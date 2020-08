Động thái mới nhất của Âu Hà My sau bài “bóc phốt” chồng ngoại tình thu hút đến 211 nghìn like

Đúng là có những câu chuyện tình yêu và hôn nhân tan vỡ theo cách thức chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Cứ ngỡ họ sẽ ở bên nhau dài lâu sau hàng loạt những diễn biến như ngôn tình trong tình yêu và hôn nhân. Ấy vậy mà sự thật đằng sau khiến người ta sốc đến mức “không đỡ được”.



Tối qua, trên facebook cá nhân của mình, nữ giảng viên Âu Hà My đăng tải bài viết dài để “bóc phốt” chồng ngoại tình. Đồng thời, cô cũng tuyên bố ly hôn chồng Trọng Hưng sau chưa đầy một năm kết hôn.

Theo đó, có hàng loạt sự thật được phơi bày bên trong. Khi Trọng Hưng vỡ nợ thì Hà My và mẹ đẻ đã ở bên cạnh giúp đỡ anh vượt qua sóng gió. Thế nhưng chồng và nhà chồng lại đối đãi không tốt, có những lời kém hay cho gia đình cô.

Thậm chí khi Hà My bị sảy thai gọi cho chồng cũng không được. Lúc đó Trọng Hưng đang đi cùng “người thứ ba”. Những hình ảnh và bằng chứng cho việc ngoại tình của Hưng gia đình Hà My cũng nắm trong tay hết cả.

Bài đăng này thật sự là một “quả bom” bởi trước đó chuyện tình yêu và hôn nhân của họ được chú ý rất nhất. Hà My đã có một đám cưới như mơ, xa hoa, hoành tráng với chú rể của mình cách đây 11 tháng.

Bài đăng nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Bài đăng tố chồng của Hà My thu hút hơn 211 nghìn lượt like và hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.

Ngay sau đó, cô giáo xinh đẹp cũng đăng story để nói về tâm trạng của mình.

Một đêm đầy biến cố của Âu Hà My khi cô thẳng tay “bóc mẽ” bộ mặt thật của chồng. Bởi vậy, Hà My đã tự động viên mình như sau:

"Everything will be OK!" (Tạm dịch: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!") và "1 đêm dài, quá dài…”.

Cô giáo Hà My đã đăng liên tiếp hai story.

Sau biến cố này chắc chắn ai mà chẳng trăn trở, đau đớn cơ chứ. Hà My đã nói lên được nỗi lòng mình, đối mặt với nó thì chắc hẳn cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua được giai đoạn đau khổ này. Chúc cho cô giáo trẻ sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống sau những chuyện không vui như thế!