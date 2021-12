Đông Nhi được khen “dáng như con gái”, vui miệng nói điều này về con gái Winnie và bà ngoại

Tập mở màn The Champion - Nhà Vô Địch đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Trong tập này, Duy Khánh, Đông Nhi và Isaac là những nghệ sĩ ngồi trên ghế nóng dành cho ban bình luận để tạo không khí vui vẻ, thoải mái xen lẫn các màn thi đấu căng não.

Đông Nhi.

Chia sẻ trước khi xem trận đấu, Đông Nhi cảm thấy tò mò và háo hức bởi vì sắp được chứng kiến một hình ảnh rất khác của các anh chị em nghệ sĩ trên sàn đấu boxing. Đặc biệt, khi được BB Trần khen dáng như con gái dù đã sinh con, Đông Nhi cho biết con gái Winne đã được một tuổi và trộm vía khá ngoan ngoãn, hợp tác khi ở nhà ở bà ngoại, nên nữ ca sĩ cũng khá yên tâm hoạt động nghệ thuật trở lại.



Đông Nhi và Isaac.

Võ sĩ đầu tiên thi đấu tại The Champion - Nhà Vô Địch chính là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Anh là ca sĩ được rất nhiều thế hệ 8x, 9x thời đầu yêu mến. Đối thủ trên sàn boxing của Ưng Hoàng Phúc là tay đấm Cường Seven. Nam ca sĩ đến từ Hà Nội cho biết anh thích sự đối kháng và yếu tố nghệ thuật của bộ môn boxing này.

Ở giữa hiệp đấu, một sơ suất nhỏ đã đến khiến Ưng Hoàng Phúc trượt chân. Sau đó, trọng tài ra tín hiệu cho trận đấu tạm dừng lại. Có thể thấy rằng, tinh thần chiến đấu và sự khao khát chiến thắng của Cường Seven là lớn hơn bao giờ hết, nam ca sĩ đã liên tục tấn công Ưng Hoàng Phúc ở gần cuối hiệp như thể đây là cơ hội cuối cùng anh được thi đấu trên sàn boxing.

Diễn biến căng thẳng, kịch tính trên sàn đấu của The Champion.

Chứng kiến trận đấu căng đét, Đông Nhi chia sẻ cô như nín thở vì hồi hộp. Tuy nhiên, càng về sau sự sợ hãi chuyển dần sang phấn khích và bị lôi cuốn trước trận đấu quá hấp dẫn, kịch tính. Diễn viên Duy Khánh thì hào hứng: "Em thấy khá hợp với câu hát: Em chỉ biết câm nín khi thấy anh đấu. Anh Ưng Hoàng Phúc, I love you".

Riêng Cường Seven, chia sẻ về việc đấu cùng Ưng Hoàng Phúc, anh bật mí Ưng Hoàng Phúc là thần tượng của mình. Trước đó, Cường Seven đã từng đi nhảy cho nam ca sĩ hát trên sân khấu. Đây thật sự là kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Sau 9 phút thể hiện trong sự hò reo cuồng nhiệt của khán giả và người thân, Cường Seven gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ "nặng ký" Ưng Hoàng Phúc. Người chiến thắng sẽ nhận được chiếc đai vô địch The Champion, còn người về nhì sẽ nhận được kỷ niệm chương của chương trình.

Cường Seven là người giành được chiến thắng cuối cùng.

Mọi chiến thắng đều đến từ sự nỗ lực cố gắng từng ngày, cả Ưng Hoàng Phúc và Cường Seven thật sự đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Cường Seven đã làm nên chiến thắng đầu tiên tại võ đài The Champion - Nhà Vô Địch. Anh cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn gái Vũ Ngọc Anh - người đã luôn tạo mọi điều kiện để anh thỏa sức thực hiện đam mê của mình.