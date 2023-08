Đợt mưa đang diễn ra tại miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Những ngày qua các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt mưa lớn với lượng mưa có nơi lên đến 100mm như: Na Ư 2 (Điện Biên) 104.0mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 134.0mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 113.0mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 182.0mm, Cát Bà (Hải Phòng) 125.2mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 115.2mm, Tp Bắc Giang (Bắc Giang) 103.7mm, Bến Tắm (Hải Dương) 115.0mm,...

Mưa lớn đã gây ra nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm cho các tỉnh Bắc Bộ như lũ quét, sạt lở,... gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Trận lũ quét xảy ra vào trưa 4/8 tại hồ Đồng Đò, Sóc Sơn đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ đêm 4 - 5/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20- 50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 70mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực từ Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Từ đêm 5 - 7/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 100mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/8.

Thời tiết Hà Nội: Ngày 5/8 Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái mưa lớn gián đoạn trong ngày.

Từ 6/8 mưa có xu hướng giảm dần, thời gian mưa chủ yếu về đêm gần sáng. Ngày cuối tuần có nắng ráo gián đoạn.

Trong đợt mưa lớn, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Tại khu vực đô thị, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Tình hình sạt lở Tây Nguyên và lũ tại Nam Bộ

Những ngày qua các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên cũng trải qua đợt mưa lớn kéo dài. Đặc biệt tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, tình hình sạt lở tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Đắk Nông vẫn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại cũng như an toàn của người dân.

Sáng 4/8, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai tiếp tục hỗ trợ di dời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn sau khi xảy ra lũ quét cục bộ, ngập lụt, sạt lở…

Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa tuyến đường bị sụt lún nguy hiểm.

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ 23h ngày 3 đến rạng sáng 4/8 khiến nhiều khu vực tại TP Bảo Lộc bị ngập cục bộ, sạt lở và sụt lún đường giao thông. Đặc biệt, tuyến đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc bị sụt lún, sạt trượt, nứt toác một số đoạn thuộc địa bàn phường Lộc Sơn, gây nguy hiểm cho người dân cũng như các phương tiện qua lại.

Trong khi đó tại Nam Bộ, trong những ngày qua mực nước tại thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang lên cao, nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai nguy hiểm khác đi kèm.

Lũ trên sông Đồng Nai.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, mưa dông tiếp tục duy trì ở khu vực.

Trước đó theo thống kê từ cơ quan khí tượng, hàng loạt kỷ lục mưa lớn được thiết lập trong tháng 7 ở Nam Bộ. Tổng lượng mưa trong tháng 7 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 50-100%, có nơi trên 100%.

Đáng chú ý, một số nơi đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ tháng 7.

Đặc biệt, trong ngày 29/7, nhiều nơi đã lập kỷ lục về lượng mưa cao nhất ngày so với cùng kỳ tháng 7.