nhanh chóng bắt đầu đi thôi, thời cơ đã đến với bạn rồi. Đây là lúc Ma Kết có thể tăng nguồn thu nhập của mình bằng những dự án, công việc ngoài. Trong công việc, bạn cần nghiên cứu và tìm ra những phương pháp làm việc mới để cải thiện hiệu suất làm việc. Còn về chuyện tình cảm, một số Ma Kết độc thân không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm tình yêu, thậm chí trong lòng còn có một chút phản kháng. Bạn đang cảm thấy độc thân quá ổn và không muốn yêu đương chút nào.

Bảo Bình

Tuần này, Bảo Bình sẽ tìm ra được một số đam mê và sở thích mới. Bạn sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi và phát triển chúng. Trong công việc, nhờ sự tự tin và không ngại thử thách mà Bảo Bình chinh phục được rất nhiều mục tiêu. Cung Hoàng đạo này ghi được điểm rất cao trong mắt cấp trên và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt nhiều người. Chuyện tình cảm của Bảo Bình cũng có nhiều thay đổi tích cực, bạn và người ấy có cùng chí hướng và trao đổi với nhau nhiều hơn về tương lai.

Song Ngư

Song Ngư trong tuần mới này cần phải nghiêm túc và thực tế hơn nếu muốn cải thiện tài vận của mình. Bạn không nên mù quáng chạy theo những cái lợi trước mắt, hoặc những dự án tưởng mang lại lời nhiều nhưng lại chứa quá nhiều rủi ro. Trong công việc, Song Ngư cũng cần tỉ mỉ và cẩn thận hơn trong mỗi bước đi. Chỉ cần sai một li là đi một dặm đó, Song Ngư nhớ nhé! Một số Song Ngư độc thân trong tuần này bỗng trở nên khao khát tình yêu và bạn cố gắng thể hiện bản thân mình để thu hút người khác phái.

