Động thái gây chú ý của Ngô Thanh Vân và "người tình tin đồn" trước khi loạt bằng chứng hẹn hò được công bố

Mới đây, nghi vấn Ngô Thanh Vân và nam thần "Người Ấy Là Ai?" Huy Trần đang hẹn hò bùng nổ trên mạng xã hội loạt bằng chứng qua động thái của cặp đôi bị khui ra.

Cụ thể, cả hai từng xuất hiện ở Phú Quốc vào ngày 25 - 26/11 năm nay. Trước đó, Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng từng có những địa điểm, thời gian check-in trùng hợp tại Nha Trang. Ngoài ra, Huy Trần thường xuyên thả tim cho bài viết của Ngô Thanh Vân trên trang cá nhân.

Trước thông tin trên, cư dân mạng đã nhanh chóng vào trang cá nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần để tìm hiểu thêm động thái hai người trước khi những bằng chứng hẹn hò bị khui ra. Cụ thể, vào khoảng 18 tiếng trước khi loạt bằng chứng hẹn hò bị khui, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã đăng tải dòng trạng thái trên Instagram story với nội dung: "Sorry mọi người vì không còn sức đăng gì hết vì mọi sự tập trung đang dồn cho Thanh Sói".

Động thái gần nhất của Ngô Thanh Vân trước khi loạt bằng chứng hẹn hò bị khui.

Về phần Huy Trần, bài đăng cuối cùng của anh chàng là vào khoảng 2 ngày trước. Cụ thể, Huy Trần đăng tải hình ảnh của bản thân đang cầm ly cà phê kèm dòng trạng thái chúc mừng Giáng sinh: "Ho ho ho Merry Christmas to all of you! I know this year been kinda difficult and weird but I hope you could forget all the trouble for a moment and had a wonderful Christmas with your loved ones" (Tạm dịch: Chúc mừng Giáng sinh tất cả mọi người! Tôi biết năm nay khá khó khăn và kỳ lạ, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể quên đi mọi rắc rối trong giây lát và có một Giáng sinh tuyệt vời bên những người thân yêu của mình).