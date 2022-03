Nhiều vật chứng được thu giữ sau khi đồng loạt khám xét 2 căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng trong đêm

Quá trình khám xét diễn ra từ khoảng 20 giờ ngày 24/3. Toàn bộ các tuyến đường xung quanh Biệt thự Hằng Hữu được công an phong toả hoàn toàn. Phía bên ngoài, nhiều người dân hiếu kỳ cũng như các Youtuber hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Thậm chí nhiều người còn livestream trên mạng xã hội.

Căn biệt thự là nơi bà Hằng sinh sống cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi"), cũng là nơi bà Hằng thường xuyên tổ chức các buổi livestream đình đám. Khi cơ quan chức năng tổ chức khám xét, ông Dũng cũng có mặt chứng kiến.

Tối cùng nghày, tổ công tác khác của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã tiến hành khám xét căn nhà ở số 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là địa chỉ mà bà Hằng đăng ký thường trú. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ khám xét, nhiều thùng vật chứng, tài liệu được công an đưa đi.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc phía ngoài Biệt thự Hằng Hữu

Như tin đã đưa, chiều 24/3, công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc CTCP Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân, theo báo Thanh Niên. Viện kiểm sát nhân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2 đến ngày 29/4.

CEO Nguyễn Phương Hằng là cái tên nổi bật trên internet trong suốt thời gian dài. Không chỉ là người đưa ra nhiều phát ngôn gây tranh cãi, mọi người còn chú ý đến bà Phương Hằng vì khối tài sản khổng lồ mà vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đang sở hữu.

