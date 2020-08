Đón “thiên thần” trong bệnh viện dã chiến

Đêm kỳ diệu đón "thiên thần"

Chị N.T.N.A, 35 tuổi, trú tại phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, đã có 2 đứa con. Hàng ngày, chị làm công nhân tại công ty TNHH Kanzaki, khu công nghiệp Hoà Khánh.

Ngày 15/7 chị được chồng đưa đến điều trị tại khoa Thận - Nội tiết, bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 21/7, chị xuất viện và đi taxi công nghệ về nhà, tiếp xúc cùng chồng và 2 con. Ngày 24/7, chị xuất hiện triệu chứng sốt và ho. Hôm sau, chị đến khám tại trung tâm y tế quận Liên Chiểu sau đó về nhà tự cách ly.

Ngày 27/7, chị gặp tổ trưởng phân xưởng 1 tại công ty Kanzaki báo nghỉ sinh. Đến 30-/7, chị được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 1/8 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, được xác định là bệnh nhân 569. Sau đó, chị được chuyển đến khu cách ly.

Ê kíp mổ bắt con cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc bệnh viện dã chiến Hoà Vang cho hay, bệnh nhân này nhập viện khi đã gần đến cuối thai kỳ nên được đội ngũ y bác sĩ chú trọng hơn so với các bệnh nhân khác. Ê kíp các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến đã phối hợp với các bác sĩ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiến hành hội chẩn.



Do người mẹ đang nhiễm Covid-19, nên để tránh trường hợp lây chéo, ê kíp nhận định nên cho chị sinh ngay tại bệnh viện dã chiến. Mặc dù tình trạng sức khoẻ ổn định, nhưng để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, ê kíp quyết định mổ bắt con.

Nhiều dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc nhi sơ sinh như lồng ấp, máy móc chuyên sản nhi được vận chuyển từ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đến bệnh viện dã chiến trước đó.

Ngoài ra, ê kíp cũng chuẩn bị phương án để chăm sóc thai nghén, xử trí các bất thường xảy ra trong quá trình theo dõi, điều trị. Đội ngũ y bác sĩ cũng đặc biệt chú ý đến các biện pháp dự phòng lây nhiễm nhiễm chéo tai cơ sở điều trị.

Tiếp viện cho ê kíp bên trong phòng mổ

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh chia sẻ: “Cháu bé đã chọn cách chào đời trong tình huống hết sức đặc biệt. Ca mổ mà không ai nói với ai, không ai nhận ra ai trong bộ quần áo bảo hộ! Tất cả các ê kíp chuẩn bị bệnh nhân, phẫu thuật, gây mê, hồi sức mẹ, hồi sức sơ sinh, hậu cần, truyền thông... mặc dù đã có kế hoạch từ trước nhưng rất hồi hộp. Cuối cùng khi nghe tiếng Oa...oa...ooa!!!. Cảm xúc vỡ oà! Thật nhẹ nhõm...”.



Cháu bé sẽ được xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Một bác sĩ trong ê kíp mổ cho biết, tối 15/8, bệnh nhân vỡ ối, các bác sĩ quyết định mổ bắt con. Quá trình mổ sinh có gặp một số khó khăn, vì bệnh nhân nhiễm Covid-19, trước đó, đã mổ 2 lần. Đồng thời, do bệnh nhân nhiễm Covid-19, tất cả người thên đều là F1 nên đã được đưa đi cách ly, do đó, chị sinh khi không có người thân bên cạnh. Bác sĩ trực tiếp mổ đẻ cho sản phụ này là bác sĩ Vũ Văn Long, đang công tác tại bệnh viện Phụ sản – Nhi.

Trao đổi với PV, Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay, bệnh nhân 569 sinh hạ được bé gái 3kg.

Theo khuyến cáo của WHO, các trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm Covid-19 khi ra đời hầu như không nhiễm bệnh. Đồng thời, người mẹ có thể cho con bú. Do đó, các bác sĩ đã tập cho con bệnh nhân 569 bú sữa mẹ. Do lo lắng người mẹ không đủ sữa cho con nên đội ngũ y bác sĩ cũng mang theo sữa của ngân hàng sữa mẹ để hỗ trợ.

Khi bé sinh ra, các bác sĩ còn thực hiện biện pháp da kề da cho bé.

Đội ngũ y bác sĩ ở bên ngoài chờ tiếp nhận cháu bé từ phòng mổ

Theo bác sĩ Vinh, bệnh nhân 569 và con sẽ không được chuyển về bệnh viện Phụ sản – Nhi trừ trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, đơn vị đã huy động 2 ê kíp sản và sơ sinh cùng nhiều dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc nhi sơ sinh như lồng ấp, máy móc chuyên sản nhi để phục vụ ca phẫu thuật bắt con cũng nên việc chăm sóc cho cả 2 mẹ con sản phụ được đảm bảo.



Ngoài ra, cháu bé sẽ được lấy dịch mũi, dịch hầu họng, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để xem xét bé có nhiễm hay không.