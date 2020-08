Đột nhập nhà thổ, cảnh sát tìm thấy con đười ươi bị ép làm nô lệ tình dục suốt 6 năm đến nỗi mất đi bản năng sinh tồn tự nhiên

Pony thuộc loài đười ươi Kalimantan có nguy cơ tuyệt chủng, nó được phát hiện vào tháng 2 năm 2003 tại một nhà thổ trên đảo Borneo.



Tổ chức Cứu hộ Đười ươi đã tìm thấy Pony trong tình trạng bị xích vào tường và nằm trên một tấm đệm bẩn thỉu và trang điểm rẻ tiền. Pony đáng thương đang đợi một khách hàng khác từ trang trại dầu cọ gần đó. Khi những nhân viên cứu hộ đến gần, Pony đã ở sẵn trong tư thế sẵn sàng quan hệ tình dục.

Pony bất hạnh đã phải chịu đựng sự lạm dụng tình dục quá lâu khiến nó không còn phản kháng và luôn trong tình trạng cam chịu.

Những người nông dân trồng dầu cọ địa phương đã bóc lột Pony không thương tiếc như nô lệ tình dục. Nó bị xích vào giường trong tình trạng cơ thể lở loét và đau đớn. Họ trang điểm, đeo đồ trang sức và xịt nước hoa để khiến Pony giống như gái mại dâm. Khách hàng chỉ cần trả cho chủ nhà thổ 2 bảng Anh (khoảng 60.000 VNĐ) để quan hệ tình dục với Pony. Pony thậm chí còn được huấn luyện để thực hiện hành vi tình dục phục vụ cho khách hàng. Nếu nó có biểu hiện chống cự thì sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi dã man ngay tức khắc. Có rất nhiều khách hàng là công nhân từ trang trại gần đó rất hứng thú với việc quan hệ tình dục cùng đười ươi và sẵn sàng trả tiền cho nó.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã mất gần 1 năm để cứu Pony bất hạnh khỏi kiếp nô lệ tình dục.

Michelle Desiles, Giám đốc của Quỹ cứu hộ đười ươi, cho biết: "Thật là khủng khiếp. Pony bị đối xử như một nô lệ tình dục. Cơ thể nó nổi đầy mụn nhọt, bị tô son trét phấn và đeo khuyên tai như những cô gái bán dâm. Nó chắc hẳn đã rất đau đớn. Thật rùng mình khi nghĩ đến việc Pony tội nghiệp đã phải trải qua những gì và nó đã sợ hãi thế nào".

Chiến dịch giải cứu Pony bắt đầu vào năm 2003. Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã vô cùng kinh hãi khi biết con vật bị sử dụng vào mục đích gì. Trong vòng 6 năm Pony đã trở thành một nguồn thu nhập tuyệt vời đối với chủ nhà chứa và là thứ đồ chơi tình dục thu hút đối với những người đàn ông trong làng cùng những kẻ vãng lai.

Đã có rất nhiều nỗ lực để giải cứu Pony khỏi xiềng xích nô lệ tình dục nhưng không có kết quả. Chỉ đến khi cảnh sát vào cuộc cùng với 35 người thực thi pháp luật có vũ trang khác mới có thể giải thoát cho Pony. Khi con đười ươi được đưa đi, chủ nhà chứa đã khóc vì một phần thu nhập đáng kể của ả ta đã đi cùng Pony. Lúc đó, con vật ở trong tình trạng khủng khiếp cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không ai biết Pony bị bắt từ khi nào. Các chuyên gia tin rằng con đười ươi đã bị bắt khỏi mẹ của nó khi còn nhỏ. Trong tự nhiên, đười ươi con sống với mẹ từ 7 đến 11 năm. Sự việc trở thành một chấn thương tâm lý nghiêm trọng đối với tâm hồn của Pony.

Ban đầu khi Pony được đưa ra khỏi nhà thổ thì đàn ông không được phép đến gần con vật bởi vì có quá nhiều vết thương đã để lại dấu ấn nghiêm trọng cho nó. Sau khi được chăm sóc và bình phục, Pony được thả vào rừng để sống với những con đười ươi khác. Pony dần hồi phục, và các chuyên gia nam bắt đầu tiếp cận nó. Pony không còn sợ hãi nữa và có vẻ hòa đồng hơn. Nhưng thật không may, Pony không hoàn toàn thích nghi được để sinh tồn trong môi trường tự do. Pony luôn được chăm sóc dưới sự giám sát của các chuyên gia và không bao giờ được thả về tự nhiên nữa. Giờ đây, sau khi được cứu, Pony đang sống trong trung tâm phục hồi chức năng của đười ươi Nyaru Menteng cùng với đồng loại.

Trong khi những hoàn cảnh như Pony là cực kỳ hiếm, thì quần thể đười ươi vẫn đang gặp nguy hiểm. Nguyên nhân không phải là do phá rừng mà là do mỗi năm con người giết khoảng một nghìn cá thể đười ươi để lấy đàn con của chúng và bán chúng trên thị trường chợ đen. Việc buôn bán bất hợp pháp đang bùng nổ nhờ mạng xã hội, và việc mua một con đười ươi đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia nói rằng đười ươi rất phổ biến trên thị trường chợ đen do chúng cực kỳ dễ thương trong giai đoạn sơ sinh. Cho đến hiện tại nhu cầu về buôn bán đười ươi vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.



(Nguồn: bigpikcha)