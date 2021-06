Dòng tâm sự cuối cùng của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy trước khi qua đời

Mới đây, theo thông tin từ phía bạn bè thân thiết - người mẫu, nhà thiết kế thời trang Tôn Hiếu Anh - Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã qua đời vì đột quỵ. Hoa hậu Thu Thủy hưởng dương ở tuổi 45. Cô qua đời vào hồi 4 giờ 30 ngày 5/6/2021.

Được biết, lễ viếng sẽ diễn ra vào vào hồi 10 giờ 45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 ngày 28/6/2021. Hỏa táng tại Nghĩa Trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

Ngay sau khi thông tin về sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy được đăng tải, công chúng đều không khỏi bàng hoàng và bất ngờ.

Dòng tâm sự cuối cùng của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy trước khi đột ngột qua đời.

Cư dân mạng nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy vào ngày 28/5: "Happy people build their inner world, unhappy people blame their outer world" (tạm dịch: Những người hạnh phúc xây dựng thế giới riêng của họ, những người không hạnh phúc thì luôn đổ lỗi cho thế giới bên ngoài họ).

Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải "Ứng xử hay nhất" tại cuộc thi. Cô từng là giám khảo của cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21". Sau đăng quang, Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC.