Đông Nhi "gây sốt" vì vòng 1 đầy đặn sau sinh, nhưng cần lưu ý kẻo cai sữa cho con xong lại gặp tình trạng đáng lo này

Nhân dịp Giáng sinh, hội bạn thân gồm Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, Gil Lê, Hoàng Thùy Linh, Khả Ngân... lại có dịp tụ họp. Dàn trai xinh gái đẹp diện đồ đúng không khí Noel và check-in cùng nhau khiến người hâm mộ thích thú.

Tuy nhiên trong bức hình đông vui này, người gây chú ý nhất lại chính là bà mẹ bỉm sữa Đông Nhi. Diện một chiếc váy đỏ rực rỡ, xẻ ngực sâu, Đông Nhi để lộ vòng 1 đồ sộ cực kỳ quyến rũ. Đang trong thời gian cho con bú nên vòng 1 của Đông Nhi nở nang hơn cũng là điều dễ hiểu, nhưng nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy ngoại hình hiện tại của Đông Nhi.

Thực tế trước khi mang thai và sinh nở, giọng ca sinh năm 1988 vốn đã sở hữu đôi gò bồng đào đầy đặn. Trải qua quá trình bầu bí, vòng 1 của Đông Nhi có tăng size thấy rõ, điều này thể hiện rõ qua những bức ảnh mà cô chia sẻ.

Vòng 1 nở nang của Đông Nhi trong bức ảnh Giáng sinh cùng hội bạn thân gây chú ý.

Thời son rỗi Đông Nhi vốn cũng đã sở hữu vòng 1 đầy đặn.

Sau khi sinh nở, vòng 1 của Đông Nhi tiếp tục tăng size thêm một chút nữa, điều đó giúp bà mẹ 1 con nhìn càng gợi cảm, đẹp mặn mà và tràn đầy sức sống. Đồng thời, Đông Nhi cũng về dáng khá nhanh nên nhìn cô không bị sồ sề. Dẫu vậy cũng cần lưu ý, vòng 1 "lý tưởng" này cũng rất dễ bị chảy xệ sau khi mẹ ngừng cho bé bú.

Vòng ngực của người phụ nữ thay đổi ra sao trong quá trình mang thai và cho con bú?

Khi có thai, tuyến vú đạt được sự phát triển hoàn chỉnh, nhu mô tuyến vú tăng sinh, các nụ biểu mô biến đổi thành các tiểu thuỳ, tế bào trụ chế tiết được bao quanh bởi lớp tế bào cơ - biểu mô. Các ống dẫn sữa dài và phân nhánh, các mạch máu tăng sinh.

Trong vòng 3-4 tuần đầu thai nghén, các ống dẫn phát triển lên đáng kể và tạo thành các nhánh, các thuỳ dưới tác dụng của estrogen. Đến tuần thứ 5-8, ngực to lên rõ rệt, với sự giãn các tĩnh mạch nông tạo thành hệ thống Haller, có cảm giác nặng tức và vùng núm, quầng ngực trở nên đen hơn, hạt Montgomery nổi rõ do phì đại tuyến bã.

Trong quá trình mang thai, vòng 1 của Đông Nhi cũng tăng size thấy rõ.

Ở 3 tháng giữa, dưới tác dụng của progesteron, sự hình thành các thùy đã vượt trội hơn sự phát triển của các ống dẫn, các nang chứa sữa non không có mỡ được hình thành dưới tác dụng của Prolactin. Từ nửa sau thời kỳ thai nghén trở đi, ngực tăng kích thước do không chỉ tăng sinh biểu mô tuyến vú mà còn do giãn các nang chứa sữa non, cũng như phì đại các tế bào cơ biểu mô, mô liên kết và tổ chức mỡ. Nếu quá trình này bị ngừng lại do đẻ sớm, có thể có chảy sữa từ tuần thứ 16 trở đi.

Sau khi sinh xong, nồng độ estrogen và progesterone giảm, trong khi prolactin, hormone giúp tạo sữa mẹ, tăng lên. Sự thay đổi này làm cho bộ ngực của người mẹ thậm chí còn lớn hơn khi mang thai vì lưu lượng máu và sữa tăng lên. Nó đạt cực đại từ 2-3 ngày sau khi sinh, ngực của mẹ sẽ khá cứng và đau.

Vòng 1 xập xệ, teo nhỏ sau khi cho con bú và cách cải thiện

Sau thời kỳ cho con bú, ngực mẹ lại trải qua những thay đổi khác gọi là sự co hồi và thu nhỏ lại. Khi mẹ cai sữa cho con, prolactin giảm mạnh trong khi nội tiết tố estrogen không đủ hàm lượng giúp tăng sinh tế bào phát triển cơ ngực giữ cho ngực săn chắc, kết quả là ngực bị nhỏ lại, chùng nhão và chảy xệ, không còn giữ được vòng 1 săn chắc như thời son trẻ.

Giống như bao bà mẹ khác, sau sinh Đông Nhi cũng sở hữu vòng 1 căng tràn.

Bên cạnh đó, có nhiều nguyên nhân khác nữa khiến vòng 1 của mẹ xập xệ sau khi cai sữa. Đó là do mẹ cho trẻ bú không đúng cách, không bú đều 2 bên dẫn đến 2 bầu ngực mất cân đối. Việc thường xuyên nằm cho con bú cũng khiến vòng 1 bị co kéo, làm ngực chảy xệ và biến dạng nhanh hơn.

Nhiều chị em cũng không mặc áo ngực hoặc mặc áo ngực mỏng để thuận tiện trong việc cho con bú. Điều này khiến vòng 1 không được nâng đỡ, dẫn đến tình trạng chảy xệ.

Để hạn chế tình trạng vòng 1 xập xệ sau quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Các mẹ nên lưu ý một vài điểm sau đây:

- Kiểm soát cân nặng trong quá trình mang thai và cho con bú, không để tăng cân quá nhiều khiến gia tăng các mô mỡ ở vòng 1. Sau khi dừng cho con bú hoặc giảm cân sau sinh, lượng mỡ giảm đi sẽ khiến vòng 1 chảy xệ thấy rõ.

- Chọn áo ngực phù hợp và vừa vặn trong suốt quá trình bầu bí và sau sinh.

- Massage ngực nhẹ nhàng sau khi tắm với dầu dừa hoặc dầu olive.

- Bổ sung vào chế độ ăn uống nhiều loại thực phẩm chứa estrogen: Hạt lanh, tỏi, quả đào, các loại quả mọng, trái cây khô...

- Tập những bài tập giúp săn chắc vòng 1 như: Chống đẩy, ưỡn ngửa, chống tay...

- Cho con bú đúng cách, bú đều 2 bên ngực, hạn chế nằm cho con bú.

- Chọn thời điểm cai sữa phù hợp. Không nên cai sữa cho con vào thời điểm 4-6 tháng vì đây là thời điểm nhu cầu cho bé bú đạt cao nhất, nếu dừng cho con bú sẽ khiến da ngực bị chùng, chảy nhão. Thời điểm cai sữa phù hợp là 1,5-2 tuổi. Lúc này nhu cầu sữa của trẻ ít đi và ngực mẹ cũng không bị "sốc" khi sữa đột ngột hết hẳn. Các dây chằng có thời gian để đàn hồi và các mô bắt đầu co lại từ từ.