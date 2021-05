Drama Nathan Lee tố nam ca sĩ có vợ con vẫn đi gạ tình, chơi xấu team Hồ Quỳnh Hương: Tùng Dương - Dương Khắc Linh bị khoanh vùng

Sau khi đấu tố The Voice 2012 với những rắc rối xoay quanh cô trò Thu Minh - Hương Tràm, Nathan Lee tiếp tục bóc phốt show The X-Factor khi kể chuyện về một nam ca sĩ đã cố tình chơi xấu, cắt hết phần thể hiện của Nathan Lee khỏi show.

Trong livestream phát sóng vào trưa 4/5, Nathan Lee chia sẻ rằng nam ca sĩ chơi xấu anh có tham gia The X-Factor 2016. Người này có giọng hát rất hay nhưng dạo này hát mất cảm xúc vì chỉ "hát mà chỉ có gào lên". Cách đây không lâu, người này còn thực hiện bản cover 1 ca khúc của Chi Pu nhưng Nathan Lee thấy không được hay lắm.

Chưa hết, Nathan Lee còn kể rõ rằng người này đã có vợ con nhưng vẫn đi nhắn tin gạ gẫm 1 người mẫu Brazil. Người mẫu Brazil kia mang tin nhắn gạ gẫm gửi cho Nathan Lee nên Nathan Lee có hết "chứng cứ gạ gẫm". Trong cơn hào hứng kể chuyện, Nathan Lee còn kể thêm chuyện người này đã "cùng với 1 người chị nào đó" yêu cầu ban tổ chức The X-Factor cắt hết những phần thể hiện của Nathan Lee ra khỏi chương trình. Bên cạnh đó, người này còn chơi xấu, nói xấu, công kích thí sinh Minh Như của đội Hồ Quỳnh Hương.

"Mày với tao từng cực kỳ thân thiết, 2 đứa cũng đã song ca với nhau rất nhiều nhưng sau này mày thay đổi và hại tao không ít lần. Mày đã nói với bên công ty là cắt hết tất cả những phần của tao trong The X-Factor. Tao biết, chính mày và người chị thân thiết của mày làm. Bao nhiêu công lao của tao, tao đã làm rất nhiều nhưng chẳng được 1 đồng xu nào, tiền không có mà tiếng cũng không có luôn. Tuy nhiên cuối cùng thì ai thắng chương trình đó, có nhục không?" - Nathan Lee kể.

Ai là người chơi xấu Nathan Lee và đội Hồ Quỳnh Hương ở The X-Factor.

Từ lời tố của Nathan Lee, drama của The X-Factor 2016 đã bị lật lại. Không giống như bất cứ chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình nào, The X-Factor 2016 gây xôn xao bởi chuyện các giám khảo ghét nhau ra mặt. Ở The X-Factor 2016, các giám khảo ngồi trên ghế nóng là: Tùng Dương, Dương Khắc Linh, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương. Nathan Lee tham gia với vai trò cố vấn đội Hồ Quỳnh Hương.

Khoanh vùng đối tượng theo lời kể của Nathan Lee chỉ có Tùng Dương và Dương Khắc Linh là rơi vào nghi vấn.

Dương Khắc Linh

Dương Khắc Linh là giám khảo của The X-Factor 2016. So với các giám khảo còn lại thì Dương Khắc Linh thân thiết với đội Hồ Quỳnh Hương - Nathan Lee hơn. Khi Thanh Lam chỉ thẳng mặt mắng Hồ Quỳnh Hương trên sóng truyền hình, Dương Khắc Linh cũng tỏ rõ thái độ đứng về phía Hồ Quỳnh Hương. Học trò Hồ Quỳnh Hương là Minh Như cũng từng hát ca khúc do Dương Khắc Linh sáng tác.

Trước truyền thông, Dương Khắc Linh chưa bao giờ nhận là bạn thân của Nathan Lee. Dương Khắc Linh là nhạc sĩ, cũng chưa từng công bố bản song ca nào với Nathan Lee. Sau chương trình, giữa Nathan Lee với Dương Khắc Linh cũng chẳng thấy lời qua tiếng lại nào. Gần đây, khi thường xuyên livestream hát cho fan nghe, Nathan Lee vẫn hát ca khúc "Không quan tâm" do Dương Khắc Linh sáng tác.

Tùng Dương

Tùng Dương là giám khảo của The X-Factor 2016. Tùng Dương khá thân với giám khảo Thanh Lam, trong vụ ồn ào Thanh Lam mắng Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương nghiêng về phía Thanh Lam. Chính Tùng Dương là người đã công khai chê bai Minh Như - học trò Hồ Quỳnh Hương trên sóng truyền hình khi thí sinh này thi thố ở vòng liveshow 5.

Thời điểm đó, Tùng Dương mắng Minh Như rằng cảm thấy bị xúc phạm khi Minh Như hát rằng không quan tâm đến lời người khác nói. "Một tuyên ngôn của đứa trẻ như vậy là không chấp nhận được" - Tùng Dương chia sẻ.

Hồi 2016, truyền thông thường xuyên đăng tải thông tin về tình bạn thân thiết của Nathan Lee và Tùng Dương. Tùng Dương - Nathan Lee cũng từng song ca 1 số bài như: How can you mend a broken heart, Trăng khát. 2 ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh vào phòng thu với nhau và gọi đối phương là bạn thân.

Trả lời phỏng vấn vào năm 2012, Nathan Lee chia sẻ là khi mới về nước, anh từng cảm thấy như bị Tùng Dương "tát vào mặt". Chia sẻ này xuất phát từ chuyện Nathan Lee trực tiếp nghe Tùng Dương hát và bị thuyết phục bởi chất giọng đặc biệt của nam ca sĩ này.

Ấy vậy mà từ sau Chung kết The X-Factor, không thấy Nathan Lee - Tùng Dương tương tác nhiều như trước. Tùng Dương hiện đã có vợ và con trai kháu khỉnh.

Lời Nathan Lee nói có thực sự đáng tin hay không? Và đối tượng mà Nathan Lee bức xúc kể trên livestream thực sự là ai thì đến giờ vẫn chưa có đáp án chính xác.