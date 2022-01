Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chuyển mưa và rét đậm với nền nhiệt thấp nhất 12 độ

Theo thông tin từ TTKTTVQG, tối 16/01, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội: Hôm nay (17/01), có lúc có mưa rào và dông. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Ngoài ra do ảnh hưởng của KKL kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (17/01), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ hôm nay (17/01) đến 19/01, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Ngoài ra, trong ngày 20/01 Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng thêm của một đợt gió mùa Đông Bắc khác. Trong 10 ngày tới, Bắc Bộ được dự báo sẽ duy trì ngưỡng nhiệt trời rét; vùng núi có nơi rét đậm; riêng các ngày 17-18/01 vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

https://afamily.vn/don-khong-khi-lanh-tang-cuong-ha-noi-chuyen-mua-va-ret-dam-voi-nen-nhiet-thap-nhat-12-do-20220116234901214.chn