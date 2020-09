Đồng Nai: 2 nữ tiếp viên quán cà phê bán dâm hơn 350 lần trong một tháng, được "tú ông" trả lương 30.000 đồng/ lần

Mới đây, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Công an huyện Xuân Lộc và Công an thị trấn Gia Ray kiểm tra quán cà phê chòi võng 789 tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quả tang tại 2 chòi lá trong quán 789 có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trên võng.

Qua làm việc, chủ quán tên Nguyễn Văn Thật (SN 1988, quê Lãnh, Đồng Tháp) khai nhận đã thuê 2 nhân viên nữ là Lê Thị Th. (SB 1989, quê Đăk Nông) và Phạm Thu N., (SN 1986, quê Hà Nội).

Th. và N. làm việc tại quán, khi khách đến có nhu cầu mua dâm thì sẽ bán dâm cho khách nam với số tiền 320.000 đồng/lần.

Mỗi lần bán dâm nhân viên nữ phải trả cho Thật 170.000 đồng. Cuối mỗi tháng, Thật cộng số lần bán dâm của từng nhân viên nhân cho 30.000 đồng để trả lương cho mỗi người.

Qua kiểm tra, trong tháng 8/2020 Thảo và Nghi đã thực hiện hơn 350 lượt bán dâm cho khách nam.

Chủ quán 789, Nguyễn Văn Thật.

Tổ công tác lập biên bản phạm tội quả tang, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng cũng bắt quả tang cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp Hương Tình (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) có 2 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại phòng số 3 và phòng số 4.

Qua làm việc, các nhân viên khai nhận thoả thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi kích dục cho khách nam, hưởng tiền "boa" và thu hút khách đến chơi.

Mỗi lần kích dục nhân viên sẽ được khách "boa" từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.