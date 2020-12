Đồng Nai: Phát hiện hàng loạt cô gái massage kích dục, bán dâm thỏa thuận giá cả và nơi khoái lạc qua mạng

Ngày 20/12, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa qua các lực lực lượng chức năng địa phương đã ra quân tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm và phát hiện nhiều vụ mua bán dâm, kích dục để xử lý.

Cụ thể vào lúc 23h khuya 17/12, tổ công tác của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Lan Anh thuộc khu phố 7, phường Thống Nhất.

Nữ tiếp viên massage, kích dục cho khách bị bắt quả tang. (Ảnh: CA Đồng Nai)

Tại một phòng trong nhà nghỉ phát hiện 1 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng đã được tổ công tác lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an phường Thống Nhất cũng phát hiện đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Thanh Thanh trên cùng địa bàn.

Qua làm việc, các đối tượng đều khai nhận thỏa thuận và giao dịch với nhau qua mạng internet, sau đó chọn các nhà nhà nghỉ để thực hiện mua bán dâm.

Gái mại dâm thỏa thuận giá cả với khách qua mạng. (Ảnh: CA Đồng Nai)

Cũng trong đêm 17/12/2020, tổ công tác của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra cơ sở massage Huyền Linh thuộc Kp7, phường Tân Tiến và cơ sở massage Kiều An, thuộc Kp11 phường Tân Phong.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện các nữ nhân viên của quán đang trong tình trạng "không mảnh vải che thân" để thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Đến trưa ngày 18/12, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Biên Hòa đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở massage Phương Xa Xa, Bình Bình An, massage Phương My và Sim Tí" thuộc địa bàn các phường Phước Tân và Long Bình Tân.

Cơ sở massage Bình Bình An. (Ảnh: CA Đồng Nai)

Tại mỗi cơ sở đã phát hiện có 2 nhân viên nữ đang khỏa thân dùng tay, miệng kích dục cho khách đến massage.

Các vụ việc đều đã được lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Mặc dù thời gian vừa qua Công an TP Biên Hòa đã liên tục ra quân kiểm tra và xử lý rất nhiều các tụ điểm hoạt động mại dâm, kích dục trá hình, núp bóng trên địa bàn tuy nhiên, thực trạng hoạt động này vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Nhiều trường hợp lợi dụng hoạt động mại dâm để gây án như dàn cảnh trộm cắp, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm hoặc xảy ra tội phạm từ nguyên nhân hoạt động mại dâm như cố ý gây thương tích hậu quả chết người...