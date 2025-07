Dòng nước triệu năm từ Núi Tiên - Mạch nguồn tinh khiết từ thiên nhiên

Bí mật của những nguồn nước quý hiếm

Trên thế giới, những giọt nước tinh khiết nhất thường được tìm thấy ở những vùng địa chất đặc biệt, nơi thiên nhiên đã kiến tạo nên những "bộ lọc" tự nhiên hoàn hảo. Những nguồn nước này được xem là món quà vô giá từ lòng đất mẹ với hương vị tự nhiên và cực kỳ tinh khiết.

Một số nguồn nước nổi tiếng có thể kể đến như dòng nước trong vắt len lỏi qua các tầng đá vôi và granite ở dãy Alps hùng vĩ hay mạch nước ngầm được thanh lọc qua lớp đá bazan dày đặc ở đảo quốc Fiji xa xôi. Đặc biệt, những nguồn nước từ các mạch nước ngầm núi lửa đã tắt hàng triệu năm, như ở Jeju (Hàn Quốc) hay Phú Sĩ (Nhật Bản)… luôn mang đến sự kỳ diệu của thiên nhiên. Qua các lớp đá xốp, nước được thanh lọc hoàn hảo, loại bỏ mọi tạp chất, chỉ giữ lại những khoáng chất có lợi cho sức khỏe và được đóng chai, phân phối rộng rãi trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, vùng trung du Nghĩa Đàn, Nghệ An cũng ẩn chứa một "mỏ vàng" thiên nhiên độc đáo, đó chính là mạch nước ngầm từ lòng Núi Tiên. Ngọn núi lửa đã "ngủ yên" cách đây 2,6 triệu năm, nay lại ban tặng cho con người một món quà kỳ diệu: dòng nước tinh khiết, ngọt lành nhất.

Khu vực Núi Tiên với những khu rừng nguyên sinh xanh mát, trong lành, không bị tác động bởi ô nhiễm

Núi Tiên - bộ lọc tự nhiên của mạch nước ngầm núi lửa triệu năm

Giữa thiên nhiên xanh mát, Núi Tiên, Nghệ An hiện lên như một viên ngọc quý của đất trời, nơi những khu rừng nguyên sinh vẫn còn lưu giữ dấu vết của sự hoang sơ và bí ẩn. Nơi đây, những cơn mưa rào nhiệt đới thật trong lành và nhẹ nhàng, không ngừng tưới mát từng phiến lá, từng tấc đất, làm dịu mát không khí xung quanh. Khi những giọt nước mưa rơi xuống, chúng đọng lại trên tán lá xanh mướt, rơi trọn xuống lòng đất và thẩm thấu qua thảm thực vật nguyên sơ. Tại đây, nước tiếp tục len lỏi các lớp đá basalt olivin, lọc đi bụi bẩn và tạp chất, chỉ còn lại tinh túy tự nhiên hòa vào dòng chảy.

Qua hàng ngàn năm, dòng nước ngầm quý giá được các lớp đá basalt bao bọc, cách ly với môi trường bên ngoài, giữ trọn vẹn sự tinh khiết và an toàn. Lòng núi như vòng tay mẹ hiền, ôm ấp mạch nguồn, để thiên nhiên tự nhiên hoàn thành sứ mệnh: lọc sạch, tích tụ và ban tặng cho con người dòng nước thanh khiết, mát lành.

Nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm mát lành, tinh khiết tại Núi Tiên

Chính vì thế, so với nước máy, vốn phải trải qua công đoạn xử lý phức tạp nhưng vẫn có thể tồn dư tạp chất; hay nước lọc thông thường có chất lượng phụ thuộc vào nguồn nước đầu vào; nước ngầm từ Núi Tiên lại sở hữu lợi thế vượt trội. Nhờ đặc tính tự nhiên và quá trình lọc qua lớp đá basalt triệu năm, mạch nước ngầm này không chỉ tinh khiết mà còn có vị ngọt tự nhiên, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các loại nước khác. Theo ông Nguyễn Hữu Bình - Nguyên Đoàn trưởng Đoàn Tài nguyên nước Bắc Trung Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường), nguồn nước ngầm trong đá basalt olivin có chất lượng rất tốt, không tạp chất, độ tinh khiết lý tưởng để xử lý thành nước uống tinh khiết, tốt cho sức khỏe.

Thấu hiểu giá trị của mạch ngầm núi lửa triệu năm, TH đã mở ra hành trình mới, viết tiếp câu chuyện cho dòng nước ngầm quanh năm trong lành, không bao giờ cạn này. Ngay cạnh Núi Tiên, nhà máy nước tinh khiết hiện đại được xây dựng để khơi nguồn mạch nước ngầm tự nhiên và mang món quà quý giá từ thiên nhiên đến gần hơn với người tiêu dùng.

Để cho ra đời những chai nước TH true WATER tinh khiết, Tập đoàn TH đã đầu tư hệ thống lọc hiện đại hàng đầu thế giới, lọc và xử lý nước qua hệ thống siêu lọc UF (Ultra-filtration) kết hợp với màng lọc thẩm thấu ngược RO qua quy trình 7 công đoạn. Công nghệ tiên tiến giúp loại bỏ hoàn toàn cặn lơ lửng, vi khuẩn, virus và tạp chất, đảm bảo độ tinh khiết tuyệt đối. Nhờ đó, nguồn nước không chỉ được đánh giá "ngon" nhờ quá trình lọc tự nhiên qua đá núi lửa basalt, mà còn đảm bảo an toàn chất lượng khi được Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) xác nhận đạt 100% các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh.

TH true WATER được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến

Với sự đầu tư của Tập đoàn TH, TH true WATER không chỉ đơn thuần là nước uống, mà còn là món quà sức khỏe từ thiên nhiên, mang đến sự tinh khiết và tươi mới cho cuộc sống mỗi ngày.

