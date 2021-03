Động lực cho đầu tuần: 6 khu nghỉ dưỡng sang chảnh nhất Việt Nam đang giảm giá hàng chục triệu đồng, book liền đợt này là quá hời!

Chưa tới mùa hè nhưng đợt này đã thấy người người nhà nhà check-in các resort đẳng cấp nhan nhản trên newsfeed. Có lẽ phần nào là bởi dịp này các bên đang có ưu đãi nghỉ dưỡng siêu khủng, giảm tới hàng chục triệu đồng. Cùng điểm qua 6 khu nghỉ dưỡng đang sale “đẫm” nhất!

Lưu ý là slot có hạn và thời gian áp dụng cũng giới hạn tuỳ từng khu, trước khi book hãy đọc kỹ thông tin bạn nhé!

Amanoi Ninh Thuận

*Resort 6 sao đầu tiên ở Việt Nam nổi tiếng với dịch vụ khép kín tuyệt hảo, view bao trọn vịnh Vĩnh Hy xinh đẹp, kiến trúc tối giản mà sang... Đây thường xuyên là lựa chọn hàng đầu của sao Vbiz, giới đại gia, dân bất động sản, kiến trúc sư, nhà thiết kế… Giá phòng mức thường từ 23 triệu - 200 triệu/đêm.

*Resort đang áp dụng chương trình credit từ 5 triệu - 35 triệu và đặt 3 đêm tính tiền 2 đêm. Nhiều hạng phòng giá dưới 30 triệu/2 người trên các hội nhóm deal du lịch và nền tảng đặt phòng. Lưu ý áp dụng khi đặt từ 2 khách trở lên.

*Trên iVIVU đang có trọn gói 3N2Đ giá từ 28tr899k/khách hạng phòng Lake Pavilion, bao gồm vé máy bay, xe đưa tiễn sân bay, tất cả các bữa ăn sáng - trưa - tối tại nhà hàng Central Pavilion…

Six Senses Ninh Vân Bay

*Được mệnh danh là “thiên đường hạ giới”, ví như Maldives Việt Nam, Six Senses Ninh Vân Bay có 54 căn biệt thự cao cấp trải dài lưng chừng đồi và dọc theo bờ biển. Nơi đây cũng cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng khép kín, giá ngày thường từ 11 triệu đến 86 triệu/đêm.

* Trên Agoda đang có deal cực hời, mức phòng Beach Front Villa with Private Pool đang giảm 66% từ 26tr072k/đêm còn 8tr878k/đêm cho 2 khách. Hạng phòng 2-Bedroom Hill Top Villa with Private Pool giảm 59% từ 39tr686k/đêm xuống còn 16tr294k/đêm. Nhiều hạng phòng khác cũng giảm từ 39% đến 57% trên Agoda.

Four Seasons Resort The Nam Hai (Hội An)

*Theo Forbes, bãi biển Hà My sát Four Seasons Resort The Nam Hai là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, còn chưa nhiều người Việt biết đến. Nơi này gồm 100 biệt thự với kiến trúc mở, hoà vào thiên nhiên, giá từ 17 triệu - 117 triệu/đêm.

*Trên trang chủ của resort đang có chương trình ưu đãi đặt phòng giảm 50% chỉ từ 9tr840k/đêm đã bao gồm thuế, phí cùng đặc quyền sử dụng phòng 24h. Resort có credit giảm 2tr khi đặt từ 2 đêm, giảm thêm 1tr cho đêm thứ 3.

*Trên iVIVU đang có gói 3N2Đ giá từ 8tr299k - 8tr799k/khách cho hạng phòng One Bedroom Villa bao gồm vé máy bay, xe đưa đón Hội An, bữa sáng nhà hàng, lịch trình hoạt động văn hoá…

Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort

*Tọa lạc biệt lập tại Bãi Bắc thuộc bán đảo Sơn Trà, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, đã quá nổi tiếng ở Việt Nam và nước ngoài với những danh hiệu danh giá như “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á”, “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất châu Á”... Giá phòng ở đây dao động từ 6 triệu - 57 triệu/đêm.

*Trên Agoda đang có giảm giá siêu mạnh từ 25% - 50% các hạng phòng. Phòng King Resort Classic Ocean View giảm 50% từ 14tr546k/đêm còn 7tr332k/đêm cho 2 khách, phòng King Son Tra with Ocean View gimar 33% còn 8tr516k/đêm cho 2 khách…

Zannier Hotels Bãi San Hô

*Mới đi vào hoạt động từ tháng 12/2020, Zannier Hotels Bãi San Hô đã gây ấn tượng với dân du lịch đẳng cấp ở Việt Nam. Resort 5 sao này rộng 98ha, nằm trong một khu bảo tồn thiên nhiên thuộc Phú Yên, đem đến cho du khách trải nghiệm kiến trúc đặc sắc, không gian trải dài từ rừng tới ruộng đồng và bãi biển. Giá phòng đợt thường từ 8 triệu - 40 triệu/đêm.

*Trên iVIVU đang chạy chương trình combo 3N2Đ giá từ 6tr699k - 9tr999k/khách hạng phòng Paddy Field Villa bao gồm vé máy bay, xe đưa tiễn sân bay và bữa sáng riêng...

*Tại VietnamStay Travel có các hạng phòng Zannier Hotels Bãi San Hô giá chỉ từ 2tr600k/đêm/khách bao gồm bữa sáng.

Anantara Quy Nhơn Villas

*Có số lượng biệt thự giới hạn chỉ 26 căn, Anantara Quy Nhơn Villas đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư giữa kiến trúc tinh giản giữa không gian vịnh khép kín với các dịch vụ xa hoa. Giá phòng ngày thường ở đây từ 7 triệu - 25 triệu/đêm.

*Trên iVIVU đang có trọn gói 3N2Đ từ 6tr699k - 8tr199k/khách hạng phòng Oceanfront bao gồm vé máy bay, xe đưa tiễn và bữa sáng buffet…

