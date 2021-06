Động thái lạ lùng của Song Hye Kyo khi ồn ào cuộc hôn nhân với Song Joong Ki bất ngờ bị "đào" lại

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Song Hye Kyo đã cập nhật một loạt khoảnh khắc của bầu trời lên trang cá nhân. Đó có thể loạt ảnh đám mây trên nền trời xanh vô cùng lãng mạn hay khoảnh khắc đón hoàng hôn rất bình yên. Dưới phần bình luận, người chị gái thân thiết là Park Sol Mi cũng nhanh chóng để lại khen ngợi.

Ngay lập tức, truyền thông Hàn đã dành lời khen ngợi cho Song Hye Kyo về khả năng chụp ảnh.

Truyền thông Hàn đưa tin khen ngợi khả năng chụp ảnh của Song Hye Kyo.

Tờ Heraldcorp chia sẻ: "Không chỉ diễn xuất, khả năng chụp ảnh của Song Hye Kyo khiến nhiều người phải thán phục".

Trước đó, cư dân mạng bất ngờ "đào" lại một loạt ồn ào liên quan tới cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Nhiều đồn đoán xoay quanh lý do ly hôn của cả hai với vô số giả thuyết.

Hình ảnh trên trang cá nhân của Song Hye Kyo.

Tuy nhiên, có vẻ như Song Hye Kyo không mấy bận tâm về chuyện này. Những hành động trên trang cá nhân được xem chính là thái độ của Song Hye Kyo trước những tin đồn thất thiệt này.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang bận rộn với việc đóng phim đánh dấu sự trở lại sau khi ly hôn - bộ phim "Now, We Are Breaking Up" cùng đàn em Jang Ki Yong.