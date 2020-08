Đồng hành cùng con chinh phục học bổng Chính phủ New Zealand

Thấu hiểu mong muốn và khả năng của con



Kinh nghiệm của các phụ huynh có con đạt học bổng NZSS năm 2019 cho thấy, để bắt đầu cho kế hoạch du học, bố mẹ nên cùng con trao đổi về nguyện vọng của con. Điều này sẽ giúp vẽ ra bức tranh cụ thể hơn về cuộc sống du học cũng như đánh giá khả năng con có thể sống và học tập ở một quốc gia mới.

Du học từ trung học sẽ giúp tạo tiền đề cho những bậc học cao hơn.

Chị Ngọc Vân (Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand - ENZ) chia sẻ: "Không có một câu trả lời nhất định cho câu hỏi độ tuổi nào thì nên bắt đầu đi du học. Quan trọng là ở mức độ sẵn sàng của cả người học và gia đình. Do đó, việc đồng hành với con ngay từ buổi đầu lên kế hoạch du học, ứng tuyển học bổng sẽ giúp chuẩn bị tốt nhất cho cả con và cha mẹ. Nếu được trang bị tốt, du học ngay từ trung học sẽ giúp các em có khoảng thời gian dài hơi để thích nghi với môi trường quốc tế, phong cách học mới và tạo tiền đề cho những bậc học cao hơn."



Chia sẻ về ước mơ du học sớm của con, chị H.Giang (Tp.HCM) cho biết: "Cháu nhà mình rất mê bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn, rồi tự tìm hiểu và yêu thích New Zealand. Cháu tự đặt mục tiêu cho mình là phải du học ở đất nước này. Để định hướng tốt hơn, mình dành thời gian trò chuyện với con để hiểu rõ mức độ sẵn sàng của con, động lực thực sự của con, đồng thời cùng con vạch ra kế hoạch học tập để đạt được mong muốn đó."

Ngoài cảnh quan tuyệt đẹp, New Zealand còn là điểm đến du học lý tưởng với chất lượng giáo dục quốc tế

Là phụ huynh của bé đang chuẩn bị hồ sơ học bổng năm nay, anh T. Ngọc (Đà Nẵng) cũng có kinh nghiệm tương tự: "Lúc đầu mình cũng chưa dám cho con đi du học sớm đâu, nhưng bé tự đề xuất và quyết tâm nộp hồ sơ học bổng NZSS vì bạn thân của bé đã đi học New Zealand nên hai đứa cũng hay trao đổi qua lại về môi trường học ở đó. Sau khi lắng nghe nguyện vọng của con, mình đã thay đổi suy nghĩ và hỗ trợ để con đạt được ước mơ của mình."

Trang bị kiến thức về New Zealand và kỹ năng du học sớm

New Zealand hiện là một trong những điểm đến du học yêu thích với nền giáo dục đẳng cấp quốc tế và là quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về chuẩn bị kỹ năng cho tương lai. Học bổng NZSS có nhiều sự lựa chọn về trường, trải dài từ đảo Bắc đến đảo Nam nên phụ huynh cần cùng con tìm hiểu kỹ về môi trường sống và học tập phù hợp với con mình.

Chị Hường (phụ huynh học sinh nhận học bổng NZSS 2019) chia sẻ, "Mình có in toàn bộ cẩm nang học bổng cho con xem, con cũng vào trang web của từng trường để tìm những lựa chọn phù hợp. Sau đó hai mẹ con cùng bàn luận lý do mà con chọn các trường này ví dụ như vị trí địa lý, khí hậu, chương trình học (có cả hệ Cambridge và NCEA), học phí, điểm mạnh của trường. May mắn là trường con chọn lại mạnh về công nghệ thông tin đúng sở thích của con."

Chị Hường đồng hành cùng con từ những ngày đầu chuẩn bị cho hành trình du học

Bên cạnh đó, hãy cho con cơ hội rèn luyện những kỹ năng để thích nghi với cuộc sống du học như giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng tự lập, biết sắp xếp thời gian và tự chăm sóc bản thân... Việc chuẩn bị trước cho con hiểu về khác biệt văn hóa cũng vô cùng quan trọng.

Luôn cập nhật thông tin về chương trình học bổng

Với những phụ huynh đang nhắm trước học bổng NZSS cho con, việc cập nhật thông tin liên tục về học bổng là cần thiết. Việc ba mẹ cùng con tìm hiểu, định hướng cho con sẽ khuyến khích nỗ lực, phấn đấu của con trong việc chinh phục học bổng danh giá của chính phủ New Zealand.

Ngoài website chính thức của NZSS, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cũng thường xuyên có những hoạt động để tư vấn, giải đáp thắc mắc về chương trình. Đơn cử như chuỗi hội thảo trực tuyến trong tháng 8, bao gồm các nội dung về chọn trường, giao lưu cùng phụ huynh có con nhận học bổng và giao lưu cùng các bạn nhận học bổng năm 2019. Đây sẽ là những kinh nghiệm hữu ích để phụ huynh có thể cùng con chuẩn bị tốt nhất cho hồ sơ học bổng của mình. Chương trình diễn ra miễn phí, đăng ký tại https://bit.ly/NZSSR2-Webinar-Form.