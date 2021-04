Đồng Nai: Cha rủ bạn 14 tuổi của con gái nhậu chung rồi hiếp dâm tại phòng trọ

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hùng Cường (38 tuổi, thường trú xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó theo công an, khoảng 10h ngày 4/4, bé N.T.A (14 tuổi, quê Bạc Liêu) đến phòng trọ của bạn là N.T.P. (16 tuổi, con ruột của C.) tại ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

Tại đây, A. được mời nhậu cùng C. và một số người khác. Đến khoảng 15h cùng ngày, bé A. nhậu say nên ngủ tại phòng trọ của C.

Đối tượng N.H.C tại cơ quan công an. (Ảnh: CA Đồng Nai)

Nhậu xong, những người còn lại ra về. Lợi dụng cháu A. đang nằm ngủ, C. đã vào phòng và có hành vi quan hệ tình dục với bé gái.

Sau đó, nạn nhân về phòng trọ kể lại sự việc cho gia đình biết. Đến ngày 5/4, hai mẹ con A. đến Công an xã Phú Hội trình báo sự việc.

Ngay lập tức lực lượng công an địa phương đã mời đối tượng N.H.C lên làm việc. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.