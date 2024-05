Đốt nương trong thời tiết hanh khô, hai vợ chồng tử vong

Theo đó, vào 14 giờ ngày 30/4, UBND xã Tủa Sín Chải , huyện Sìn Hồ (Lai Châu) nhận được tin báo của trưởng bản Bản Háng Lìa Hồng Thứ xảy ra vụ đốt nương khiến 2 vợ chồng ông Hạng Chá Páo (SN 1976) và bà Sùng Thị Mỷ (SN 1977) tử vong.

Ảnh minh họa.

Được biết, hộ gia đình này có 7 khẩu thuộc diện hộ nghèo. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và cơ quan điều tra địa phương có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 12 giờ ngày 30/4, trong quá trình làm nương của gia đình tại khu vực Kho Tau (thuộc Bản Tả Sa 2, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ) gia đình có đốt cỏ nương để lấy đất canh tác. Do thời tiết khô hanh lửa cháy to, lan nhanh và có chiều hướng cháy vào đường ống nước của hộ gia đình Ông Hạng A Khai (cư trú tại Bản Háng Lìa Hồng Thứ). Sợ hư hỏng tài sản của người khác nên hai vợ chồng ông Hạng Chá Páo đến tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy rất to khiến 2 vợ chồng bị cuốn vào đám cháy và tử vong.

Đến sáng 1/5, thi thể của hai vợ chồng ông Páo, bà Mỷ được tổ công tác của xã Tủa Sín Chải và người thân đưa về gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Về phía gia đình và người thân nạn nhân không có ý kiến khiếu nại hay đề nghị khác trong việc giải quyết vụ việc đối với cấp có thẩm quyền.