Một bài đăng trên MXH đang nhận về hơn 1 nghìn lượt bình luận ý kiến trái chiều. Một tài khoản đã đăng tải những hình ảnh của một cô dâu mặc bộ đầm đỏ nổi bật và được make up khá cầu kỳ. Đây có thể là hình ảnh cô dâu trong ngày trọng đại hoặc khi thực hiện bộ ảnh cưới trước thềm hôn lễ, nhưng những lời chia sẻ của tài khoản này (người make up cho cô dâu) lại khiến dân tình bức xúc.

Thợ make up bóc phốt cô dâu, nhưng lại bị cộng đồng mạng "ném đá"

(Nguồn: Hóng Biến)

Cụ thể người thợ make up đã dùng những từ ngữ "face shaming" để bóc phốt cô dâu. Người này chia sẻ: "Cô dâu miệng rộng còn hô, mình make up vậy, mình thấy ok rồi, không xấu, do cô dâu không xinh thôi mà họ không chịu trả tiền, nói make up lên nhìn miệng rộng và hô quá, xấu quá, chê mình".

"Make up xấu điên, chứ đẹp đẽ gì mà phốt cô dâu"

Ngay lập tức bài chia sẻ của thợ make up nói trên thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người.

- "Không biết làm sao cho người ta đẹp thì đừng nhận làm chứ. Đời người cưới được mấy lần đâu mà bạn làm thế này chắc người hận bạn lắm".

- "Tôi cũng làm make up nhưng tôi chê thật nha, đã dày còn đánh full môi còn thêm son bóng nữa".

- "Make up thế mà cũng nhận đi làm nghề được, không áy náy à!".

- "Mà có ảnh tôi vẫn thấy cô dâu xinh nhé. Do make up lại còn lại đổ cô dâu".

- "Make cũng xấu điên, chứ đẹp đẽ gì mà phốt người ta vậy".

- "Make up là để hạn chế khuyết điểm, ai lại show hết khuyết điểm ra như thế. Miệng rộng, hô thì make tém lại, còn làm miệng người ta rộng hơn".

- "Đánh son như thế kia thì ai cũng thành miệng rộng thôi. Trình make up kém mà đổ lỗi khách hàng".

"Trang điểm là giấu nhược điểm, chứ không phải để tố rõ ra như vậy"

Không chỉ dân tình bức xúc với bài bóc phốt của thợ make up này, cũng có nhiều bình luận từ dân trong nghề không đồng tình với cách trang điểm ấy. Nhiều người thể hiện rõ ý kiến của mình: "Trang điểm là giấu nhược điểm, chứ ai lại tố hết lên như vậy".

Làm công việc trang điểm đã được 4 năm, và hiện tại cũng sở hữu một thương hiệu váy cưới giúp các cô dâu xinh đẹp hơn trong ngày trọng đại, Quỳnh Bùi cũng có quan điểm cá nhân về sự việc đang gây ồn ào khắp MXH này.

(Ảnh: Quỳnh Bùi)

Quỳnh Bùi chia sẻ: "Mình chưa nhìn mặt mộc cô dâu nhưng với khuyết điểm môi dày hàm hô thì không nên làm phần khuyết điểm đấy nổi bật hơn, mà phải tập trung nhấn vào những phần đẹp khác trên mặt ví dụ: mắt, mũi, lông mày, nên làm cho môi nhỏ lại bằng cách đánh son ombre hoặc màu nhạt thôi.

Màu son đỏ quá rực và nổi bật, cộng thêm son bóng làm cho mọi người tập trung ngay vào khuyết điểm môi và hàm hô. Son bóng khiến cho môi đã dày càng dày hơn".

Sự việc vẫn đang nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Có cả những ý kiến cho rằng, ngay cả khi đây chỉ là bài "chém gió" trên MXH, hay dù đây không phải là cô dâu thật, thì người make up cũng không nên đánh son đậm và sắc như vậy.