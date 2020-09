Động thái mới nhất của Victoria Beckham trước thông tin hai vợ chồng cùng nhiễm Covid-19 được báo chí Mỹ đăng tải

Truyền thông Mỹ và Anh mới đây đều đồng loạt đăng tải thông tin cho hay, vợ chồng David Beckham đã nhiễm Covid-19 sau khi tham dự một bữa tiệc tại Los Angeles vào khoảng tháng 3/2020. Theo đó, 2 nhân viên đi cùng vợ chồng cựu danh thủ thế giới tới bữa tiệc này cũng đã được thông báo nhiễm Covid-19. Điều này khiến hai vợ chồng lo sợ bản thân trở thành ca siêu lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngay sau khi tin tức được đăng tải, truyền thông đã lập tức liên hệ với đại diện của vợ chồng David Beckham để xác nhận thông tin. Tuy nhiên, người này từ chối trả lời câu hỏi liên quan tới vấn đề này.

Trước thông tin trên, cư dân mạng nhanh chóng vào trang cá nhân của vợ chồng David Beckham để kiểm tra thông tin. Trên trang cá nhân của David Beckham, bài viết mới nhất là hình ảnh cựu danh thủ thế giới diện chiếc áo CLB Manchester United. Cậu con trai Romeo Beckham thậm chí còn để lại bình luận rằng: "Nice pose dad" (tạm dịch: Tạo dáng tuyệt vời đấy cha).

Về phần vợ của anh, NTK Victoria Beckham, trên trang cá nhân, cô có đăng tải hình ảnh cùng chồng đưa con gái út Harper Beckham tới trường kèm dòng trạng thái: "Speedy walk with mummy and daddy to school for Harper Seven!" (Tạm dịch: Bước nhanh chân cùng bố và mẹ cho ngày tới trường của Harper).