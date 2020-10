Đón tuổi 39, Dương Cẩm Lynh tiết lộ món quà sinh nhật từ con trai khiến cô tan chảy

Trong loạt ảnh mừng tuổi 39, Dương Cẩm Lynh khiến người hâm mộ xuyến xao trước nhan sắc ngày càng mặn mà. Khác với các năm trước, mỹ nhân gốc Đồng Nai lựa chọn studio là nơi ghi dấu ấn cho bản thân ở tuổi mới. Giải thích cho điều này, Dương Cẩm Lynh tiết lộ, năm nay tình hình dịch Covid-19 tuy đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng cô vẫn luôn trong tâm thế tự phòng tránh bằng việc hạn chế đi xa, do đó cô quyết định chọn lựa bối cảnh studio để thực hiện bộ ảnh chào đón sinh nhật.

Chia sẻ về dự định và kế hoạch của mình trong dịp sinh nhật, Dương Cẩm Lynh cho biết: "Sinh nhật năm nay của hai mẹ con trùng với lịch đi quay phim nên tôi đang sắp xếp lịch phù hợp để xin nghỉ một ngày. Trước khi có Will thì tôi tổ chức sinh nhật đúng ngày 13/10 nhưng sau này thì không làm sinh nhật riêng nữa mà để đến ngày 15/10 sinh nhật Will sẽ tổ chức chung cho hai mẹ con luôn".

Dương Cẩm Lynh.

"Mọi năm tôi vẫn tự mình lên ý tưởng và tự tay chuẩn bị sinh nhật cho con trai. Năm nay Will đã biết nói ra ý thích, mong muốn của mình và luôn miệng nhắc đi nhắc lại: Năm nay mẹ tổ chức sinh nhật 7 sắc cầu vồng cho con nha. Vì vậy tôi dự định sẽ làm một bữa tiệc sinh nhật thật nhiều màu sắc, lung linh 7 sắc cầu vồng đúng như mong ước của con".

Khi được hỏi về món quà nào của bé Will tặng khiến Dương Cẩm Lynh thấy xúc động nhất, bà mẹ 8x kể rằng: "Hồi nhỏ Will nói chưa rành, còn năm nay con chủ động nói với mẹ: Con sẽ vẽ một trái tim màu đỏ thật to để tặng mẹ. Mẹ hỏi tại sao lại tặng trái tim, Will trả lời trái tim để yêu thương đó mẹ. Nghe vậy có bà mẹ nào mà không tan chảy chứ! Con càng lớn càng tình cảm, mẹ đi làm về là loanh quanh ôm chân và thủ thỉ yêu mẹ nhất trên đời. Mỗi sáng mẹ chuẩn bị đi làm là quyến luyến không rời chân, chỉ mong mẹ ở nhà để chơi đùa với Will nhiều hơn".

Bước sang tuổi mới bên cạnh những niềm vui, Dương Cẩm Lynh cũng không ngại nói về điều ước ở thời điểm hiện tại của bản thân. Cũng giống như hàng triệu người phụ nữ khác, Dương Cẩm Lynh chỉ mong muốn luôn có thật nhiều sức khoẻ. "Lúc này tôi chỉ mong có sức khỏe để chăm lo cho Will, và mong hai mẹ con có một cuộc sống thật bình yên, hạnh phúc" - nữ diễn viên 8x tâm sự.