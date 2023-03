Đông đảo khách mời tham gia sự kiện The Voice Of The Skin 2

Ngày 21.03.2023, postQuam đã tiếp tục tổ chức sự kiện về da liễu The Voice Of The Skin lần 2 tại TPHCM.



Không gian tổ chức The Voice Of The Skin 2

Sự kiện với sự tham gia báo cáo của Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Ngọc Ánh, hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành da liễu. Bà Đặng Thùy Trang - Founder Dory Spa & Beauty với hàng nghìn ca điều trị thành công và Bà Đỗ Quyên - Giám đốc chuyên môn Song Cát có 16 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo trong ngành thẩm mỹ cùng với hơn 100 Spa, TMV và bác sĩ tham dự.



Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Ngọc Ánh chia sẻ kiến thức về điều trị sẹo mụn

Song Cát - nhà phân phối postQuam tổ chức sự kiện với mục tiêu tạo điều kiện cho quý Spa/Thẩm mỹ viện được gặp gỡ, cập nhật các phương pháp điều trị chuẩn y khoa, đồng thời giao lưu kinh nghiệm từ bác sĩ và đồng nghiệp những vấn đề liên quan đến giải pháp điều trị da cho khách hàng. Đặc biệt, với nội dung về sẹo mụn, kết hợp chia sẻ các "Case study lâm sàng trong điều trị sẹo mụn" cũng đã được các chuyên gia truyền tải một cách chi tiết và vô cùng bổ ích.



Không những được cập nhật lý thuyết, các chủ spa, thẩm mỹ viện còn được xem và học hỏi kỹ thuật điều trị sẹo mụn qua phần thực hành trực tiếp của bà Đỗ Quyên - Giám đốc chuyên môn Song Cát.

postQuam là hãng dược mỹ phẩm Tây Ban Nha đã có mặt hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới với nhiều sản phẩm đáp ứng đa dạng vấn đề da.

Các chuyên gia chia sẻ các phương pháp điều trị sẹo mụn hiệu quả hiện nay

Sự kiện The Voice Of The Skin 2 do Song Cát - nhà phân phối postQuam tổ chức đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về sự chỉnh chu, chuyên nghiệp từ các chủ spa, thẩm mỹ viện tham dự. Không những thế, các chủ Spa, thẩm mỹ viện còn đăng ký tham gia ký kết hợp tác & chuyển giao công nghệ "Điều trị sẹo rỗ" trực tiếp, tin tưởng đồng hành cùng postQuam trong các liệu trình điều trị tại cơ sở.



Chị Ngọc Anh - Founder Nâu Spa ký kết chuyển giao công nghệ trực tiếp tại sự kiện

Đồng hành cùng postQuam, thương hiệu peel Larimedical - Peel đa chất từ Tây Ban Nha cũng nhận được rất nhiều quan tâm của quý spa, thẩm mỹ viện.



Với thông điệp hãy lắng nghe làn da lên tiếng để có những giải pháp phù hợp giúp làn da trở nên đẹp hơn mỗi ngày, sự kiện The Voice Of The Skin mùa 2 tiếp nối mùa 1 đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được rất nhiều lời phản hồi tích cực, những lời khen ngợi về sự chỉnh chu, chuyên nghiệp và những kiến thức vô cùng bổ ích.

Chủ spa, thẩm mỹ viện nhận bằng chứng nhận Quốc Tế từ postQuam

Những lời khen ngợi tích cực và sự ủng hộ của quý đối tác chính là nguồn động lực giúp phát triển mạnh mẽ hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, giải pháp đa dạng chuẩn khoa học để đáp ứng mọi vấn đề da, đóng góp nhiều hơn vào ngành da liễu, làm đẹp tại Việt Nam.

