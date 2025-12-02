Drama mới của giới thời trang: KOL có tiếng bị tố "nói 1 đằng làm 1 nẻo" cùng màn đối chất không nể nang

Từ nhiều năm nay, thời trang bền vững không còn là khái niệm xa lạ với dân mê thời trang nói riêng và người tiêu dùng nói chung. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự bùng nổ của các thương hiệu fast fashion (thời trang nhanh) khiến lượng rác thải dệt may tăng chóng mặt, câu chuyện mua sắm có ý thức ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Cũng từ đó, những KOL định vị hình ảnh "xanh" - người truyền cảm hứng tiêu dùng bền vững trở thành điểm tựa thông tin cho nhiều người theo dõi. Tuy nhiên, chính sự kỳ vọng này đôi khi khiến họ rơi vào tâm điểm tranh cãi, như trường hợp của Bim Nguyễn - một KOL, fashionista có tiếng trong giới mới đây.



Bim Nguyễn - KOL chuyên làm content liên quan đến thời trang.

Theo đó, cộng đồng thời trang trên Threads liên tục bàn tán về bài đăng với giọng điệu vô cùng bức xúc nhắm thẳng vào Bim Nguyễn. Bài viết cho rằng Bim Nguyễn "mồm nói thời trang bền vững nhưng tay vẫn nhận booking và mua đồ fast fashion đều", thậm chí còn cho rằng cô bị "xung đột nhân cách". Trong bài đăng đang được lan truyền, người viết khẳng định:

"Top Tiktoker thời trang mà tôi thấy có sự xung đột trong nhân cách rõ ràng nhất có lẽ là Bim Nguyễn. Bim Nguyễn nói về thời trang bền vững, lên án fast fashion, overconsumption và có hẳn 1 brand 'slow fashion' để gây dựng hình ảnh KOL xanh. Trong khi đó thì Bim Nguyễn vẫn nhận booking promote và mua fast fashion đều... Chỉ là Bim nên dẹp cái vụ đạo đức giả thời trang bền vững đi".

Bài đăng "var" thẳng Bim Nguyễn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người yêu thời trang.

Không giữ im lặng, Bim Nguyễn lập tức xuất hiện trong phần bình luận để phản hồi thẳng thắn: "Cứ cho là tôi làm KOL thời trang + kinh doanh thời trang đi, thì chả lẽ tôi không được nói về tư duy bền vững? Em xem title xong rồi bảo tôi xung đột nhân cách? Nhân cách tôi xưa giờ vẫn thế. Công việc của tôi là làm việc với nhãn hàng để giới thiệu sản phẩm chứ tôi đâu ép ai phải mua".

Những phàn hồi của Bim Nguyễn về bài viết trên Threads.

Ngay sau đó, Bim còn đăng hẳn một bài viết dài phân tích khái niệm thời trang bền vững, thời trang nhanh, đồng thời lý giải cách cô vận hành nội dung lẫn công việc. Theo Bim, những video "không quảng cáo" mới là nơi cô thể hiện rõ nhất tư duy cá nhân, thể hiện ở series Dig Deeper. Với nội dung quảng cáo, cô cho biết luôn cố gắng đưa vào góc nhìn chọn lọc: sản phẩm phù hợp với ai, nên dùng trong trường hợp nào, và "không ai cần mua tất cả những thứ tôi recommend".

"Mặc dù những thứ tôi đưa lên kênh cũng đã được lọc qua rồi chứ không phải cái gì tôi cũng nhận hết đâu. Và vì thế giới KOL, Influencers ngoài kia đâu chỉ có mỗi tôi đâu, có người còn chả biết tôi là ai nên nếu raise awareness lên cho cộng đồng thì tôi thấy chả có gì là xấu hổ hay "xung đột nhân cách cả". Công việc thì vẫn làm thôi, không dừng được, tôi là người lớn rồi, tôi độc lập và tôi có gia đình để lo. Chưa kể có kinh tế mới có thể theo đuổi được những mục tiêu dài hạn mà có thể tôi không chia sẻ lên mạng hay chứng minh qua 10 lần giặt. Lời cuối nhé: đừng sống với tư duy nhị nguyên vì vốn dĩ thế giới làm gì chỉ có trắng và đen".

Ngay dưới bài giải thích của Bim, tranh luận tiếp tục nổ ra. Hai luồng ý kiến đối lập hiện rõ. Phe chỉ trích không ngại chất vấn: "Bim ơi chị bị var vì làm content bền vững để nổi tiếng, nhưng nổi tiếng rồi lại PR thời trang nhanh. Người nghe cảm thấy bị lừa". Phe bênh vực phản biện rằng: "Làm KOL thời trang thì việc lan truyền nhận thức là chuyện bình thường. Nhận promote là nguồn thu nhập chính. Hai điều này đâu mâu thuẫn?".

Nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc.

Drama quanh Bim Nguyễn cũng phơi bày phần nào bài toán nan giải của ngành sáng tạo nội dung: khi thu nhập gắn chặt với hợp đồng thương mại, mọi tuyên ngôn về "bền vững" dễ dàng trở thành con dao hai lưỡi. Người xem thì mong chờ sự nhất quán tuyệt đối, còn KOL lại phải xoay xở giữa lý tưởng cá nhân và miếng cơm manh áo. Và chính ở khoảng trống ấy, ranh giới giữa truyền cảm hứng chân thành và rao giảng sáo rỗng lại càng trở nên mong manh.