Động thái của Thiều Bảo Trâm ngay sau khi bị "hội chị em bánh kem trà xanh" quay lưng, cư dân mạng phát hiện chi tiết nhắm tới Hải Tú

Mới đây, Linh Ngọc Đàm và Xoài Non bất ngờ lên tiếng xin lỗi vì bài đăng khiến Hải Tú bị chửi rủa là "trà xanh". Trong bài đăng của mình, Linh Ngọc Đàm và Xoài Non gửi lời xin lỗi vì đã bao đồng, can thiệp vào chuyện của người khác chứ không phải chuyện của cá nhân mình.

Cách đây 1 năm, Ngọc Linh Đàm và Xoài Non từng gây bão khi là một trong những người đầu tiên làm bùng lên scandal ẩn ý liên quan tới Hải Tú khi chia sẻ hình ảnh chiếc bánh kem trà xanh. Cũng từ đó, biệt danh "trà xanh" được antifan gắn cho Hải Tú và cho rằng cô là kẻ thứ 3 chen chân vào chuyện tình cảm của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm.

Dù không phải gửi lời xin lỗi trực tiếp với Hải Tú nhưng hành động lần này khiến không ít người cho rằng Ngọc Linh Đàm và Xoài Non đã quay lưng lại với người chị thân thiết Thiều Bảo Trâm.

Giữa ồn ào này, Thiều Bảo Trâm vẫn vui vẻ chia sẻ hình ảnh mới lên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, cô nàng diện áo len hở vai vô cùng gợi cảm và đi uống trà cùng bạn bè. Điều đáng nói, hình ảnh của Thiều Bảo Trâm có cốc trà xanh khiến không ít người liên tưởng rằng cô đang ẩn ý nhắm tới Hải Tú.

Có lẽ đây chỉ là tình cờ nhưng giữa ồn ào của vụ việc thì cư dân mạng liên tưởng là điều khá dễ hiểu.