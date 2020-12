Động thái trùng hợp của An Nguy và người tình đồng giới trước tuyên bố mang thai

Thông tin về chuyện An Nguy đang mang thai hiện đang trở thành chủ đề nóng được nhiều người bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Trước đó, trên trang cá nhân, An Nguy đã chia sẻ bức hình khoe bụng bầu to vượt mặt ngồi cạnh người tình đồng giới Alex kèm dòng trạng thái: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành".

Trên trang cá nhân, Alex cũng chia sẻ bức hình tương tự cùng dòng trạng thái: "Sau nhiều năm, cuối cùng cũng quyết định được đứa nào đi đẻ rồi. Merry Christmas everyone". Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự trùng hợp tới bất ngờ trong hành động của cặp đôi trước khi tuyên bố mang thai.

Cụ thể, cả An Nguy và người tình tin đồn đều xóa toàn bộ hình ảnh trên trang cá nhân Instagram. An Nguy chỉ để lại bức hình khoe bụng bầu ngồi cạnh người tình đồng giới cùng 4 bài đăng khác. Về phần Alex, người tình đồng giới của An Nguy cũng để lại duy nhất bức hình này cùng một bức hình chụp chân dung bản thân. Ngoài ra, trên trang cá nhân, Alex cũng chỉ follow duy nhất một mình tài khoản của An Nguy.

Trên trang cá nhân, An Nguy xóa toàn bộ bài đăng và chỉ để lại 5 chia sẻ.