Đợt rét đậm đầu năm mới ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Miền Bắc rét đậm đến bao giờ?

Những ngày đầu xuân Quý Mão, các tỉnh miền Bắc liên tục chìm sâu trong khối không khí lạnh mạnh tăng cường, khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét đậm rét hại. Đặc biệt, tại nhiều vùng núi cao đã xuất hiện băng giá kèm mưa rải rác đã ảnh hưởng đến hoạt động du xuân đầu năm cũng như cuộc sống và sản xuất của người dân.

Vậy đợt rét đang diễn ra tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Từ sáng 24/1 tức ngày mùng 3 Tết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp cùng độ ẩm cao, Fansipan đã xuất hiện băng giá

Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục duy trì thời tiết trời rét đậm, có nơi rét hại đến hết tháng 01/2023.

Cụ thể, từ đêm 29-30/01 khu vực: Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trời rét đậm, có nơi rét hại.

Từ ngày 01-06/02 đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ.

Trung và Nam Trung Bộ: Từ ngày 28/01-03/02 có mưa vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, ngày 01-02/02 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ 28/01-03/02: Đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Bộ đêm và sáng trời lạnh.

Dự báo hình thái thời tiết trên duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ đến hết tháng 1. Khoảng 1 - 2/2, khu vực này có thể đón mưa rải rác.

Khu vực Hà Nội:

Từ 28-31/01: Không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trời rét đậm.

Từ 01-03/02: đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Ngày và đêm 28/01 Vùng núi Bắc Bộ 5-8, có nơi dưới 3 11-14, có nơi dưới 11 Các nơi khác ở Bắc Bộ 9-12 12-15 Bắc Trung Bộ 9-12 13-15 Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 15-17 17-19 Ngày và đêm 29/01 Vùng núi Bắc Bộ 5-8, có nơi dưới 3 11-14, có nơi dưới 11 Các nơi khác ở Bắc Bộ 8-11 12-15 Bắc Trung Bộ 9-12 12-15 Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-15 16-18

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Ngày và đêm 28/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 28-30/01, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Miền Trung mưa hết tháng 01

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Trung Bộ những ngày qua đã có mưa, càng khiến thời tiết tại khu vực này thêm giá rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất 16-19 độ C, nhiệt độ trong ngày dao động rất thấp.

Dự báo từ ngày mai, mưa giảm ở khu vực này, trời rét hết tháng 1.

Khoảng ngày 2-3/2, các tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Định có thể đón mưa rào rải rác.

TPHCM mưa trái mùa

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Từ khoảng ngày 1 và 2/2 (11 và 12 tháng Giêng), áp cao lạnh lục địa khả năng tăng cường (cường độ yếu) trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi và có trục qua Trung Bộ. Nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa suy yếu và tác động yếu trở lại đến khu vực Nam Bộ trong ngày 1 và 2/2. Gió đông bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Nam Bộ, khu vực TPHCM sẽ có mưa rào và dông vài nơi.