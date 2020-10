Đồng Nai: Bị khách từ chối vì hét giá "cắt cổ", 7 tài xế "xe dù" cầm dao đuổi đánh tài xế taxi trước cổng Bệnh viện Nhi

Sự việc diễn ra vào chiều ngày 11/10 khi 7 tài xế Taxi "dù" bị các chiến sĩ công an bắt giữ vì hành vi đuổi đánh một tài xế một hãng taxi lớn ngay trước cổng Bệnh viện (BV) Nhi đồng Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 11/10 có 2 hành khách là nữ đi từ BV Nhi đồng Đồng Nai ra ngoài cổng để đón taxi về quận 12 (TP.HCM).

Lúc này có 2 tài xế khác tới chèo kéo và làm giá để chở khách. Tuy nhiên, 2 khách này từ chối vì cho rằng bị tài xế hét giá "cắt cổ" nên quyết định vẫy một chiếc xe taxi của một hãng xe lớn đang đậu gần đó.

7 tài xế taxi dù đang đánh người thì bị bắt. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Cho rằng bị giành khách, nhóm tài xế xe dù gồm 5 đối tượng đã lao vào đuổi đánh người tài xế hãng taxi kia. Tuy nhiên, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh đập tài xế thì bị tổ công tác Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ.

Khám xét trong các xe taxi, công an thu giữ tuýp sắt, côn nhị khúc và dao Thái Lan. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đưa 7 đối tượng cùng 7 xe taxi về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hung khí công an tìm thấy trên xe các tài xế taxi dù. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo cơ quan chức năng, tình trạng xe taxi "dù" hoạt động trước khu vực BV Nhi đồng Đồng Nai trong thời gian gần dây diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

Không chỉ ngay cổng BV mà cả những hành khách đi tuyến Bắc - Nam khi xuống khu vực trước Bệnh viện Nhi Đồng Nai cũng bị các tài xế xe taxi "dù" chéo kéo.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Nếu khách không đồng ý hoặc đi lên 1 xe taxi khác liền bị các đối tượng đến kiếm chuyện, hành hung cả hành khách và tài xế xe taxi, buộc hành khách phải đi xe với giá "cắt cổ".

Mặc dù, công tác xử lý tình trạng xe taxi "dù" là nhiệm vụ thường xuyên của các lực lượng chức năng, tuy nhiên người dân cũng nên thận trọng trong việc lựa chọn xe taxi. Nên gọi xe theo số tổng đài, quan sát để nhận biết nhằm bảo đảm an toàn.