Đột quỵ có xu hướng trẻ hóa, làm gì để biết rủi ro?

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt, tỉ lệ tử vong do đột quỵ ở Việt Nam vẫn còn cao hơn so với thế giới. GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam chia sẻ: "Hiện nay đột quỵ nói chung, kể cả tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân quan trọng, đang ngày càng trẻ hoá. Tỷ lệ bệnh nhân dưới 45 tuổi bị đột quỵ chiếm đến 7,2%, và gia tăng so với các thống kê 10 năm trước đây. Đó là gánh nặng rất lớn cho xã hội."

Vậy làm thế nào để tìm hiểu về nguy cơ đột quỵ của bản thân? OMRON Healthcare - thương hiệu uy tín về thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe tại nhà có trụ sở tại Nhật Bản, đã ra mắt Công cụ tính rủi ro đột quỵ trên website của OMRON Healthcare tại Việt Nam. Công cụ này được phát triển bởi Đại học Công nghệ Auckland ở New Zealand, cho phép người dùng đánh giá nguy cơ bị đột quỵ trong vòng 5 hoặc 10 năm tới.

Công cụ này giúp người dùng đánh giá nguy cơ bị đột quỵ dựa trên các yếu tố như tuổi, giới tính, huyết áp, tiền sử bệnh lý và lối sống. Sau khi trả lời một số câu hỏi đơn giản, kết quả sẽ cho biết nguy cơ đột quỵ so với người bình thường cùng độ tuổi và giới tính.

Việc ra mắt công cụ này nằm trong chuỗi hoạt động hiện thực hoá tầm nhìn "Going for Zero" của OMRON Healthcare, đó là hướng tới một xã hội không còn biến cố tim mạch. Ông Frans Velkers, Giám đốc điều hành OMRON Healthcare Singapore, chia sẻ thêm về tầm nhìn này: "Huyết áp cao là yếu tố chính gây ra đột quỵ. Bằng cách theo dõi và cập nhật chỉ số huyết áp thường xuyên, mỗi cá nhân có thể xây dựng hồ sơ theo dõi nguy cơ đột quỵ của mình. Dựa trên các chỉ số đã được lưu lại trong hồ sơ sẽ xác định các yếu tố rủi ro cụ thể".

Ông Frans Velkers, Giám đốc điều hành OMRON Healthcare Singapore

Đặc biệt, vào ngày 22/11/2023 vừa qua, OMRON Healthcare đã tài trợ 1000 máy đo huyết áp tại nhà và 10 máy đo huyết áp chuyên nghiệp cho Đại học Y Dược, Đại học Huế, một trong những trường đào tạo y tế hàng đầu tại Việt Nam. Đây là một một sự kiện ý nghĩa và thiết thực, nhằm hỗ trợ cho các bác sĩ, nhân viên y tế tuyến chăm sóc ban đầu, giảng viên các trường đại học y, dược và cộng đồng trong việc phòng ngừa và kiểm soát huyết áp cao, nguyên nhân chính gây ra đột quỵ. Các máy đo huyết áp của OMRON sẽ được sử dụng trong các hoạt động đo huyết áp miễn phí, tư vấn sức khỏe và giáo dục y tế cho người dân các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Bên cạnh việc cam kết cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến và đáng tin cậy cho người dân Việt Nam, OMRON Healthcare còn có nhiều hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa như đóng góp trong chiến dịch "Tháng 5 đo huyết áp", tài trợ 10 ngàn nhiệt kế cho Bộ Y tế Việt Nam và 10 ngàn nhiệt kế cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trong giai đoạn COVID-19, hiến máu thiện nguyện tại công ty.

Đại diện OMRON Healthcare và Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế trao máy đo huyết áp cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Những hoạt động thiết thực trên thể hiện sự đồng hành của OMRON Healthcare cùng người Việt trên hành trình lựa chọn sống khỏe, hướng tới thái độ sống tích cực, lạc quan, cùng nhau xây dựng cộng đồng không còn biến cố tim mạch và đột quỵ.

Tìm hiểu thêm về OMRON và công cụ tính toán nguy cơ đột quỵ tại: https://www.omronhealthcare-ap.com/vn/chon-song-khoe