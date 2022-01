Dù bạn là ai, nếu muốn giảm mỡ siêu nhanh thì đây chính là 13 thực phẩm tốt nhất cần ăn thường xuyên!

HLV Ngô Thu Thủy (làm việc tại Hà Nội) cho biết, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nếu bạn muốn giảm mỡ thì từ bây giờ cần nghiêm chỉnh tuyệt đối trong ăn uống.

Trong giai đoạn giảm cân hay giảm mỡ, nếu bạn cắt giảm calo, hẳn sẽ xuất hiện những cơn đói. Để hạn chế xảy ra điều này, bạn nên nạp đồ ăn giàu protein, chất béo lành mạnh, rau và ngũ cốc nguyên hạt.

Nạp chất xơ vừa đủ giúp bạn hạn chế cảm giác đói, cung cấp vi lượng khoáng chất và đặc biệt là lượng calo trong rau rất thấp.

Nạp đủ protein giúp cơ thể bạn luôn có cảm giác no, hạn chế mất cơ cũng như sẽ cần nhiều năng lượng cho tiêu hóa làm việc hơn khi nạp protein.

Và đừng quên, bạn cần tránh nạp thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chứa nhiều calo nhưng kém dinh dưỡng như nước ngọt, khoai tây chiên, kẹo, bánh ngọt... Chúng đều tiêu hóa rất nhanh và khiến bạn nhanh đói, khó kiểm soát cơn thèm ăn và mức năng lượng.

Để có được danh sách thực phẩm giúp giảm mỡ tốt nhất, HLV Ngô Thu Thủy tiết lộ danh sách như sau:

1. Cá hồi

Trong 100g có khoảng 20g protein và 6g fat với 142calo. Cá hồi giàu omega 3, giúp giảm viêm trong cơ thể, bên cạnh đó cũng chứa nhiều vitamin B, Vitamin D và Vitamin E.

Cá hồi là một trong những thực phẩm chứa rất ít calo. Chất tryptophan trong cá hồi giúp tăng cường trao đổi chất, tiêu hao mỡ thừa nhanh chóng. Do đó, muốn giảm mỡ nhanh hãy ăn cá hồi thường xuyên.

2. Thịt bò nạc

Trong 100g có khoảng 21g protein và 7g fat với 146calo. Thịt bò có chứa rất nhiều chất xơ, vitamin A, B, sắt, protein. Đặc biệt là thịt bò chứa một lượng chất béo cực thấp. Chính vì vậy ăn thịt bò không những giảm cân mà còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Lưu ý phải là thịt bò nạc bạn nhé!

3. Trứng

Trứng được coi là thực phẩm giàu protein chất lượng cao trong tất cả các loại protein. Với 2 quả trứng chứa khoảng 150 calo và 12g protein. Chúng rất giàu vitamin A, D, E, B2, B12 và B5. Trứng có hàm lượng calorie thấp nhưng ăn trứng lại giúp no nhanh, tăng cường quá trình trao đổi chất. Do đó xứng đáng có mặt trong danh sách thực phẩm giảm cân của bạn.

4. Đậu tương

Đứng đầu danh sách giảm cân về chủ đề các loại đậu chính là đậu tương. Protein trong đậu tương có thể hoạt động với chất xơ đồng thời isoflavone cũng cung cấp thêm lợi ích cho quá trình chuyển hóa chất béo và giảm cân.

5. Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch là một loại ngũ cốc chất lượng cao giàu magiê, canxi, kali, vitamin B, vitamin E và sắt.

Lượng protein dồi dào giúp tăng cảm giác no và thúc đẩy sự trao đổi chất. Nguồn chất xơ của diêm mạch tốt hơn cả chất xơ trong gạo lứt và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác.

Diêm mạch còn có tinh bột kháng thúc đẩy sự hình thành các axit béo chuỗi ngắn, giúp hệ tiêu hóa được tốt hơn. Do đó nó xứng đáng có mặt trong danh sách thực phẩm giảm cân đón Tết tốt nhất của bạn.

6. Củ cải đường

Củ cải đường chứa chất chống oxy hóa, loại rau này chứa nhiều vitamin C, sắt và kali. Do chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng cùng hàm lượng calo thấp nên loại rau này được khuyến khích sử dụng khi giảm cân.

7. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ, chứa nhiều chất dinh dưỡng và ít calo. Bông cải xanh là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới và bạn hoàn toàn có thể giảm cân siêu nhanh nhờ ăn thường xuyên loại rau này.

8. Atisô

Atisô là một trong những loại thực vật có nhiều chất xơ, 1 bông atiso vừa chứa 7g chất xơ. Chúng cũng chứa nhiều vitamin C, K, folate, phốt pho và magiê.

Thông thường chúng ta thấy atiso dùng để nấu các món ăn trong gia đình có công dụng thanh nhiệt, giải độc. Nhưng atiso cũng là một loại giảm cân khá hiệu quả bởi atiso có thể giảm lượng cholesterol, ngăn ngừa hình thành cholesterol, giảm mỡ bụng hiệu quả.

9. Cải xoăn

Cải xoăn chứa nhiều chất dinh dưỡng, nó chứa một lượng lớn vitamin A, K, C và B6. Với lượng chất xơ cao mà calo thấp, cải xoăn giúp bạn no nhanh, no lâu, từ đó ăn ít hơn và giảm cảm giác thèm ăn.

10. Quả mọng

Quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Quả mọng cũng có chứa các enzym đốt cháy chất béo, được xếp vào loại siêu thực phẩm giảm cân. Ngoài ra, loại quả này cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, nên nó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn.

11. Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều vitamin A và chất xơ, 1 củ khoai lang trung bình chứa 4g chất xơ và 114 calo. Chất xơ trong khoai lang giúp giảm cân bằng cách hình thành một lưới giống như gel trong dạ dày, khiến bạn cảm thấy no và ngăn bạn ăn quá nhiều. Nó cũng ngăn chặn sự hấp thụ chất béo và hỗ trợ sản xuất vi khuẩn tốt cho đường ruột.

12. Quả lựu

Là một loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, lựu chứa nhiều vitamin C. Ăn 100g lựu bạn chỉ nạp vào cơ thể khoảng 83kcal, năng lượng thấp lại nhiều chất xơ nên đây là loại quả rất tốt cho những người đang giảm cân.

13. Quả bơ

Bơ là một nguồn rất giàu chất béo tốt, folate và vitamin C, E, K và B6. Ăn bơ là lựa chọn hoàn hảo cho người muốn giảm mỡ bởi mỗi quả bơ có 322 calo và 29,5g chất béo nhiều gấp 10-20 lần những gì bạn có thể tìm thấy trong bất kỳ loại trái cây giảm cân nào.

"Những thực phẩm trên ít calo, tùy vào kế hoạch dinh dưỡng của mình bạn có thể linh hoạt sử dụng. Đặc biệt có thể quy đổi đồ ăn, nạp nhiều thức ăn hơn nhưng không gây vượt quá calo cần thiết theo mục tiêu bạn đang chọn. Để giảm cân, bạn phải đốt cháy nhiều calo trong một ngày hơn so với lượng bạn ăn. Tiêu thụ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu sẽ giúp đạt được mục tiêu của mình", HLV Ngô Thu Thủy nhắn nhủ.

