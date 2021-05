Dòng tin nhắn đẫm nước gửi mẹ của nữ sinh tố bị bố ruột nhiều lần hiếp dâm ở Phú Thọ

Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc nữ sinh N.T.H.T (SN2004) tố cáo hành vi đồi bại của bố đẻ mình là N.Đ.Q (SN 1979), cùng ở địa phương trên.

T. lien tục lau nước mắt trong cuộc trao đổi

Liên quan đến sự việc, nữ sinh này vì uất ức do bất lực do chính người cha mình nhiều lần cưỡng bức nên em đã phải viết tin nhắn cho mẹ đang ở xa và cũng là lời cầu cứu. Chính vì những thông tin này, sau đó hai mẹ con nữ sinh quyết định trình báo cơ quan công an và chia sẻ với báo chí.

Theo chia sẻ, khoảng năm 2016, mẹ của H.T vì bị những trận đòn thô bạo của cha nên đã phải rời tổ ấm đi tìm công việc ở Hà Nội (rửa bát thuê), ở nhà còn lại H và em trai ở với bố. Sau đó em trai cũng phải rời đi theo mẹ kiếm việc làm.

Vào những ngày cuối năm cũ 2020, đến lượt H.T cũng phải tìm cách thoát khỏi tay người cha tàn bạo thú tính và đi tìm mẹ ờ Hà Nội.

Khi gặp được mẹ, T. luôn phải cố gắng tỏ ra bình thường dù mẹ hỏi rất nhiều, nhưng vì không muốn mẹ buồn nên T. không dám kể hết câu chuyện bị bố giở trò đồi bại.

Thế rồi, hôm sau, khi đang đưa em trai đi chơi ở công viên, T. cảm thấy cô đơn, không cầm được nước mắt, em đã quyết định nhắn tin tâm sự với mẹ.

Dưới đây là nguyên văn những dòng tin nhắn của T..

Tin nhắn được chụp lại ở điện thoại của mẹ nữ sinh

"Mẹ ơi,

Con nói này mẹ đừng giận nha, con cũng không muốn như vậy đâu, tại bố ép con thôi. Mẹ ơi, con nói này mẹ đừng giận nha, con cũng không muốn như vậy đâu, tại bố ép con thôi.

Mẹ đọc kỹ nha!

Đợt con học lớp 7, bố bắt con ngủ với bố. Cách được 2 năm, bố không đòi ngủ với con nữa, nhưng mà đến hôm thứ 6 tuần này, bố nói chuyện điện thoại với mẹ xong, bố vào phòng con bố bảo cho bố ngủ cùng con.

Con bảo là con lớn rồi, phải tôn trọng con nhưng bố cứ trèo lên giường con rồi làm cái chuyện giống như bố với mẹ sinh con ra ý.

Con không thích một chút nào cả. Đến hôm qua con xuống để nói chuyện với mẹ nhưng con không dám nói vì con không còn mặt mũi nào dám nhìn mẹ nữa. Đến sáng hôm qua bố lại chui vào đòi ngủ tiếp với con, bố bảo nốt lần này thôi không có lần sau nữa đâu.

Con biết tính bố nên con xuống mẹ để nói chuyện với mẹ. Tối hôm thứ 6, con khóc gần 1 tiếng đồng hồ. Con nằm suy nghĩ xem bố có phải là bố của con không mà bố dám làm cái chuyện đó với chính đứa con mình đẻ ra.

Mẹ đọc đi, rồi tới con về nói chuyện với mẹ sau. Con chả muốn về cái nhà đấy nữa đâu. Con sợ lắm rồi. Tối hôm qua con phải tự đi mua thuốc tránh thai, không sợ trường hợp ngoại lệ, con không biết phải làm sao cả. Con không về nữa đâu, con ở đây với mẹ, với năm sau con đi làm, con không về căn nhà đó nữa đâu…".

Ngay sau những dòng tin nhắn này, mẹ của T. suy sụp hoàn toàn, chị muốn cùng con ngay lập tức tố cáo người đàn ông tồi tệ, biết được việc này Q.(bố của T) tìm mọi cách van xin, mong chuộc tội.

Thế nhưng, mới đây tại cơ quan công an Q. đã một mực chối tội, nhưng mẹ con T. sẽ quyết tâm làm đến cùng để đưa Q. ra ánh sáng.

Được biết, hiện tại đã có một số luật sư sẵn sàng hỗ trợ pháp lý để lấy lại công bằng cho mẹ con nữ sinh.