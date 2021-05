Động thái "cà khịa" đầu tiên của Nathan Lee với Thu Minh, mua độc quyền ca khúc nữ ca sĩ từng làm MV

Tối 8/5, Nathan Lee bất ngờ tuyên bố đã mua độc quyền ca khúc "Love you in silence". Điều đáng nói là "Love you in silence" từng được Thu Minh lấy để làm MV. Đồng thời, nam ca sĩ cũng tuyên bố Thu Minh không cho Thu Minh hát ca khúc "Xinh" do anh sáng tác nữa.

Ca khúc "Love you in silence" đã được nữ ca sĩ Thu Minh trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thời điểm đó, "Love you in silence" chưa có bản audio chính thức nhưng với chất giọng nội lực đầy cảm xúc của Thu Minh, ca khúc nhận được rất nhiều sự chú ý.

Nathan Lee tuyên bố đã mua độc quyền ca khúc mà Thu Minh từng phát hành MV.

Nathan Lee trả lời bình luận của khán giả xoay quanh ca khúc này.

Sau đó, fan hâm mộ Thu Minh liên tục bình luận và mong nữ ca sĩ sớm ra mắt bản audio chính thức. Bản thân nữ ca sĩ cũng tiến hành thực hiện MV để dành tặng fan như một món quà khép lại năm 2019. Tuy nhiên, vì một số lí do, ca khúc này đã được dời đến tận Valentine 2020.

Theo Nathan Lee chia sẻ thì đến hiện tại, nam ca sĩ đã mua độc quyền ca khúc từ các nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Nguyễn Hoàng Duy. Vậy nghĩa là dù đã phát hành MV "Love you in silence" nhưng đến thời điểm này thì Thu Minh không hát ca khúc này được nữa nếu như Nathan Lee không cho phép?

Nathan Lee.

Thu Minh.

Trước đó, trong các livestream của mình, Nathan Lee nói rằng anh từng làm cố vấn cho Thu Minh ở The Voice 2012. Nhưng đến khi chương trình kết thúc, vì nhiều lý do mà Nathan Lee chẳng có gì: "Tiền không có mà tiếng cũng không có nốt".

Trong 1 livestream trước đó không lâu, Nathan Lee chia sẻ: "Khi nhắc đến chuyện Hương Tràm thắng The Voice, người ta chỉ kể Thu Minh thôi, đâu có ai biết đến mình. Nhưng Thu Minh quá xứng đáng mà. Tuy nhiên, Minh ơi hãy nghĩ lại. Em còn rất nhiều email từ cái thời đấy cơ. Em giữ hết, ai làm cho chị nổi tiếng đấy. Những cái đứa bên cạnh chị bây giờ, nó làm được gì cho chị. Chị hãy nghĩ lại về thằng em này, sáng tác nhạc không lấy của chị 1 xu. Rồi còn làm truyền thông cho chị khi mà Việt Nam chưa có ai làm. Chị hãy xem lại cái thằng quản lý truyền thông cho chị bây giờ là ai giới thiệu đấy".