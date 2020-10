Biên đạo Kim Anh là một trong những cái tên "hot" nhất giới dancers hiện nay. Được biết đến rộng rãi từ cuộc thi "So you think you can dance". Bên cạnh đó, quyết tâm trở thành một nghệ sĩ đa năng, cô đã có những màn "lấn sân" diễn xuất khi tham gia những bộ phim "Em chưa 18", "Thần tượng tuổi 300"… Vừa rồi, nữ biên đạo đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với 60 gương mặt xinh đẹp, tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2020.