Đồng Nai: Bắt quả tang 5 cô gái "tắm tiên", khỏa thân nhảy múa với khách tại quán karaoke Dòng Đời

Thông tin từ Phòng PC02, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vào lúc 21h30 tối 5/9, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người - phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Biên Hoà và Công an phường Tân Tiến kiểm tra cơ sở karaoke Dòng Đời tại phường Tân Tiến, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sở karaoke Dòng Đời có 4 phòng đang hoạt động có khách hát karaoke. Trong đó bắt quả tang có 2 nhân viên nữ trong tình trạng thoát y, 3 nhân viên nữ không mặc áo nhảy múa với khách.

Các cô gái khỏa thân phục vụ khách trong quán karaoke bị bắt quả tang. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Qua làm việc, các nữ nhân viên khai nhận đã thoả thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi nhảy múa thoát y với khách nam để khách "boa" nhiều tiền và thu hút khách cho cơ sở.

Để đối phó với lực lực chức năng, cơ sở karaoke Dòng Đời dùng thủ đoạn tắt đèn và khoá cửa chính nhưng hoạt động lén lút, không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản để xử lý theo quy định pháp luật.