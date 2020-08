Động thái "đáng nghi" của Âu Hà My sau khi bị chị chồng tố ngược, mới đòi "xanh chín" mà sau 1 đêm đã lạ lùng thế này

Tối qua (26/8), tài khoản facebook của nam diễn viên Trọng Hưng đã mở trở lại sau gần 2 tuần khóa vì vụ việc Âu Hà My tố chồng ngoại tình. Ngay sau đó, Trọng Hưng đăng tải bài viết giãi bày mọi việc. Anh nhận sai khi chưa chính thức ly hôn đã tìm hiểu người khác. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng nói về chuyện mình và Hà My đã ly thân nhiều tháng trước và thuận tình ly hôn từ 24/6.



Ngoài ra, chuyện nhà Âu Hà My gánh nợ cho anh 1 tỷ đồng cũng được phủ nhận. Hưng cho rằng gia đình này giúp đỡ cho anh vay 200 triệu nhưng sau này khi trả thì mẹ vợ từ chối.

Cuối cùng, Trọng Hưng phủ nhận việc Âu Hà My đã bị sảy thai cũng như đoạn tin nhắn với người tình không phải do mình nhắn qua. Việc sử dụng hình ảnh như thế khi nhắn tin là lúc anh gửi cho Hà My mà thôi.

Bài đăng của Trọng Hưng.

Không chỉ Trọng Hưng mà cả chị gái và cháu gái cô cũng đăng bài chỉ trích Âu Hà My với đủ lý lẽ, lập luận. Theo đó, người chị gái cũng cho rằng gia thế nhà mình chẳng đến nỗi để không “gánh nợ” được cho em trai mà phải nhờ gia đình Hà My. Hơn nữa, họ cũng cho rằng cô không làm tốt vai trò của người con dâu trong nhà, đối xử, xưng hô với bố mẹ chồng chẳng ra gì và sống "ảo" quá mức.

Đứng trước các bài “tố” như thế này, story của Âu Hà My đã lần lượt đăng tải những câu đáp trả khá đanh thép: “Phút 90 giờ mới bắt đầu” và “Cộng đồng mạng vẫn thông minh thực sự. Yêu tất cả mọi người. Có gan viết thì có gan mở bình luận ra đi ba bạn, khóa làm gì, chưa đến phút bù giờ đâu. Xanh chín như bài post của mình xem nào”.

Lời đáp trả của Hà My.

Điều này khiến người ta cho rằng có lẽ bản thân cô gái sinh năm 1994 đã nắm chắc được nhiều bằng chứng cho "phút bù giờ" của mình.

Sau đó, một dân mạng hỏi về chuyện nhà Hà My cho Trọng Hưng vay 200 triệu xóa nợ, chị gái anh phản pháo:

“Không phải vay em nhé, mà mẹ em My tự nguyện mang 200 triệu lên nhà chị nói là sẽ giúp Hưng trong lúc công việc cần đến. mẹ chị đã muốn trả nhưng mẹ em ấy cứ lần lượt không nhận ấy chứ”.

Chị gái Trọng Hưng cho rằng số tiền 200 triệu là mẹ Hà My tự động cho vay.

Sau khi đọc được bình luận này, nữ giảng viên cũng đáp trả luôn trên bình luận mạng xã hội:

“Hẳn là mẹ mình tự nguyện mang đến. Không hiểu sao lúc vay tiền thì mùi mẫn ngọt nhạt thế giờ chối bay chối biến được. Không biết nó có nhớ cái khoảng thời gian bị bên kia kiện suýt đi tù, chị thức đêm bao nhiêu hôm để đọc hợp đồng xử lý bao nhiêu công việc cho nó rồi động viên nó không.

Cứ từ từ em ạ, luật nhân quả đến sớm lắm, vỡ nợ 7 lần rồi thanh minh mà không ai bênh thì đủ hiểu”.

Hà My nói thẳng chuyện nợ nần.

Cũng trong những bài bình luận này, Âu Hà My và bạn thân tương tác qua lại chuyện mình ngất trong bệnh viện và muốn cô bạn chứng kiến những gì thì nói ra.

Không chỉ thế, nữ giảng viên còn thẳng thắn nhắn nhủ đến chồng cũ: “Thế thì bảo nó trả cả cái nhẫn kim cương của hồi môn bố mẹ vợ tặng em à. Bố chị đợt đó đang bệnh nặng mà vẫn chọn nhẫn cho nó còn dặn đối xử tốt với chị”.

Ấy vậy nhưng sáng nay, toàn bộ những bình luận liên quan đến vấn đề ấy đều bị xóa sạch sẽ trên trang cá nhân facebook của cô. Điều này khiến cho dân mạng nghi ngờ động cơ bởi nếu sự thật thì ai lại đi xóa ngang như vậy?

Phía trên vẫn còn những bình luận này.

Sáng hôm sau đã biến mất.

Đấy là chưa kể chuyện sau gần nửa tháng khóa facebook rồi mở lại, cô nàng còn xóa đi bài tố chồng ngoại tình thu hút đến hơn 300 nghìn lượt like và hàng trăm nghìn bình luận, chia sẻ.

Hơn thế nữa, bài đăng chuyện cô đi chơi golf cũng “bay màu” mất rồi. Điều này khiến người ta lại nhớ đến sự nghi ngờ của cư dân mạng khi có lời tố cho rằng Âu Hà My đi cùng đại gia nào đó trên xe Audi Q7 màu trắng và chơi golf ở Long Biên.

Bài tố có hơn 300 nghìn like và bài đăng chơi golf đã biến mất.

Không biết lý do thế nào mà toàn bộ những gì liên quan đến sự nghi ngờ đều đồng loạt chẳng còn tồn tại trên facebook của Hà My thế nhỉ?

Hiện tại, dân mạng vẫn đang rất tích cực mổ xẻ những điều liên quan đến vụ lùm xùm ly hôn này và đương nhiên, những điều bất hợp lý được chú ý nhiều nhất.