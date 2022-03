Đôi vợ chồng gặp tai nạn thương tâm trên đường mưu sinh, camera "bóc" lỗi sai nghiêm trọng khiến ai cũng xót xa

Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, một người đàn ông mặc áo xanh điều khiển xe máy dừng đỗ trước cửa nhà dân có camera an ninh.

2 vợ chồng gặp nạn thương tâm trên đường lên thành phố mưu sinh

Sau đó, người này bất ngờ cua một vòng rộng để đổi hướng và hành động này đã khiến chiếc container lưu thông ngược chiều phải phanh gấp. Đúng lúc này, hai vợ chồng đi xe máy cũng giật mình phanh gấp, và có lẽ do không làm chủ tốc độ nên đã bị ngã vào bánh xe container.

Một phần diễn biến vụ việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại được.

Cặp vợ chồng bị cuốn vào chiếc container khi đang trên đường mưu sinh

Ngay sau khi đăng tải, vụ tai nạn đã khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Số đông cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn này do sự sang đường cẩu thả của người đàn ông mặc áo xanh đi xe máy, nhưng số khác lại cho rằng, lỗi cũng một phần do đôi vợ chồng đi xe máy vì không giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước khi tham gia giao thông.

Được biết, vụ tai nạn thương tâm trên đường thuộc địa phận xã Cái Bè (Tiền Giang) vào ngày hôm qua (2/3) mới đây.

